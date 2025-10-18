Estados de todo Estados Unidos han revocado las licencias comerciales de más de 5,500 camioneros inmigrantes, según informó Israel Delgado Vallejo, vicepresidente de la Cámara Noroeste de Transportistas de Carga de México.

La mayoría de los casos están vinculados a evaluaciones básicas de inglés que los conductores no lograron aprobar. “Hasta ahora hemos registrado 5,500 licencias suspendidas o fuera de servicio, y estamos viendo una aplicación más dura y estricta de las normas”, explicó Delgado Vallejo al diario El Sol de Tijuana.

Más de 5,500 camioneros inmigrantes perdieron sus licencias tras reprobar la evaluación, según el líder transportista Israel Delgado Vallejo. | Crédito: ROBYN BECK / AFP

El dirigente detalló que las suspensiones se produjeron seis meses después de una orden ejecutiva del presidente Donald Trump, que reactivó una ley existente. Dicha norma exige que los conductores comerciales puedan hablar y entender inglés lo suficiente para leer señales de tránsito y comunicarse con las autoridades.

Delgado Vallejo anticipó que la aplicación de esta medida continuará, al menos, hasta fin de año, con especial rigor en Texas, donde se han emitido la mayoría de las suspensiones.

“Unas 80,000 personas trabajan como camioneros transportando carga y otros productos a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos, y cerca del 80% de ellos no habla inglés”, señaló.

La medida ha generado preocupación en la industria del transporte, que depende en gran medida de los conductores inmigrantes para mantener activa la cadena de suministro entre ambos países. Mientras California ha aclarado que no retirará licencias por este motivo, estados como Texas y Arkansas han reforzado los controles.

Las suspensiones se concentran en Texas, donde las autoridades han endurecido el cumplimiento de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump. | Crédito: GEORGE FREY / AFP

El Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) también advirtió a California, Washington y Nuevo México que deberán cumplir con la disposición federal o se arriesgan a perder fondos de transporte.

Para miles de camioneros, el idioma se ha convertido en un obstáculo inesperado que podría dejarlos sin trabajo antes de fin de año, afectando a una industria ya golpeada por la escasez de conductores y las tensiones en la frontera.

