Tal vez has escuchado historias de personas que reciben avisos del Servicio de Impuestos Internos (IRS) por trabajos que nunca tuvieron o que descubren ingresos en su Seguro Social que no reconocen. Esto no es casualidad: existen redes criminales en Estados Unidos que se dedican a robar identidades para conseguirle empleo a otra gente. ¿Cómo lo hacen? Primero obtienen tu información personal, luego fabrican documentos falsos que parecen legítimos y finalmente los venden a quienes los necesiten. El problema es que cuando alguien labora con tu identidad, tú enfrentarás problemas fiscales y legales que ni siquiera causaste. En los siguientes párrafos, te contamos cómo operan estos esquemas de fraude.

ASÍ FUNCIONAN LAS REDES QUE USAN IDENTIDADES ROBADAS PARA CONSEGUIR TRABAJO

Las redes que consiguen empleo con identidades robadas en Estados Unidos operan a través de un sistema organizado que combina robo de información personal, falsificación de documentos y acceso a sectores laborales con alta demanda. Estas redes actúan principalmente en industrias como construcción, hotelería, procesamiento de alimentos y servicios.

¿Cómo obtienen las identidades?

Los delincuentes consiguen datos personales mediante tres métodos principales:

Interceptación de correo físico que contiene estados de cuenta bancarios o documentos del Seguro Social.

Enlaces falsos que imitan al IRS o a instituciones bancarias para que las víctimas entreguen su información directamente.

Filtraciones masivas de bases de datos donde los números de Seguro Social ya están en circulación.

Fabricación y venta de documentos

Una vez que tengan la información robada, los falsificadores arman un paquete completo que incluye número de Seguro Social real, tarjeta de residencia (green card) falsificada y permiso de trabajo falso.

Conexión con empleadores

Los intermediarios conectan a trabajadores sin documentos legales con empleadores que necesitan cubrir vacantes rápidamente. El punto clave del sistema es el formulario I-9, obligatorio para verificar la elegibilidad laboral, y aunque los empleadores deben revisar toda la documentación, no siempre pueden detectar falsificaciones sofisticadas.

Consecuencias para los involucrados

Para quienes usan documentos falsos, las consecuencias incluyen cargos penales federales por fraude, hasta cinco años de prisión, multas de hasta US$250,000, deportación y restricciones migratorias permanentes. Mientras que los empleadores que aceptan documentos falsos enfrentan multas de decenas de miles de dólares por cada infracción, auditorías de ICE, pérdida de licencias comerciales y, en casos extremos, cierre del negocio.

Si recibes avisos del IRS por trabajos que nunca tuviste o encuentras ingresos desconocidos en tu Seguro Social, podrías ser víctima de robo de identidad laboral (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿CÓMO DETECTAR SI MI IDENTIDAD ESTÁ SIENDO USADA PARA TRABAJAR?

Puedes detectar si tu identidad está siendo usada para trabajar revisando ciertos avisos del IRS, del Seguro Social o de agencias estatales que indican actividad laboral que no reconoces. Las señales más comunes son:

Recibes un aviso del IRS informando que registras ingresos de un empleador que no conoces.

Te llega un formulario 1099-G que refleja beneficios de desempleo que no solicitaste ni recibiste.

El IRS te notifica que se presentó más de una declaración de impuestos bajo tu nombre.

Recibes correspondencia sobre reclamos de desempleo que no solicitaste, incluso de estados donde nunca viviste o trabajaste.

¿Cómo verificar tu historial laboral?

Para detectar actividad sospechosa relacionada con empleo, revisa tu historial de ingresos en el Seguro Social siguiendo estos pasos:

Crea una cuenta gratuita en el portal oficial de la Administración del Seguro Social (ssa.gov) bajo “my Social Security”.

Accede a tu “Social Security Statement” donde verás tus ingresos anuales reportados y los impuestos pagados.

Compara ese registro con tus propios documentos (formularios W-2, talones de pago, declaraciones de impuestos).

Busca salarios, empleadores o años que no reconozcas.

Si te das cuenta que hay ingresos de empleadores desconocidos o montos que no coinciden con tu historial real, es probable que alguien esté usando tu número de Seguro Social para trabajar.

¿Qué hacer si detectas o sospechas que eres víctima de robo de identidad?

Si te percatas que alguien está usando tu identidad para trabajar, el IRS recomienda tomar las siguientes acciones:

1. Reporta el robo de identidad ante la Comisión Federal de Comercio (FTC)

Presenta tu denuncia en RobodeIdentidad.gov o llama al 1-877-438-4338 (presiona dos para español). Este sitio te ayudará a crear un reporte oficial de robo de identidad y un plan de acción personalizado con pasos específicos para tu caso.

Este reporte servirá como prueba oficial de que fuiste víctima de robo de identidad y te será útil para resolver problemas con empleadores, agencias gubernamentales y compañías de crédito.

2. Presenta el Formulario 14039 ante el IRS

Completa el Formulario 14039 (Declaración Jurada sobre el Robo de Identidad). Hay dos maneras de hacerla:

En línea a través de RobodeIdentidad.gov, que enviará electrónicamente el formulario al IRS.

Descargando el Formulario 14039 (SP) en español desde IRS.gov, llenándolo a mano y enviándolo por correo o fax a la dirección indicada.

3. Contacta a la Administración del Seguro Social

Llama a la Administración del Seguro Social para notificar que tu número está siendo usado de forma fraudulenta. Esto ayuda a crear un registro oficial y puede prevenir que sigan usando tu número de Seguro Social para trabajar. También solicita revisar tu historial de ingresos para identificar empleadores desconocidos.

4. Notifica a agencias estatales si aplica

Si recibiste un Formulario 1099-G por beneficios de desempleo que nunca solicitaste, contacta a la oficina estatal de desempleo correspondiente para que emitan un formulario corregido. Esto es importante porque el fraude de desempleo también puede estar relacionado con el uso de tu identidad para trabajar.

Existen redes organizadas que roban información personal, fabrican documentos falsos y los venden para que otras personas trabajen con tu identidad (Foto: Freepik)

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