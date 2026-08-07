Las mareas reales en el sur de Florida volverán a presentarse durante los próximos meses y, aunque forman parte de un fenómeno natural, pueden provocar inundaciones en calles, estacionamientos, jardines e incluso viviendas y comercios cuando coinciden con lluvias intensas, vientos hacia la costa o tormentas tropicales. Las autoridades ya publicaron el calendario de 2026 para que residentes y visitantes puedan prepararse con anticipación. A continuación, te cuento cuáles son las fechas con mayor riesgo y por qué este fenómeno merece atención.

Las llamadas mareas reales o king tides corresponden a las mareas más altas del año y ocurren por la alineación de la Luna, el Sol y la Tierra durante las fases de luna llena y luna nueva. Debido a que siguen patrones astronómicos conocidos, los científicos pueden estimar con bastante precisión cuándo se registrarán.

Sin embargo, el impacto varía según las condiciones meteorológicas. Mientras algunas mareas apenas elevan el nivel del agua en los drenajes, otras pueden generar inundaciones importantes cuando coinciden con fuertes lluvias, vientos persistentes o sistemas tropicales.

Residentes de Florida deben estar atentos a las fechas previstas de las mareas reales y posibles anegaciones. | Crédito: IVARSSON JERKER/AFTONBLADET / TT NEWS AGENCY / TT NEWS AGENCY VIA AFP

Fechas de las mareas reales en el sur de Florida durante 2026

El Distrito de Gestión del Agua del Sur de Florida (SFWMD) publicó el calendario oficial con los períodos en que se esperan las mareas más altas del año.

Período Riesgo previsto Del 11 al 14 de agosto de 2026 Mareas reales Del 8 al 15 de septiembre de 2026 Mareas reales Del 24 de septiembre al 15 de octubre de 2026 Mareas reales Del 22 de octubre al 12 de noviembre de 2026 Mayor riesgo de inundaciones Del 22 al 29 de noviembre de 2026 Mareas reales Del 22 al 27 de diciembre de 2026 Mareas reales

De acuerdo con las previsiones, los días con mayor riesgo de inundaciones podrían coincidir con la luna llena del 27 de octubre, aunque las autoridades recuerdan que las condiciones climáticas de esos días serán determinantes para conocer la magnitud real del evento.

¿Por qué las mareas reales pueden causar inundaciones?

Aunque este fenómeno ocurre todos los años, los científicos advierten que el aumento gradual del nivel del mar asociado al cambio climático está haciendo que sus efectos sean cada vez más notorios en el sur de Florida.

En años anteriores, las mareas reales han provocado:

Inundaciones en calles del centro de Miami.

Vehículos parcialmente sumergidos en Fort Lauderdale.

Ingreso de agua salada a comercios ubicados en plantas bajas.

Acumulación de agua en barrios costeros y sistemas de drenaje.

Cuando las mareas coinciden con lluvias persistentes o fuertes vientos que empujan el agua hacia la costa, el riesgo aumenta considerablemente.

Las mareas reales en Florida pueden intensificarse con lluvias fuertes, vientos costeros o tormentas tropicales. | Crédito: IVARSSON JERKER/AFTONBLADET / TT NEWS AGENCY / TT NEWS AGENCY VIA AFP

El pronóstico actual no prevé inundaciones graves

La Universidad de Miami (UM), en colaboración con el Distrito de Gestión del Agua del Sur de Florida, elabora pronósticos semanales para estimar el impacto de las mareas reales.

Por el momento, el informe que abarca la primera marea viva de agosto indica que no se esperan inundaciones significativas. Según las proyecciones, Miami podría registrar niveles del mar aproximadamente un pie por encima de lo habitual, una cifra que permanece por debajo del umbral considerado como una inundación menor.

No obstante, los expertos recomiendan seguir los avisos oficiales durante cada período de mareas reales, ya que las lluvias, el viento y otros factores meteorológicos pueden modificar rápidamente las condiciones y aumentar el riesgo de inundaciones.

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