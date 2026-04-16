Un poderoso sistema meteorológico avanza con fuerza en el interior de Estados Unidos , colocando a millones de ciudadanos en situación de riesgo debido a las condiciones climáticas que traería. La alerta se incrementa ante los pronósticos emitidos, los cuales señalan la presencia de fuertes ráfagas de viento y una posible formación de tornados capaces de destruir cualquier estructura. Ante este latente riesgo, es importante que sepas si el área donde resides está dentro del trayecto de este evento.

El aviso ha sido emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), señalando que un sistema de tormentas de amplia magnitud ya se está formando en la zona central del país y muy pronto se estará desplazando al este durante este fin de semana .

Lo alarmante es que el área de influencia de este evento meteorológico podría afectar a más de 50 millones de habitantes de EE.UU., así lo indicó el portal Fox Weather.

Ciertas áreas del país registrarían lluvias intensas; además, se prevén fuertes vientos y tornados. (Crédito: HEATHER DIEHL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

Qué zonas resultarán afectadas por este sistema de tormentas en EE.UU.

Según los pronósticos meteorológicos, se prevé que las tormentas inicien durante la tarde del viernes 17 de abril en el Medio Oeste y las Grandes Llanuras hasta consolidarse en una franja compacta en horas de la noche. Este fenómeno elevará el riesgo de ráfagas de viento severas, lluvias torrenciales y posibles inundaciones.

Para el sábado 18, el sistema meteorológico se desplazará hacia el valle de Ohio y la zona de los Grandes Lagos, donde las tormentas continuarán mostrando una actividad relevante. Pese a ello, se espera que los fenómenos se debiliten progresivamente hasta que se cierre la jornada.

Es importante destacar que algunas zonas ya están presentando suelos con elevados niveles de humedad a causa de precipitaciones recientes. Este panorama eleva el riesgo de acumulación de agua y otras complicaciones.

Los pronósticos advierten la posibilidad de tornados a causa de este sistema de tormentas; tendrán la capacidad de generar daños en las estructuras. (Crédito referencial: Jason Davis / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) / JASON DAVIS

Las condiciones atmosféricas a causa de este sistema de tormentas también originaría una serie de tornados. De acuerdo al Centro de Pronósticos de FOX, alertó sobre el riesgo de columnas de aire intensas de categoría EF-2 o mayor, las cuales se extenderían a lo largo de un trayecto de 1,100 kilómetros y afectaría a las ciudades de Oklahoma City, Kansas City y La Crosse.

El granizo es otro factor crítico en las previsiones actuales; se estima que esta caída de piedra superen los siete centímetros de diámetro. Se trataría de una dimensión capaz de ocasionar daños en infraestructuras y bienes materiales.

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