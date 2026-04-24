En esta semana, las autoridades meteorológicas han emitido una advertencia que ha generado preocupación en gran parte de Estados Unidos; se avecina un sistemas de tormentas que traerá condiciones climáticas las cuales afectará a millones de residentes . Lo preocupante es que tres estados podrían resultar afectados con granizo de gran tamaño y tormentas eléctricas. En caso quieres conocer cuáles serán las regiones más afectadas y desde cuándo se registrará este mal tiempo, te invito a leer los siguientes párrafos. De esa manera, estarás mejor preparado.

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Esta situación se debe a un sistema frontal frío capaz de originar tormentas eléctricas, precipitaciones intensas, fuertes vientos y caída de granizo equivalente a pelotas de golf; lo último indicado podría generar daño a los transeúntes.

Estas condiciones climáticas ya se están registrando de este viernes 24 de abril y podrían extenderse hasta el cierre de la presente semana. Es así que el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) recomendó evitar cualquier actividad al aire libre.

El paso de este sistema frontal frío originará tormentas eléctricas severas. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

Qué estados resultarán más impactados por este sistema frontal frío

De acuerdo al NWS, el nivel de alerta más elevado se concentrará en Oklahoma, ya que se están registrando condiciones de inestabilidad y humedad. Dicha situación coloca a las zonas central y norte-central bajo riesgo de experimentar tormentas eléctricas severas.

Varias zonas de Kansas enfrentan un riesgo alto de tormentas severas; la combinación de diversos factores atmosféricos aumentaron la posibilidad de que sus ciudadanos experimentan granizo de grandes dimensiones y fuertes vientos.

También se pronosticó que para la noche de este viernes se anticipa la llegada de tormentas a Texas, específicamente en zonas colindantes con Oklahoma; se prevén las mismas condiciones meteorológicas.

En caso se cumpla el pronóstico de lluvias intensas en alguno de los estados mencionados, las autoridades meteorológicas advirtieron la posibilidad de que se registren inundaciones en puntos específicos.

El tamaño de este granizo es capaz de generar un impacto considerable en cualquier persona. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

Cómo afecta la caída de granizo de gran tamaño

Debes saber que el granizo grande son bolas de hielo muy pesadas que suelen impactar a una gran velocidad. En caso golpee tu cabeza u otra parte de tu cuerpo, puedes padecer de un traumatismo grave o corte profundo.

Si tu vehículo está situado al exterior durante esta condición climática, también resultará afectado; el peso del granizo es suficiente para romper parabrisas o ventanillas, deformar el techo de tu coche y, en el peor de los casos, perforar los paneles metálicos.

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