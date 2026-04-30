Tras una ola de calor peligrosa, desde este 01 de mayo, miles de residentes y turistas deberán estar alertas porque un sistema de tormentas azotará Estados Unidos, de Texas a Florida. Si estás en el centro del “Estado de la Estrella Solitaria”, es importante que tomes precauciones porque el pronóstico del fin de semana no se muestra muy alentador, especialmente en Austin y San Antonio. Aquí los detalles del riesgo de tiempo severo porque se esperan abundantes precipitaciones y el Servicio Nacional de Meteorología emitió una vigilancia por inundaciones que está vigente desde las 9:00 p.m. de este jueves hasta la noche del viernes, ante el potencial de lluvias intensas y tormentas fuertes. Además, es importante que sepas los condados afectados por el clima.

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Qué se espera del clima desde este viernes 01 de mayo

Según destacan desde N+ Univisión, Austin y San Antonio tendrán un viernes muy activo ya que se esperan varias rondas de tormentas desde la noche de este jueves y durante gran parte del día siguiente, ya que aumenta el riesgo de tormentas conforme llega más humedad asociada a dos frentes fríos que afectan la región.

Y es que un disturbio en niveles altos incrementará la cobertura de lluvias y tormentas, mientras que el aumento de humedad elevará el riesgo de lluvias localmente intensas, siendo este periodo el de mayor potencial de acumulación significativa.

Carlos Robles, jefe de meteorología de Telemundo explicó que desde “Texas hasta la Florida deben estar muy atentos a la evolución de un sistema frontal que estará trayendo consigo abundantes precipitaciones. Se ha desarrollado un pasillo de humedad desde las aguas del océano Pacífico hacia los estados del extremo sur del país. El viento del Golfo de México estará soplando mayormente del sur y trae consigo que en todas nuestras capas de la atmósfera, de la superficie hasta lo más alto, exista abundante vapor y esto acompañado de un sistema frontal estacional que va a generar episodios de lluvia continua que se repetirán jueves, viernes y sábado. Hay riesgo nivel 2 de ver inundaciones debido a toda la lluvia que va a estar cayendo”.

Diversas zonas de Texas se verán afectadas por las lluvias intensas. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Pronóstico del tiempo para el viernes 01 de mayo en Texas

Tormentas intermitentes durante la mañana y tarde.

Aire más fresco mantiene temperaturas en los 60s.

Lluvias fuertes con riesgo de inundaciones.

Viento del noreste con ráfagas de hasta 35 mph.

Episodios de lluvia fuerte podrían provocar calles inundadas.

Ráfagas de viento y tormentas localmente fuertes posibles.

Pronóstico del tiempo para el fin de semana en Texas

Cambio total en el patrón del tiempo.

Se espera una mejoría notable en las condiciones del tiempo con el regreso del clima seco.

Mañanas frescas en los 50s y tardes agradables en los 70s con bastante sol.

El Servicio Nacional de Meteorología emitió una vigilancia por inundaciones para gran parte del centro de Texas. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Alerta por inundaciones en el centro de Texas: condados afectados

Las lluvias intensas en corto tiempo han aumentado el riesgo de inundaciones y, por eso, el Servicio Nacional de Meteorología emitió una vigilancia vigente desde las 9:00 p.m. de este jueves hasta la noche del viernes para gran parte del centro de Texas. Y es que no se descartan mayores complicaciones por las lluvias excesivas.

N+ Univisión San Antonio explica que entre los condados afectados se encuentran Bexar, Comal, Guadalupe, Kendall, Kerr, Bandera, Gillespie, Travis, Williamson, Medina, Uvalde, Val Verde, así como otras localidades del centro y sur del estado, incluyendo San Antonio, Austin y New Braunfels.

La recomendación de las autoridades en Texas

Las autoridades recomiendan a la población evitar zonas inundadas y tomar precauciones adicionales durante las próximas horas ante el riesgo de tormenta. Recuerda no cruzar las calles llenas de agua y manejar con precaución.

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