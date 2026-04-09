Mientras la preocupación continúa por las tormentas persistentes y fuertes vientos que han dejado cables eléctricos en las calles, las autoridades en el sur de Florida han lanzado un llamado urgente a la comunidad: este fin de semana, del viernes 10 al domingo 12 de abril, las condiciones marítimas peligrosas podrían convertir una salida a la playa en un riesgo serio, por lo que piden a residentes y turistas mantenerse lejos de la orilla y extremar precauciones. Entre corrientes traicioneras, oleaje fuerte y un mar que no dará tregua, la advertencia busca evitar tragedias y recordar que, aunque el clima invite a salir en zonas como Miami-Dade, Broward y Palm Beach porque estará mayormente cálido y estable, hoy la prioridad es la seguridad. Aquí te comparto la información que debes tomar en cuenta para que ese paseo no termine en el mayor susto de tu vida o lamentando una desgracia, ya que el aviso busca prevenir accidentes porque incluso personas con experiencia en natación pueden verse sorprendidas por la fuerza del mar. Si ya tenías planes de playa, lo mejor es cambiarlos por actividades en lugares seguros hasta que mejore la situación marítima.

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¿Qué está pasando en Florida y por qué hay condiciones marítimas peligrosas?

Si bien el sur de Florida permanece bajo alerta por inundaciones, esto no es lo único previsto. Desde el National Weather Service Miami se alertó por las corrientes de resaca en Miami-Dade, Broward y Palm Beach. Esto se da tras la vigilancia de inundaciones (Flood Watch) que estuvo activa hasta la noche del miércoles para todo el sureste del estado, incluyendo zonas metropolitanas y costeras de los tres condados.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia urgente debido a las peligrosas condiciones que afectan las costas del sur de Florida. Ante un escenario de alto riesgo en el Atlántico, las autoridades recomendaron a residentes y turistas extremar precauciones y tomar en cuenta esta información activa para el fin de semana:

Riesgo extremo de corrientes de resaca: Vigente para todas las playas de la costa este durante todo el fin de semana.

Aviso de fuerte oleaje: Específicamente para la zona de Palm Beach hasta este viernes 10 de abril.

Peligro para navegantes: Se ha emitido una Advertencia para Embarcaciones Pequeñas con vientos sostenidos de entre 20 y 30 nudos y ráfagas que podrían alcanzar los 35 nudos.

Oleaje imponente: Se esperan alturas de olas en el Atlántico de entre 10 y 15 pies, o incluso superiores.

Las autoridades en el sur de Florida han emitido un llamado de alerta ante las condiciones marítimas peligrosas que se esperan este fin de semana. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

El peligro de acercarse al mar durante alerta de condiciones marítimas peligrosas

Las autoridades son enfáticas: las corrientes de resaca y el elevado oleaje generan condiciones de natación y surf sumamente peligrosas. La recomendación oficial es clara: “Ante la duda, no salga”. Es por esto que se insta a la población a respetar las banderas rojas en las playas y evitar ingresar al agua en zonas no vigiladas.

¿Dónde hay mayor riesgo en Florida por oleaje fuerte?

En el condado de Palm Beach se pronostica un alto riesgo de corrientes de resaca hasta la noche del viernes, acompañado de un aviso por fuerte oleaje.

Se esperan olas rompientes de entre 8 y 12 pies, lo que genera condiciones peligrosas para bañistas y posibles episodios de erosión costera.

Para las costas de Broward y Miami-Dade, incluyendo Fort Lauderdale, Hollywood y Miami Beach, el organismo también mantiene un alto riesgo de corrientes de resaca hasta el viernes en la noche. Estas corrientes pueden arrastrar incluso a nadadores experimentados mar adentro, advierten las autoridades.

El aviso busca prevenir accidentes, ya que incluso personas con experiencia en natación pueden verse sorprendidas por la fuerza del mar. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Recomendaciones de las autoridades ante condiciones marítimas peligrosas

La principal recomendación del Servicio Meteorológico Nacional es seguir las actualizaciones y no dejar de lado las medidas de prevención ante la posibilidad de cambios en la intensidad de las lluvias y condiciones marítimas.

Además, recomiendan no meterse al agua, evitar las playas donde ondee la bandera roja y mantenerse atentos a cualquier anuncio oficial de salvavidas, meteorólogos o autoridades locales.

En zonas urbanas, recomienda evitar conducir por calles inundadas y mantenerse alerta ante posibles avisos de inundación más severos.

En las playas, aconseja nadar solo en áreas vigiladas por salvavidas. En caso de quedar atrapado en una corriente de resaca, se debe mantener la calma, flotar y desplazarse paralelamente a la costa.

No practicar deportes acuáticos y no caminar cerca de zonas rocosas o muelles donde las olas puedan golpear con más fuerza.

Se aconseja vigilar de cerca a niños y adultos mayores, no intentar rescatar a alguien sin ayuda profesional y llamar al 911 o a los salvavidas en caso de emergencia.

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