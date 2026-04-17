Estados Unidos está esperando la llegada de un fenómeno meteorológico extremo que desafiará toda lógica estacional; sucede que cierta parte del país pasará de temperaturas máximas a un caída considerable de los termómetros en cuestión de días. Esta transición está relacionada directamente con el estado de Alaska, la cual podría perjudicar centenares de planes en distintas regiones. En esta nota, te explicaré la razón de este cambio climático repentino y qué regiones del territorio estadounidense resultarían afectadas.

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Es importante resaltar a que, durante el mes de marzo, la región oeste del país registró valores térmicos históricos que no eran propios para esta época del año.

Para el presente mes, esta tendencia permanecía en ciertos puntos del país. Por ejemplo, Washington D.C. registró temperaturas cercanas a los 92 °F, mientras que en Baltimore, Filadelfia y Nueva York los valores térmicos se situaron en 90 °F.

Si bien se esperaba que este calor incesante seguiría por varias semanas en estas áreas, ahora los pronósticos advierten que dichos registros descenderían drásticamente con el pasar de los días, lo cual afectaría considerablemente a sus residentes.

En los meses de marzo y abril, ciertas áreas del país alcanzaron máximas de hasta 92 °F. (Crédito: CHANDAN KHANNA / AFP) / CHANDAN KHANNA

Qué estados de EE.UU. resultarán afectados con este descenso drástico de temperaturas por Alaska

Los meteorólogos señalan que este cambio repentino en los valores térmicos en ciertos sectores del país se relaciona a Alaska, que ha presentado un frío inusual.

“Sin duda fue un invierno frío por aquí. En todo el estado (de Alaska), fue el periodo de diciembre a marzo más frío en 50 años”, expresó Brian Brettschneider, científico climático de esta jurisdicción.

Esto se debe a un sistema de alta presión localizado en el este de Rusia, el cual, debido a su rotación en sentido horario, impulsó diversas ráfagas gélidas desde el océano Ártico hacia esta región.

De acuerdo al meteorólogo Brettschneider, Alaska registró un frío inusual entre diciembre del 2026 a marzo del 2026. (Crédito: Patrick T. FALLON / AFP) / PATRICK T. FALLON

Entonces, este aire frío se desplazará hacia el sur del país, lo que provocará nevadas en Denver este viernes 17 de abril tras registrarse temperaturas de 77 °F. Además, se espera que algunas zonas de las Grandes Llanuras, el Medio Oeste y el Noreste presenten mínimas de 20 °F para este fin de semana .

Lo preocupante es que alrededor de 100 millones de personas enfrentarán duras condiciones gélidas , especialmente si residen en ciudades pertenecientes a Idaho, Massachusetts y Pensilvania.

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