Estados Unidos enfrenta estos días una situación preocupante: al mismo tiempo que una ola de calor dispara las temperaturas por encima de lo normal, una nube de humo procedente de incendios forestales en Canadá está afectando la calidad del aire en varias regiones, incluyendo grandes ciudades como Nueva York y Chicago. Ante esta situación, las autoridades han emitido alertas para pedir a la población que limite las actividades al aire libre, se mantenga en lugares frescos con aire acondicionado y preste especial atención a niños, adultos mayores y personas con problemas respiratorios o del corazón. En los siguientes párrafos te contamos lo que se sabe sobre esta doble emergencia ambiental y hasta cuándo durarán estas condiciones.

El noreste y el medio oeste viven varios días seguidos con condiciones ambientales adversas (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿POR QUÉ SE HABLA DE UNA DOBLE EMERGENCIA AMBIENTAL EN EE.UU.?

Las autoridades hablan de una “doble emergencia ambiental” porque al mismo tiempo hay una ola de calor muy intensa y la llegada de humo de incendios forestales de Canadá que está deteriorando la calidad del aire en buena parte del noreste, incluyendo áreas como Nueva York y Chicago. Aunque por ahora se espera que el peor momento se concentre entre el martes 14 y el jueves 16 de julio, algunas alertas pueden extenderse varios días más.

¿QUÉ ESTÁ PASANDO EN NUEVA YORK Y EL NORESTE?

Actualmente, Nueva York enfrenta temperaturas cercanas a los 100 °F (38 °C), con sensaciones térmicas por encima de 102–103 °F, lo que ha activado avisos de calor extremo. Pero no es la única situación crítica que atraviesa, pues al mismo tiempo, el humo de más de 800 incendios forestales activos en Canadá (especialmente en Ontario y otras provincias) se está desplazando hacia el noreste de EE.UU., generando cielos brumosos y mala calidad del aire por partículas finas (PM2.5).

“Los neoyorquinos podrían observar humo visible y cielos brumosos en todo el estado, así como picos en la contaminación relacionada con el humo”, precisaron el Departamento de Conservación Ambiental (DEC) y el Departamento de Salud (DOH) de dicho estado.

En esta zona, los expertos recomiendan que la población vulnerable (personas mayores, niños, personas con asma o problemas cardiacos) se mantenga en interiores, en lugares frescos y con aire acondicionado, y usar mascarilla si deben salir.

Recomendaciones cuando la calidad del aire es insalubre

Pasar más tiempo en interiores, especialmente los grupos de riesgo como niños y adolescentes, adultos mayores, personas con problemas cardíacos o respiratorios, mujeres embarazadas y quienes hacen ejercicio o trabajan al aire libre.

Si hace calor dentro, refréscate con el aire acondicionado y busca un lugar donde puedas estar fresco.

Las personas que deban pasar tiempo al aire libre deberían considerar usar una mascarilla (usar la que mejor se ajuste y tenga a mano; una N95 o KN95 será la más adecuada), tomar descansos frecuentes y ajustar sus horarios de trabajo o ejercicio para cuando mejoren las condiciones del aire.

Las personas que presenten cualquier síntoma deben ponerse en contacto con su médico.

Para conocer las últimas condiciones de calidad del aire, también puedes visitar el sitio web de pronóstico de calidad del aire del DEC o airnow.gov.

¿QUÉ ESTÁ PASANDO EN CHICAGO Y EL MEDIO OESTE?

Chicago también está bajo el impacto de un verano extremo asociado a un “domo de calor” que puede llevar temperaturas y sensaciones térmicas por encima de valores típicos de la temporada.

Aunque buena parte del humo más denso se concentra sobre el corredor del noreste (I‑95, región de los Grandes Lagos hacia Nueva York), el material particulado de los incendios forestales está afectando la calidad del aire desde Colorado hasta Nueva York, lo que incluye sectores del medio oeste.

En ciudades como Chicago, la combinación de calor extremo, alta humedad y contaminación por humo puede aumentar riesgos de golpes de calor y problemas respiratorios, por lo que se repiten las recomendaciones de limitar la actividad al aire libre, hidratarse y buscar refugio en espacios con ventilación adecuada.

¿HASTA CUÁNDO DURARÁ LA DOBLE EMERGENCIA AMBIENTAL?

Calor extremo

Se espera que el pico de la ola de calor en el noreste se dé entre el miércoles 16 y el jueves 17 de julio, con temperaturas muy altas y noches cálidas.

En algunas ciudades del este y del medio oeste (Nueva York, Chicago, Filadelfia), los modelos anticipan varios días seguidos por encima de lo normal; algunos reportes hablan de entre 3 y 5 días con valores extremos.

Humo y calidad del aire

En Nueva York, el aviso sanitario por calidad del aire llega formalmente hasta la medianoche de hoy miércoles 15 de julio, aunque existe la posibilidad que pueda extenderse, con un intervalo de 6–8 horas donde el humo podría bajar más cerca del suelo en la tarde, especialmente sobre el corredor de la I‑95.

Sin embargo, los meteorólogos advierten que el problema de humo podría mantenerse durante varios días, dependiendo de la intensidad de los incendios en Canadá y de la dirección de los vientos; algunas lluvias previstas hacia finales de semana podrían ayudar a limpiar el aire.

A continuación, te presentamos una tabla para resumir el tipo de alerta y vigencia aproximada de las emergencias ambientales en algunas ciudades de EE.UU.

Ciudad / región Tipo de alerta Vigencia aproximada Nueva York (NYC y estado) Aviso sanitario por calidad del aire por PM2.5 y ola de calor extrema Hasta la noche del miércoles 15 de julio (23:59), con posibilidad de extensión según humo y calor Área triestatal (NY–NJ–CT) Alerta por mala calidad del aire por humo de incendios de Canadá Varios días de humo denso durante la semana del 15 de julio, con picos en la tarde y noche según dirección del viento Chicago y norte de Illinois Alerta de calidad del aire por partículas y ozono, y calor sofocante Alertas emitidas desde el lunes 13 hasta al menos la noche del martes 14, con extensión en partes de Illinois e Indiana por segunda ola de calor Estados centro‑norte y noreste (MI, MN, WI, NY) Alertas de calidad del aire por humo de incendios forestales de Canadá y Minnesota (PM2.5 elevada) Durante la semana del 15 de julio, con previsión de que el humo cubra amplias zonas varios días seguidos

Asimismo, las recomendaciones que deben tener en cuentas los ciudadanos de las zonas afectadas por el calor extremo y el humo de los incendios forestales provenientes de Canadá.

Ciudad / región Recomendaciones clave Nueva York (NYC y estado) Limitar actividades al aire libre, especialmente ejercicio intenso.

Permanecer en interiores frescos con aire acondicionado.

Cerrar puertas y ventanas y usar recirculación interna.

Usar mascarillas N95/KN95 si se debe salir.

Acudir a cooling centers llamando al 311. Buscar ayuda médica o llamar al 911 ante dificultad respiratoria o dolor en el pecho. Área triestatal (NY–NJ–CT) Evitar actividades físicas prolongadas al aire libre.

Prestar atención a síntomas como tos, fatiga, irritación ocular o dificultad para respirar.

Mantener interiores ventilados solo cuando el índice de calidad del aire mejore.

Usar mascarilla de alta filtración si se pertenece a grupos sensibles (niños, adultos mayores, embarazadas, personas con asma o cardiopatías). Chicago y norte de Illinois Limitar tiempo al aire libre, sobre todo grupos sensibles.

Caminar, usar bicicleta o transporte público para reducir emisiones.

Evitar cargar gasolina o usar equipos a gasolina antes de las 7 p.m.

Apagar el motor en paradas prolongadas.

Ahorrar energía (ajustar aire acondicionado a 75°F o más).

Seguir avisos locales sobre calidad del aire. Estados centro‑norte y noreste (MI, MN, WI, NY) Evitar actividades al aire libre en las horas de máxima contaminación.

Mantenerse informado por EPA y NWS.

Cerrar ventanas y usar aire acondicionado en modo recirculación.

Considerar uso de purificadores de aire con filtros HEPA o similares.

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