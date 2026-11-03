Después de varias semanas de tiempo seco, soleado y relativamente tranquilo, las lluvias volverán al noreste de Estados Unidos este miércoles 4 y jueves 5 de noviembre. El cambio en las condiciones meteorológicas podría complicar los desplazamientos de miles de personas, especialmente durante las horas de mayor circulación, debido a la posibilidad de inundaciones localizadas, carreteras resbaladizas y fuertes ráfagas de viento. Aunque las precipitaciones ayudarán a poner fin a un prolongado periodo sin lluvias, los conductores deberán tomar precauciones ante los riesgos que acompañarán el paso de este sistema de tormentas.

Según el pronóstico de AccuWeather, una tormenta avanzará desde las Grandes Llanuras hacia el valle del río Misisipi y posteriormente se desplazará hacia el este del país. El sistema llevará lluvias y tormentas eléctricas a distintas zonas del noreste durante el miércoles y el jueves, después de un periodo dominado por las altas presiones atmosféricas.

El pronóstico en el noreste de EE.UU. advierte sobre retrasos en los viajes y carreteras resbaladizas por las precipitaciones y las hojas caídas. | Foto por THOMAS HENGGE / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP

¿Qué zonas del noreste de EE.UU. tendrán lluvias el 4 y 5 de noviembre?

El sistema meteorológico avanzará hacia el este y afectará distintas áreas del noreste durante el miércoles 4 y jueves 5 de noviembre. Sin embargo, las precipitaciones no llegarán al mismo tiempo a todas las localidades.

El citado medio señala que el tiempo seco podría mantenerse durante buena parte del miércoles en la costa del Atlántico medio y en Nueva Inglaterra. Posteriormente, las lluvias se extenderán con el avance de la tormenta y su frente frío asociado.

El pronóstico también advierte que la humedad procedente del océano Atlántico podría intensificar algunos aguaceros y favorecer episodios de precipitaciones más fuertes en determinadas localidades.

¿Por qué las lluvias podrían provocar inundaciones en el noreste?

Uno de los principales riesgos estará relacionado con las inundaciones localizadas en calles y zonas urbanas. De acuerdo con AccuWeather, las hojas caídas durante el otoño podrían obstruir los desagües pluviales e impedir que el agua de lluvia circule correctamente.

Esta situación podría generar acumulaciones de agua en las calles, especialmente durante los aguaceros más intensos. El riesgo será mayor en sectores donde los sistemas de drenaje estén bloqueados por los residuos vegetales.

Además, las carreteras podrían volverse especialmente resbaladizas cuando las primeras precipitaciones entren en contacto con el aceite y otros residuos acumulados sobre el pavimento durante las semanas de sequía.

Las hojas mojadas también representan un peligro para los peatones y conductores, ya que pueden reducir la adherencia de los neumáticos y dificultar el tránsito.

Nueva York y otras zonas del noreste de EE.UU. experimentarán cambios de temperatura después del paso de la tormenta. | Foto por KYLE MAZZA / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP

¿Cómo afectarán las lluvias los viajes y el tráfico?

Los desplazamientos podrían experimentar complicaciones durante el jueves 5 de noviembre, especialmente en las horas de mayor circulación por la mañana.

AccuWeather advierte que las precipitaciones podrían ralentizar los viajes incluso en aquellas localidades donde no se registren inundaciones. La combinación de carreteras mojadas, hojas acumuladas y ráfagas de viento obligará a los conductores a prestar mayor atención.

Por ello, quienes tengan previsto trasladarse al trabajo o realizar viajes por carretera deberán considerar posibles demoras y condiciones menos favorables para conducir.

También se recomienda guardar antes de la llegada de las lluvias los paraguas de patio, cojines y otros artículos de exterior que todavía estén secos, para evitar que queden expuestos a las precipitaciones.