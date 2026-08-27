Este jueves 27 de agosto, más de 38 millones de personas podrían verse afectadas por condiciones meteorológicas severas en el noreste de Estados Unidos, con riesgo de inundaciones repentinas, fuertes vientos, granizo de gran tamaño y posibles tornados. A continuación, conoce qué estados están bajo riesgo, cuáles son las principales amenazas y cómo podrían afectar las tormentas este fin de semana.

Según ABC News, la amenaza se extiende por una amplia zona del noreste de EE.UU., desde Syracuse, en Nueva York, y Vermont hasta Virginia. El riesgo incluye áreas densamente pobladas y carreteras importantes, por lo que las autoridades mantienen bajo vigilancia la evolución del sistema.

¿Qué estados del noreste de EE.UU. están en riesgo por las tormentas?

La zona con posibilidades de experimentar tiempo severo abarca sectores desde Nueva York y Vermont hacia el sur, incluyendo partes de Nueva Jersey, Pensilvania, Delaware y Virginia.

En el corredor de la Interestatal 95, especialmente entre Nueva York y Washington D.C., las precipitaciones podrían ser particularmente intensas. Según el citado medio, las tasas de lluvia podrían superar las 2 pulgadas por hora y algunos sectores podrían acumular hasta 5 pulgadas.

Estado o zona Riesgo principal Nueva York Tormentas severas, lluvias intensas, inundaciones y vientos dañinos Nueva Jersey Tormentas severas e inundaciones repentinas Pensilvania Lluvias intensas, vientos fuertes y posibles inundaciones Delaware Tormentas severas e inundaciones Vermont Tiempo severo y fuertes lluvias Virginia Tormentas, lluvias intensas y posibles inundaciones Washington D.C. Lluvias intensas, inundaciones y posibles afectaciones al transporte

¿Dónde está vigente la alerta por tormentas severas?

Una vigilancia por tormentas eléctricas severas permanece vigente en Nueva Jersey, Nueva York, la ciudad de Nueva York, partes de Long Island, Filadelfia y Dover, Delaware, hasta las 8 p. m.

El citado medio también informó que existe una alerta por inundaciones para la región, debido a la posibilidad de precipitaciones intensas en un periodo corto.

Las condiciones podrían provocar acumulaciones de agua en calles y carreteras, además de aumentar el riesgo de inundaciones repentinas en zonas vulnerables.

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¿Cuánta lluvia podría caer en el noreste de EE.UU.?

Uno de los principales riesgos se concentra a lo largo del corredor de la Interestatal 95, entre Nueva York y Washington D.C.

En esta zona, las tasas de lluvia podrían superar las 2 pulgadas por hora, mientras que los acumulados totales podrían alcanzar hasta 5 pulgadas en algunos lugares, de acuerdo con el citado medio.

Estas cantidades podrían generar problemas de movilidad, especialmente en áreas urbanas donde el drenaje puede verse rápidamente sobrepasado.

¿Las tormentas afectarán los vuelos en Nueva York?

El mal tiempo también podría provocar interrupciones en los vuelos de Nueva York. Funcionarios del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy advirtieron sobre posibles afectaciones relacionadas con las condiciones meteorológicas.

En el cercano Aeropuerto LaGuardia, más de 100 vuelos ya habían sido cancelados y otros 200 habían sufrido retrasos, según el citado medio.

Por ello, los pasajeros que tengan vuelos programados en la zona durante el periodo de tormentas deberían revisar el estado de sus vuelos directamente con sus aerolíneas antes de dirigirse al aeropuerto.

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¿Qué peligros pueden provocar las tormentas?

El sistema meteorológico podría generar varios tipos de condiciones peligrosas, entre ellas:

Inundaciones repentinas por las fuertes lluvias.

por las fuertes lluvias. Vientos dañinos capaces de provocar caída de árboles y cortes de electricidad.

capaces de provocar caída de árboles y cortes de electricidad. Granizo de gran tamaño en las zonas donde se desarrollen tormentas más intensas.

en las zonas donde se desarrollen tormentas más intensas. Posibles tornados asociados con algunas de las tormentas severas.

asociados con algunas de las tormentas severas. Problemas de transporte debido a calles inundadas y condiciones peligrosas para conducir.

debido a calles inundadas y condiciones peligrosas para conducir. Retrasos y cancelaciones de vuelos en aeropuertos del área de Nueva York.

La población del noreste de EE.UU. deberá mantenerse atenta a las actualizaciones meteorológicas, especialmente quienes se encuentren en las áreas bajo vigilancia de tormentas severas o alerta por inundaciones.