El invierno vuelve a recordarnos que no se puede subestimar, especialmente cuando uno vive en una zona como el área triestatal, donde millones de personas dependen del metro, los buses y las caminatas entre la casa, el trabajo y la escuela para moverse todos los días. Después de varios días con clima relativamente estable, muchas familias hispanas en Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut volvieron a sus rutinas habituales: salir a trabajar en la madrugada, hacer compras en el supermercado del barrio, llevar a los niños a la escuela o cruzar de un turno a otro en restaurantes, bodegas, obras de construcción u hospitales. Pero este fin de semana, una combinación de nieve, viento y aire ártico cambia por completo el panorama y pone a la región en alerta.

No se trata solo de incomodidad ni de sacar el abrigo más grueso del clóset del apartamento en el Bronx, Queens, Washington Heights, Union City o Paterson; hablamos de un episodio de frío extremo que, según los pronósticos, podría convertir la mañana del domingo en la más fría de todo el invierno hasta ahora, con riesgos reales para la salud y la seguridad diaria de millones de personas, en especial de quienes ya lidian con viviendas mal aisladas, calefacción irregular o largas horas en la calle.

NIEVE Y UN ESCENARIO QUE SE COMPLICA

Todo comenzó la noche del viernes 6 de febrero. De acuerdo con ABC News, se esperaron nevadas y chubascos de nieve desde alrededor de las 7:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. del sábado. En la mayoría de las zonas, la acumulación rondará hasta una pulgada (2.5 cm), pero algunas áreas verán cifras más altas.

Zonas con mayor acumulación prevista:

Valle del Hudson

Long Island

Montañas Catskill

Región de los Poconos

En estos puntos, la nieve podría alcanzar hasta 3 pulgadas (7.5 cm), con ráfagas más intensas después de la medianoche. El problema no será solo la cantidad, sino la visibilidad reducida y las carreteras resbaladizas, un combo peligroso para quienes deban manejar durante la madrugada o temprano en la mañana, desde repartidores y choferes de app hasta personas que salen de turnos nocturnos en limpieza, salud o gastronomía.

EL SÁBADO: MENOS NIEVE, PERO MUCHO MÁS FRÍO

A partir del sábado, el foco cambia. La nieve pasa a segundo plano y entra en escena el verdadero protagonista del fin de semana: el aire ártico. Una masa de aire extremadamente frío llegará desde primeras horas del día, acompañada de vientos cada vez más intensos.

Las ráfagas podrían alcanzar entre 40 y 50 millas por hora (65 a 80 km/h), lo que provocará sensaciones térmicas muy por debajo de los 0 grados Fahrenheit (-17 °C) en toda la región triestatal. Eso significa que, aunque el termómetro marque un número, el cuerpo sentirá un frío mucho más intenso, especialmente cuando uno camina hacia la parada del bus, espera el tren en una plataforma abierta o trabaja al aire libre.

DOMINGO: EL PUNTO MÁS CRÍTICO DEL INVIERNO

Todo indica que la mañana del domingo será la más fría del invierno hasta ahora. Las temperaturas reales podrían acercarse a los -14 grados Celsius, pero el viento hará que la sensación térmica sea todavía más peligrosa.

En la ciudad de Nueva York, especialmente hacia el norte y el oeste, las sensaciones térmicas podrían ubicarse entre:

-10 °F y -15 °F

-23 °C y -26 °C

En condiciones así, la congelación de la piel expuesta puede ocurrir en apenas 20 a 30 minutos, e incluso más rápido si hay viento constante. Para comunidades hispanas en barrios como el Bronx, Jackson Heights, Corona, Sunset Park, Washington Heights, así como en ciudades vecinas de Nueva Jersey y Connecticut, esto implica que caminar sin la ropa adecuada, esperar el tren en una estación abierta o palear nieve sin protección puede convertirse en un riesgo serio en muy poco tiempo.

El frío extremo ocasiona que la persona pierda su calor corporal, lo que da paso a la hipotermia. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿POR QUÉ LA SENSACIÓN TÉRMICA ES TAN PELIGROSA?

La principal preocupación no es solo el número que marca el termómetro, sino la sensación térmica, es decir, cómo el viento elimina la capa de calor natural que protege al cuerpo. Médicos y meteorólogos insisten en que estas temperaturas extremas representan un riesgo serio, sobre todo para niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Riesgos principales asociados al frío extremo:

Hipotermia: ocurre cuando la temperatura corporal baja de los 95 °F (35 °C)

Congelación: puede afectar piel expuesta en solo 15 a 30 minutos

Mayor riesgo para personas sin calefacción adecuada o sin hogar

No es alarmismo, es prevención. El cuerpo pierde calor más rápido de lo que puede producirlo en estas condiciones, y eso se agrava en viviendas viejas mal aisladas, sótanos sin buena calefacción o situaciones de hacinamiento que son comunes en zonas de fuerte presencia latina.

Dos personas caminando en plena tormenta invernal por el famoso puente de Brooklyn en Nueva York, zona que volverá a ser afectada con el clima invernal este fin de semana (Foto: AFP)

¿DÓNDE INFORMARSE Y SEGUIR LAS ACTUALIZACIONES?

El clima es impredecible y puede cambiar rápido. Para mantenerse al día, se recomienda consultar:

El National Weather Service (NWS – New York)

El portal de NBC News Weather

El sistema Notify NYC para alertas oficiales

El sitio de Clima Severo de la ciudad en nyc.gov/snow

Llamar al 311 para información local

Estas fuentes ofrecen actualizaciones constantes sobre condiciones en Nueva York y Nueva Jersey. Para muchos hispanohablantes, también puede ser útil seguir las cuentas oficiales de la ciudad y del estado en redes sociales, además de medios locales en español, para recibir avisos en un lenguaje más cercano y comprensible.

El aire ártico que llegará es totalmente brutal (Foto: ABC News)

UN ANTECEDENTE QUE NO SE PUEDE IGNORAR

No está de más recordar que la última gran nevada en Nueva York, la tormenta Fern del 25 de enero, dejó varias personas fallecidas en la ciudad y otras zonas, muchas de ellas encontradas a la intemperie en medio del frío intenso. Incluso semanas después, el hielo acumulado seguía presente en muchas calles y esquinas debido a la persistencia del aire frío, complicando el tránsito de peatones y autos.

Este fin de semana no será uno más. El mensaje es claro: informarse, prepararse y no bajar la guardia. El invierno aún no ha dicho su última palabra, y la comunidad hispana que vive, trabaja y sueña en el área triestatal sabe que, ante el frío extremo, la mejor defensa es tomar en serio las advertencias y cuidarse entre todos.

Una mujer caminando por Nueva York en plena tormenta invernal (Foto: AP)

RECOMENDACIONES PARA ESTE CLIMA

1. Protección personal frente al frío extremo

Vestirse en varias capas: primera capa térmica o ajustada, una capa intermedia (suéter, sudadera) y una capa exterior resistente al viento y al agua.

Usar gorro, bufanda, guantes y medias gruesas; más del 30% del calor se pierde por cabeza y cuello.

Cubrir toda la piel posible: cuello, orejas, nariz y manos son las primeras en resentir el frío.

Preferir ropa seca: cambiar calcetines y prendas húmedas lo antes posible.

Evitar ropa demasiado ajustada que limite la circulación, sobre todo en manos y pies.

Usar calzado con suela antideslizante para caminar sobre nieve, hielo o aceras resbaladizas.

2. Cuidado al salir a la calle

Limitar el tiempo al aire libre al mínimo necesario, especialmente en la madrugada y primeras horas del domingo.

Si tienes que esperar el bus o el tren, hacerlo en lugares cerrados cuando sea posible (dentro de estaciones o halls).

Evitar caminar contra el viento directo cuando se pueda, cambiar de calle o lado de la avenida si ayuda a cortar el impacto.

No dejar piel expuesta por más de unos minutos cuando la sensación térmica esté bajo cero.

Llevar siempre el teléfono cargado por si necesitas ayuda o debes llamar al 911 o al 311.

3. Seguridad en el hogar y calefacción

Revisar que la calefacción del apartamento funcione correctamente antes del pico de frío.

Reportar problemas de calefacción al casero o al super de inmediato; si no responden, llamar al 311 para orientación.

No usar estufas u hornillas de gas como fuente principal de calor, por riesgo de fuego y monóxido de carbono.

Mantener libres las salidas de emergencia y pasillos del edificio, sin cajas ni muebles que impidan evacuar.

Sellar corrientes de aire en ventanas y puertas con toallas, mantas o burletes improvisados si es necesario.

Mantener algunas mantas extra y ropa térmica a mano, especialmente para adultos mayores y niños.

4. Uso seguro de calentadores y electricidad

Si se usan calentadores eléctricos, colocarlos lejos de cortinas, muebles, camas y objetos inflamables.

No sobrecargar enchufes ni extensiones con múltiples aparatos de alto consumo.

Apagar calentadores portátiles antes de dormir o al salir de casa.

Verificar que detectores de humo y de monóxido de carbono tengan baterías y funcionen correctamente.

5. Prevención de hipotermia y congelación

Revisar con frecuencia el color de dedos, nariz y orejas: palidez, entumecimiento o dolor intenso son señales de alerta.

Si la persona tiembla sin control, tiene confusión, habla lenta o se ve muy somnolienta, puede ser hipotermia: buscar ayuda médica de inmediato.

Ante sospecha de congelación (piel blanca, dura, insensible), no frotar la zona; calentarla lentamente con agua tibia (no caliente) o con el calor del cuerpo.

No esperar a “aguantar un poco más”: entrar a un lugar cerrado en cuanto aparezcan síntomas de entumecimiento fuerte.

6. Manejo de nieve y hielo

Palear nieve en tramos cortos y descansar, especialmente si se tienen problemas cardíacos o respiratorios.

Usar pala adecuada y empujar la nieve en lugar de levantarla cuando sea posible.

Aplicar sal o arena en aceras y entradas para reducir el riesgo de resbalones.

Evitar subir y bajar escaleras al aire libre cubiertas de hielo; usar barandillas y pisar con firmeza.

7. Seguridad al conducir

Evitar manejar durante lo peor del viento y la nieve, salvo que sea estrictamente necesario.

Reducir la velocidad y aumentar la distancia con el vehículo de adelante, especialmente en autopistas como la I‑95, Garden State Parkway o I‑87.

Mantener el tanque de gasolina al menos a la mitad, en caso de quedar atrapado en el tráfico o en una avería.

Llevar en el auto una manta, linterna, agua y algo de comida, por si hay demoras largas.

Limpiar completamente el parabrisas, ventanas y techo del vehículo antes de salir para evitar que la nieve caiga sobre otros autos.

8. Cuidado de personas vulnerables

Verificar regularmente cómo están adultos mayores, personas enfermas o con discapacidad en el edificio o la cuadra.

Organizar llamadas o mensajes de revisión con familiares y vecinos, sobre todo quienes viven solos.

No dejar niños jugando afuera por períodos prolongados, aunque parezca que “no sienten frío”.

En caso de ver a alguien sin hogar en riesgo por el frío, llamar al 311 en la ciudad de Nueva York para activar los equipos de ayuda.

9. Comunidad hispana y redes de apoyo

Compartir información confiable en grupos de WhatsApp, chats de iglesia, escuela o trabajo.

Coordinar con vecinos para compartir recursos: mantas extra, jackets que ya no se usan, guantes y gorros.

Ayudar con traducción o explicación a personas recién llegadas que tal vez no entienden bien las alertas oficiales.

Recordar que pedir ayuda no es señal de debilidad; el frío extremo es un riesgo real incluso para quienes “están acostumbrados”.

10. Información oficial y actualizaciones

Consultar el pronóstico en el National Weather Service (NWS New York) y en medios locales confiables.

Suscribirse a alertas de Notify NYC y revisar mensajes durante el fin de semana.

Llamar al 311 para información sobre calefacción, refugios, warming centers y otros recursos.

Verificar en nyc.gov y en los portales oficiales del estado cualquier cambio en servicios públicos, escuelas o transporte.

