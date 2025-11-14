El sur de California amaneció con una advertencia clara: un frente de lluvias intensas podría complicar la jornada del sábado. A las 2:43 a.m. del viernes, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) de Los Ángeles/Oxnard emitió una alerta de inundación válida desde las 4 a.m. hasta las 10 p.m. del sábado, abarcando una amplia franja de regiones vulnerables.
La advertencia señala que la escorrentía excesiva podría causar inundaciones en ríos, arroyos, zonas bajas y áreas previamente afectadas por incendios, aumentando el riesgo de deslizamientos y aludes de lodo. Las autoridades piden a los residentes mantenerse informados y preparados para actuar con rapidez si la situación cambia.
Zonas bajo alerta de inundación (orden alfabético)
- Área recreativa de las montañas orientales de Santa Mónica
- Área recreativa de las montañas occidentales de Santa Mónica
- Colinas de Calabasas y Agoura
- Colinas de Palos Verdes
- Corredor de la Carretera 14
- Corredor de la Interestatal 5
- Costa central interior del condado de Santa Bárbara
- Costa de Malibú
- Costa interior del condado de Ventura
- Islas Catalina y Santa Bárbara
- Islas de San Miguel y Santa Rosa
- Islas de Santa Cruz y Anacapa
- Lago Casitas
- Los Ángeles
- Montañas de Santa Susana
- Montañas del norte del condado de Ventura
- Montañas orientales de San Gabriel
- Montañas occidentales de San Gabriel
- Montañas interiores del condado de Santa Bárbara
- Playas de la costa central del condado de Santa Bárbara
- Playas del condado de Ventura
- Valle de Ojai
- Valle de Santa Clarita
- Valle de Santa Ynez
- Valle del Antílope
- Valle occidental de San Fernando
- Valle oriental de San Fernando
- Valles centrales del condado de Ventura
- Valles del sureste del condado de Ventura
Qué advierte el NWS
El NWS explica que las lluvias intensas podrían generar:
- Crecidas en arroyos y ríos
- Inundaciones repentinas en zonas bajas
- Aludes de lodo en áreas afectadas por incendios recientes
- Dificultades de movilidad por carreteras anegadas
La recomendación principal es mantenerse atento a nuevas alertas y prepararse para evacuar si las autoridades así lo ordenan.
Recomendaciones para mantenerse a salvo durante una inundación
- Si vive en un área propensa a inundaciones o acampa en zonas bajas, busque terreno elevado de inmediato.
- Si se ordena evacuar, hágalo sin demoras.
- Cierre bien su casa antes de salir.
- Si tiene tiempo, desconecte servicios públicos y electrodomésticos.
- No entre a sótanos ni habitaciones con cables o enchufes sumergidos.
- Si ve chispas o escucha zumbidos, crujidos o estallidos, evacúe al instante.
- Evite caminar por zonas inundadas: 15 cm de agua en movimiento pueden derribarlo.
- Si queda atrapado, vaya al punto más alto y llame al 911.
- Jamás conduzca por carreteras inundadas: 30 cm de agua pueden arrastrar un vehículo.
Cómo conducir bajo fuertes lluvias
- Encienda las luces delanteras, incluso de día.
- Manténgase en el carril central, donde el agua se acumula menos.
- Evite charcos o zonas con poca agua para prevenir aquaplaning.
- Mantenga distancia de camiones y autobuses, ya que levantan rocío y reducen visibilidad.
- Si una carretera está inundada, dé la vuelta y busque otra ruta.
- No se arriesgue a cruzar agua profunda: puede dañar su vehículo o dejarlo atrapado.
