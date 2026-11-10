Una nueva tormenta avanzará hacia la costa atlántica de Estados Unidos y cambiará las condiciones meteorológicas en varias localidades del noreste del país. El sistema comenzará a ganar fuerza desde el jueves 12 de noviembre y provocará lluvias, nevadas en zonas montañosas y posibles complicaciones para quienes tengan previsto viajar durante los próximos días. Aunque no se espera una tormenta invernal de gran intensidad, los meteorólogos advierten que las comunidades ubicadas a mayor altitud podrían recibir acumulaciones de nieve húmeda, mientras que las principales ciudades de la región tendrán precipitaciones en forma de lluvia.

De acuerdo con AccuWeather, el fenómeno se desarrollará sobre el centro de EE.UU. y se intensificará a medida que avance hacia la costa atlántica. Su trayectoria, que permanecerá tierra adentro durante buena parte del recorrido, impedirá que reúna las condiciones necesarias para convertirse en una tormenta del noreste (nor’easter) de gran impacto.

¿Cuándo llegará la nueva tormenta al noreste de EE.UU.?

Las precipitaciones comenzarán entre el jueves 12 y el viernes 13 de noviembre, dependiendo de la ubicación. El sistema avanzará hacia el este y mantendrá condiciones inestables hasta el sábado 14, cuando comenzará a alejarse de la región.

Uno de los factores determinantes será el enfriamiento que se produzca en las capas superiores de la atmósfera. Según el citado medio, no se espera la llegada de una masa de aire ártico que provoque un descenso generalizado de las temperaturas. Por ello, la formación de nieve dependerá principalmente del enfriamiento generado por la propia tormenta.

Este proceso permitirá que la lluvia se mezcle con nieve en las elevaciones intermedias y se transforme en nieve húmeda en los terrenos más altos. La intensidad de las precipitaciones, la temperatura del suelo y la altitud determinarán cuánto podrá acumularse.

El pronóstico anticipa lluvias en las principales ciudades y nieve en las zonas montañosas. | Crédito: SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / SPENCER PLATT

¿Qué zonas del noreste tendrán lluvias y nevadas?

Las mayores posibilidades de recibir nieve se concentrarán en las comunidades montañosas y las zonas de mayor elevación. En cambio, las principales ciudades del corredor del noreste tendrán precipitaciones principalmente en forma de lluvia.

Estas son algunas de las localidades y regiones que podrían verse afectadas:

Zona o localidad Pronóstico meteorológico Washington D. C. Lluvias Filadelfia, Pensilvania Lluvias Nueva York Lluvias Boston, Massachusetts Lluvias Elkins, Virginia Occidental Capa de nieve húmeda y algunos centímetros Mount Pocono, Pensilvania Capa de nieve húmeda y algunos centímetros Saranac Lake, Nueva York Capa de nieve húmeda y algunos centímetros Norte de Pensilvania Varios centímetros de nieve en las zonas más elevadas Montes Apalaches de Virginia Occidental Acumulaciones de nieve húmeda Adirondacks, Nueva York Varios centímetros de nieve en las elevaciones más altas Green Mountains y White Mountains Posibles acumulaciones importantes en las cumbres

Las zonas de mayor altitud de Virginia Occidental, el norte de Pensilvania y las montañas Adirondacks, Green y White podrían recibir varios centímetros de nieve húmeda y adherente. Las mayores acumulaciones se concentrarían en las crestas montañosas.

En las elevaciones intermedias, buena parte de la nieve podría derretirse al entrar en contacto con el suelo, que todavía conservará temperaturas relativamente cálidas. Por eso, las acumulaciones serían más visibles sobre el césped y otras superficies sin pavimentar.

Las nevadas podrían complicar los viajes y provocar cortes aislados de electricidad. | Foto: AFP

¿Habrá complicaciones en los vuelos y las carreteras?

La tormenta también podría afectar los desplazamientos en el noreste de EE.UU. Los periodos de lluvia, la nubosidad baja y la presencia de niebla podrían generar demoras en los vuelos desde la tarde del jueves 12 hasta la mañana del sábado 14 de noviembre.

El momento de mayor impacto variará según el aeropuerto y la ubicación. En las terminales aéreas situadas tierra adentro y a mayor altitud, las tareas de deshielo de los aviones y la niebla podrían provocar complicaciones adicionales.

En las carreteras, las precipitaciones y la nieve húmeda reducirán la visibilidad y podrían dificultar la circulación, especialmente en las rutas que atraviesan zonas montañosas. Los conductores deberán prestar atención a los cambios en las condiciones meteorológicas durante el desplazamiento.

Además, el peso de la nieve húmeda que se acumule sobre los árboles podría provocar la rotura de algunas ramas y ocasionar cortes aislados de electricidad en las comunidades de mayor altitud.