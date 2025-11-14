El sur de California amaneció con una advertencia clara: un frente de lluvias intensas podría complicar la jornada del sábado. A las 2:43 a.m. del viernes, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) de Los Ángeles/Oxnard emitió una alerta de inundación válida desde las 4 a.m. hasta las 10 p.m. del sábado, abarcando una amplia franja de regiones vulnerables.

La advertencia señala que la escorrentía excesiva podría causar inundaciones en ríos, arroyos, zonas bajas y áreas previamente afectadas por incendios, aumentando el riesgo de deslizamientos y aludes de lodo. Las autoridades piden a los residentes mantenerse informados y preparados para actuar con rapidez si la situación cambia.

Zonas bajo alerta de inundación (orden alfabético)

Área recreativa de las montañas orientales de Santa Mónica

Área recreativa de las montañas occidentales de Santa Mónica

Colinas de Calabasas y Agoura

Colinas de Palos Verdes

Corredor de la Carretera 14

Corredor de la Interestatal 5

Costa central interior del condado de Santa Bárbara

Costa de Malibú

Costa interior del condado de Ventura

Islas Catalina y Santa Bárbara

Islas de San Miguel y Santa Rosa

Islas de Santa Cruz y Anacapa

Lago Casitas

Los Ángeles

Montañas de Santa Susana

Montañas del norte del condado de Ventura

Montañas orientales de San Gabriel

Montañas occidentales de San Gabriel

Montañas interiores del condado de Santa Bárbara

Playas de la costa central del condado de Santa Bárbara

Playas del condado de Ventura

Valle de Ojai

Valle de Santa Clarita

Valle de Santa Ynez

Valle del Antílope

Valle occidental de San Fernando

Valle oriental de San Fernando

Valles centrales del condado de Ventura

Valles del sureste del condado de Ventura

El momento en que llegará la lluvia y los detalles sobre su intensidad o duración. | Crédito: NWS/Los Angeles

Qué advierte el NWS

El NWS explica que las lluvias intensas podrían generar:

Crecidas en arroyos y ríos

Inundaciones repentinas en zonas bajas

Aludes de lodo en áreas afectadas por incendios recientes

Dificultades de movilidad por carreteras anegadas

La recomendación principal es mantenerse atento a nuevas alertas y prepararse para evacuar si las autoridades así lo ordenan.

Mapa que muestra las zonas con aviso de inundación al sur de California para este sábado 15 de noviembre. | Crédito: NWS/LosAngeles

Recomendaciones para mantenerse a salvo durante una inundación

Si vive en un área propensa a inundaciones o acampa en zonas bajas, busque terreno elevado de inmediato .

. Si se ordena evacuar, hágalo sin demoras .

. Cierre bien su casa antes de salir.

Si tiene tiempo, desconecte servicios públicos y electrodomésticos .

. No entre a sótanos ni habitaciones con cables o enchufes sumergidos.

Si ve chispas o escucha zumbidos, crujidos o estallidos, evacúe al instante .

. Evite caminar por zonas inundadas: 15 cm de agua en movimiento pueden derribarlo .

. Si queda atrapado, vaya al punto más alto y llame al 911 .

. Jamás conduzca por carreteras inundadas: 30 cm de agua pueden arrastrar un vehículo.

Cómo conducir bajo fuertes lluvias

Encienda las luces delanteras , incluso de día.

, incluso de día. Manténgase en el carril central , donde el agua se acumula menos.

, donde el agua se acumula menos. Evite charcos o zonas con poca agua para prevenir aquaplaning .

. Mantenga distancia de camiones y autobuses, ya que levantan rocío y reducen visibilidad.

Si una carretera está inundada, dé la vuelta y busque otra ruta .

. No se arriesgue a cruzar agua profunda: puede dañar su vehículo o dejarlo atrapado.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!