El sur de Estados Unidos no termina de salir de la inestabilidad meteorológica tras un fin de semana de Memorial Day marcado por lluvias persistentes y acumulación de agua en varias zonas urbanas y rurales. Este martes, alrededor de 15 millones de personas se encuentran bajo alertas de inundación desde Louisiana hasta Georgia, mientras el país se prepara para nuevas rondas de tormentas eléctricas que podrían dejar hasta 2 pulgadas de lluvia en algunos sectores. A esto se suma un panorama aún más amplio de inestabilidad, con lluvias excesivas previstas desde las Carolinas hasta el oeste de Texas, además de condiciones propicias para granizo de gran tamaño, vientos dañinos e incluso la posibilidad de tornados aislados en áreas del suroeste texano.

Estados bajo alerta de inundaciones

Según el pronóstico de NBC News, la amenaza de inundaciones provocadas por las fuertes lluvias:

Louisiana

Georgia

Carolina del Norte y Carolina del Sur (Carolinas)

Texas occidental

Suroeste de Texas (Midland y Fort Stockton)

Mississippi (con reportes de inundaciones recientes)

Área metropolitana de Dallas-Fort Worth

Nueva Orleans

Atlanta

La alerta en EE.UU. advierte sobre posibles inundaciones repentinas en varias ciudades del sureste. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

En Nueva Orleans, las autoridades han emitido una alerta de inundación vigente hasta las 7:00 p.m. hora local de este martes. Se esperan lluvias y tormentas durante la tarde y la noche, con acumulaciones de hasta 1 pulgada, aunque en algunos sectores puntuales podrían alcanzar las 2 pulgadas. La situación preocupa especialmente por la intensidad de las precipitaciones en cortos periodos de tiempo.

Por su parte, Atlanta también permanece bajo vigilancia por inundaciones hasta las 11:00 p.m., con acumulados previstos entre 0.75 y 1.25 pulgadas, y posibles máximos aislados de hasta 2 pulgadas.

En ambas ciudades, los meteorólogos advierten que podrían registrarse tasas de lluvia de 1 a 3 pulgadas por hora, lo que eleva significativamente el riesgo de inundaciones repentinas incluso en áreas que no están bajo alerta directa.

La alerta en EE.UU. continúa activa ante tormentas que podrían intensificarse durante la semana. | Crédito: RONALDO SCHEMIDT / AFP

Además, en el suroeste de Texas no solo preocupa la lluvia, sino también la combinación de fenómenos severos que incluyen granizo, ráfagas de viento destructivas y la posibilidad de tornados aislados, especialmente en zonas cercanas a Midland y Fort Stockton.

Las previsiones apuntan a que las precipitaciones continuarán afectando la región durante el resto de la semana, aunque todavía no se han definido con precisión los acumulados totales, lo que mantiene la incertidumbre sobre la evolución del sistema meteorológico.

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