Durante estos días, cuando millones de personas en Estados Unidos están pendientes de sus pagos mensuales —incluidos muchos jubilados, trabajadores retirados y familias que dependen del Seguro Social para cubrir renta, comida y medicinas— ha comenzado a circular una alerta que conviene tomar muy en serio. Se trata de una nueva modalidad de fraude digital que está apuntando directamente a beneficiarios en pleno calendario de pagos de abril, aprovechando justo ese momento en el que la atención de muchos está puesta en el banco, el correo electrónico o incluso en el celular. Y lo más preocupante es que estos mensajes no siempre se ven sospechosos a primera vista: algunos llegan con logos oficiales, lenguaje formal e incluso un tono que intenta sonar “urgente” pero creíble, algo que puede engañar fácilmente a cualquier persona, desde un abuelo en Miami hasta una familia latina en Houston o un recién llegado que todavía no domina bien el sistema.

Por eso, vale la pena detenerse un momento y entender exactamente cómo funciona esta estafa, qué señales deja y qué puedes hacer para no caer en ella.

El Seguro Social de Estados Unidos ha detectado que algunos beneficiarios han caído en una nueva estafa digital (Foto: AFP)

UNA ESTAFA DISEÑADA PARA PARECER REAL

Las autoridades federales han confirmado que esta nueva ola de phishing está dirigida a beneficiarios del Seguro Social en Estados Unidos, justo en una etapa del mes en la que muchas personas esperan depósitos o revisan si su pago ya llegó.

Los estafadores saben algo muy básico: cuando alguien espera dinero, es más fácil que abra un mensaje sin pensar demasiado. Y ahí está la trampa.

¿Cómo se presenta el fraude?

Correos electrónicos que parecen oficiales.

Mensajes de texto con alertas urgentes.

Llamadas telefónicas en las que personas se hacen pasar por agentes del Seguro Social.

¿Qué dicen estos mensajes?

“Tu pago ha sido suspendido”.

“Necesitas verificar tu información inmediatamente”.

“Hay un problema con tu cuenta”.

Todo está diseñado para generar miedo, acelerar la respuesta y hacer que la víctima actúe sin verificar.

¿CÓMO FUNCIONA EXACTAMENTE ESTA MODALIDAD DE PHISHING?

Te lo explico de forma sencilla: el objetivo no es solo engañarte, sino lograr que tú mismo entregues tu información personal.

El mecanismo suele seguir este patrón:

Recibes un mensaje alarmante.

Te envían un enlace que lleva a una página falsa, muy parecida a la oficial.

Ingresas datos personales pensando que estás resolviendo un trámite.

Los delincuentes usan esa información para acceder a cuentas, dinero o identidad.

Datos que suelen solicitar:

Número de Seguro Social.

Fecha de nacimiento.

Información bancaria.

Contraseñas.

Códigos de verificación.

En algunos casos, incluso piden pagos por tarjetas de regalo o transferencias, una señal casi inmediata de fraude.

SEÑALES DE ALERTA QUE NO DEBES IGNORAR

Aquí tienes un cuadro claro para reconocer si estás frente a una estafa:

Señal Qué significa Mensaje inesperado El Seguro Social no suele contactar así sin un motivo verificable. Urgencia extrema Quieren que respondas rápido y sin revisar. Enlaces sospechosos Te pueden llevar a páginas falsas. Solicitud de datos confidenciales Nunca deberías entregar esta información por mensaje o correo no verificado. Amenazas de suspensión Buscan generar miedo para que no pienses con calma.

¿CÓMO PROTEGERTE DE ESTA ESTAFA?

No se trata de vivir desconfiando de todo, sino de adoptar hábitos simples que te protejan mejor.

Buenas prácticas recomendadas:

No hagas clic en enlaces de mensajes no solicitados.

Entra siempre de forma directa al sitio oficial del Seguro Social de Estados Unidos.

Verifica cualquier alerta llamando a canales oficiales.

Activa la autenticación en dos pasos en tus cuentas.

Revisa con frecuencia tus movimientos bancarios y tus notificaciones.

Si algo te genera duda, detente. Ese pequeño momento de pausa puede marcar la diferencia entre seguir tranquilo o terminar con un problema serio. Hoy los ciberdelincuentes no solo copian mensajes: también copian el tono, el diseño y hasta el lenguaje de instituciones oficiales, algo que hace que cualquiera pueda caer, incluso personas muy cuidadosas.

Por eso, en medio de esta temporada de pagos, conviene mantener los ojos bien abiertos, como cuando uno revisa con cuidado un recibo de la luz, una carta del banco o un aviso importante que llega al correo. Las autoridades, incluidas agencias como la Comisión Federal de Comercio, insisten en que la prevención sigue siendo la herramienta más efectiva.

Y si algo no cuadra, lo mejor es no responder, no tocar el enlace y confirmar la información por la vía oficial. Porque en estos casos, más que apurarse, lo inteligente es verificar.

Frontis de una oficina de la Administración del Seguro Social en Cleveland, Ohio (Foto: Cleveland)

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