Un poderoso domo de calor en Estados Unidos avanzará hacia el este durante los últimos días de julio y provocará una de las jornadas más intensas del verano, con temperaturas que podrían superar los 100 °F (37,7 °C) en varias regiones del centro del país. Meteorólogos advierten que el fenómeno traerá condiciones peligrosas por la combinación de calor extremo y alta humedad.

Según especialistas de AccuWeather, una gran zona del centro de Estados Unidos enfrentará temperaturas de tres dígitos debido al fortalecimiento de este sistema de alta presión, que podría romper récords históricos en distintas ciudades. El calor más intenso se desplazará desde Montana y Dakota del Norte hacia las Grandes Llanuras, el valle del Mississippi y zonas del sur.

El domo de calor avanzará hacia nuevas regiones de EE.UU.

El núcleo del calor extremo comenzará a moverse desde el norte de las Llanuras hacia el sur y el este durante la próxima semana. Mientras algunas zonas del oeste interior todavía enfrentan una fuerte ola de calor, estados como Kansas, Oklahoma, Texas y sectores del valle del Mississippi se preparan para temperaturas excepcionalmente altas.

Ciudades como Billings, en Montana, y Bismarck, en Dakota del Norte, podrían registrar máximas cercanas a los 107 °F (41,6 °C) durante el fin de semana. Aunque el calor disminuirá ligeramente después, las temperaturas continuarán por encima de lo normal.

En las principales ciudades de Kansas City, St. Louis y Memphis, los termómetros estarán cerca o por encima de los 100 °F durante varios días a comienzos de la próxima semana, marcando el periodo más caluroso de la temporada hasta ahora.

El domo de calor en EE.UU. elevará la sensación térmica a niveles peligrosos por la combinación de calor y humedad. | Crédito: AccuWeather

Sensación térmica podría superar los 110 °F

El peligro no estará únicamente en la temperatura real. Los meteorólogos alertan que la combinación de calor y humedad elevará la sensación térmica hasta niveles considerados peligrosos.

En zonas del valle del Mississippi, la sensación térmica podría alcanzar o superar los 110 °F (43,3 °C), aumentando el riesgo de problemas relacionados con la exposición prolongada al calor.

Región o ciudad Pronóstico de calor Riesgo esperado Billings, Montana Temperaturas de hasta 107 °F (41,6 °C) Posibles récords de calor Bismarck, Dakota del Norte Máximas cercanas a 107 °F Calor extremo durante el fin de semana Kansas City Cerca o por encima de 100 °F Semana más calurosa de la temporada St. Louis Más de 100 °F por varios días Sensación térmica peligrosa Memphis Temperaturas superiores a 100 °F Alta humedad y calor extremo Valle del Mississippi Sensación térmica cercana a 115 °F Condiciones peligrosas al aire libre

Tormentas traerán algo de alivio, pero el calor continuará

La llegada de tormentas entre la noche del martes y el miércoles podría reducir temporalmente las temperaturas en algunas áreas. Sin embargo, los expertos advierten que el alivio será limitado, ya que la sensación térmica seguirá rondando los 100 °F durante las tardes.

En las zonas cercanas al río Mississippi, la sensación térmica podría mantenerse por encima de los 100 °F, incluso después del paso de las tormentas.

Durante mediados de la próxima semana, las temperaturas podrían bajar ligeramente y ubicarse entre los 90 °F (32 °C) y 95 °F (35 °C), aunque la humedad mantendrá la sensación térmica elevada.

El domo de calor en EE.UU. mantendrá condiciones extremas y podría extenderse durante buena parte de agosto. | Crédito: Magnific

Meteorólogos advierten que el calor podría regresar en agosto

Los pronósticos a largo plazo indican que el calor extremo no desaparecerá por completo. AccuWeather prevé que gran parte del centro y este de Estados Unidos podría registrar temperaturas superiores al promedio histórico durante agosto.

Los especialistas recomiendan limitar la exposición al sol durante las horas de mayor intensidad, mantenerse hidratado y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con condiciones de salud vulnerables ante este nuevo episodio de calor extremo en EE.UU.

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