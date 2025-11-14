Las lluvias más intensas en California están previstas para la madrugada y la tarde del sábado 15 de noviembre, según el pronóstico actualizado. | Crédito: AFP
Las lluvias más intensas en California están previstas para la madrugada y la tarde del sábado 15 de noviembre, según el pronóstico actualizado. | Crédito: AFP
Oscar Guerrero Tello
Oscar Guerrero Tello

El sur de California amaneció con una advertencia clara: un frente de lluvias intensas podría complicar la jornada del sábado. A las 2:43 a.m. del viernes, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) de Los Ángeles/Oxnard emitió una alerta de inundación válida desde las 4 a.m. hasta las 10 p.m. del sábado, abarcando una amplia franja de regiones vulnerables.

MIRA TAMBIÉN:

La advertencia señala que la escorrentía excesiva podría causar inundaciones en ríos, arroyos, zonas bajas y áreas previamente afectadas por incendios, aumentando el riesgo de deslizamientos y aludes de lodo. Las autoridades piden a los residentes mantenerse informados y preparados para actuar con rapidez si la situación cambia.

Zonas bajo alerta de inundación (orden alfabético)

  • Área recreativa de las montañas orientales de Santa Mónica
  • Área recreativa de las montañas occidentales de Santa Mónica
  • Colinas de Calabasas y Agoura
  • Colinas de Palos Verdes
  • Corredor de la Carretera 14
  • Corredor de la Interestatal 5
  • Costa central interior del condado de Santa Bárbara
  • Costa de Malibú
  • Costa interior del condado de Ventura
  • Islas Catalina y Santa Bárbara
  • Islas de San Miguel y Santa Rosa
  • Islas de Santa Cruz y Anacapa
  • Lago Casitas
  • Los Ángeles
  • Montañas de Santa Susana
  • Montañas del norte del condado de Ventura
  • Montañas orientales de San Gabriel
  • Montañas occidentales de San Gabriel
  • Montañas interiores del condado de Santa Bárbara
  • Playas de la costa central del condado de Santa Bárbara
  • Playas del condado de Ventura
  • Valle de Ojai
  • Valle de Santa Clarita
  • Valle de Santa Ynez
  • Valle del Antílope
  • Valle occidental de San Fernando
  • Valle oriental de San Fernando
  • Valles centrales del condado de Ventura
  • Valles del sureste del condado de Ventura
El momento en que llegará la lluvia y los detalles sobre su intensidad o duración. | Crédito: NWS/Los Angeles
El momento en que llegará la lluvia y los detalles sobre su intensidad o duración. | Crédito: NWS/Los Angeles

Qué advierte el NWS

El NWS explica que las lluvias intensas podrían generar:

  • Crecidas en arroyos y ríos
  • Inundaciones repentinas en zonas bajas
  • Aludes de lodo en áreas afectadas por incendios recientes
  • Dificultades de movilidad por carreteras anegadas

La recomendación principal es mantenerse atento a nuevas alertas y prepararse para evacuar si las autoridades así lo ordenan.

Mapa que muestra las zonas con aviso de inundación al sur de California para este sábado 15 de noviembre. | Crédito: NWS/LosAngeles
Mapa que muestra las zonas con aviso de inundación al sur de California para este sábado 15 de noviembre. | Crédito: NWS/LosAngeles

Recomendaciones para mantenerse a salvo durante una inundación

  • Si vive en un área propensa a inundaciones o acampa en zonas bajas, busque terreno elevado de inmediato.
  • Si se ordena evacuar, hágalo sin demoras.
  • Cierre bien su casa antes de salir.
  • Si tiene tiempo, desconecte servicios públicos y electrodomésticos.
  • No entre a sótanos ni habitaciones con cables o enchufes sumergidos.
  • Si ve chispas o escucha zumbidos, crujidos o estallidos, evacúe al instante.
  • Evite caminar por zonas inundadas: 15 cm de agua en movimiento pueden derribarlo.
  • Si queda atrapado, vaya al punto más alto y llame al 911.
  • Jamás conduzca por carreteras inundadas: 30 cm de agua pueden arrastrar un vehículo.

Cómo conducir bajo fuertes lluvias

  • Encienda las luces delanteras, incluso de día.
  • Manténgase en el carril central, donde el agua se acumula menos.
  • Evite charcos o zonas con poca agua para prevenir aquaplaning.
  • Mantenga distancia de camiones y autobuses, ya que levantan rocío y reducen visibilidad.
  • Si una carretera está inundada, dé la vuelta y busque otra ruta.
  • No se arriesgue a cruzar agua profunda: puede dañar su vehículo o dejarlo atrapado.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!

SOBRE EL AUTOR

Periodista. Estudió Comunicación en la Universidad de Lima. Diez años de experiencia en medios digitales. Actualmente se desempeña como redactor del Núcleo de Audiencias de El Comercio.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC