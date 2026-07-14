Las autoridades sanitarias de Estados Unidos continúan investigando un importante brote de Cyclospora, un parásito que provoca “diarrea explosiva” y otros trastornos gastrointestinales. El número de casos ya supera los 3.000 entre Michigan y Ohio, mientras que las pesquisas han identificado un posible alimento que aparece de forma recurrente en las entrevistas realizadas a los pacientes. Sin embargo, los funcionarios recalcan que la investigación sigue en curso y que todavía no existe una confirmación oficial sobre el origen del brote, por lo que otras fuentes de contaminación permanecen bajo análisis.

De acuerdo con información de CNN y las autoridades de Michigan, la información preliminar muestra que la lechuga y las verduras para ensalada aparecen con frecuencia en los registros de consumo de las personas afectadas. No obstante, la doctora Natasha Bagdasarian, directora médica ejecutiva del estado, aclaró que aún no se ha identificado un tipo específico de producto, un productor ni un proveedor como responsables del brote.

Hasta la mañana del lunes, Michigan acumulaba 2.640 casos confirmados, incluidos 44 pacientes hospitalizados. En Ohio se han reportado 361 casos desde el 1 de junio, con al menos 46 hospitalizaciones. Además, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) informaron que, hasta el 10 de julio, 31 estados habían notificado casos de Cyclospora, aunque todavía no está claro si todos forman parte del mismo brote.

Autoridades de EE.UU. recomiendan lavar cuidadosamente frutas y verduras para reducir el riesgo de contagio por el parásito Cyclospora. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

Casos reportados hasta el momento

Dato Cifra Casos en Michigan 2.640 Hospitalizaciones en Michigan 44 Casos en Ohio 361 Hospitalizaciones en Ohio 46 Estados con casos reportados a los CDC 31 Casos confirmados por los CDC desde el 1 de mayo 843

¿Por qué es tan difícil identificar la fuente del Cyclospora?

Los especialistas explican que rastrear un brote de Cyclospora resulta mucho más complejo que hacerlo con bacterias como Salmonella o E. coli. En estos casos, las pruebas genéticas permiten relacionar rápidamente los microorganismos encontrados en los alimentos con los detectados en los pacientes.

Con Cyclospora el proceso es distinto. El parásito presenta una estructura genética mucho más compleja y, además, los síntomas pueden aparecer varias semanas después de consumir el alimento contaminado. Esto obliga a los investigadores a entrevistar a los pacientes para reconstruir qué comieron tiempo atrás, una tarea que suele ser imprecisa.

Las autoridades de Michigan también revisan recibos de supermercados, compras digitales y consumos en restaurantes para intentar encontrar un patrón común entre los miles de afectados.

Los casos de Cyclospora podrían ser mayores de lo informado

Los expertos consideran que el número real de personas enfermas podría ser superior al registrado oficialmente. Muchas personas con diarrea persistente, cólicos abdominales e hinchazón no buscan atención médica o esperan que los síntomas desaparezcan por sí solos.

Además, diagnosticar la infección no siempre es sencillo. El parásito no aparece de forma constante en las muestras de heces, por lo que en ocasiones se requieren varias pruebas para detectarlo. Incluso algunos análisis habituales para enfermedades gastrointestinales no incluyen la búsqueda específica de Cyclospora, lo que retrasa la confirmación de los casos.

No hay retiro nacional de alimentos por el Cyclospora

Pese a las señales detectadas durante la investigación, las autoridades sanitarias subrayan que no existe un retiro nacional de alimentos relacionado con este brote. Algunos restaurantes han retirado voluntariamente determinados ingredientes frescos de sus menús como medida preventiva mientras continúan las investigaciones.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. indicó que los casos de ciclosporiasis suelen aumentar durante los meses de verano y aseguró que trabaja junto con la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), los CDC y las autoridades estatales para identificar el origen del brote.

Los CDC de EE.UU. están trabajando para encontrar el origen de una enfermedad parasitaria que se está propagando por todo el país. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Recomendaciones para reducir el riesgo de Cyclospora

Mientras se determina la fuente exacta del brote, las autoridades recomiendan:

Lavar cuidadosamente las frutas y verduras antes de consumirlas.

Cocinar los alimentos cuando sea posible.

Comprar piezas enteras de lechuga en lugar de productos previamente lavados.

Desechar las hojas exteriores y lavar bien las interiores antes de consumirlas.

Consultar a un médico si se presenta diarrea intensa o persistente durante varios días.

Las autoridades insisten en que la investigación continúa y que identificar el origen definitivo del brote requerirá tiempo debido a la complejidad de la distribución de alimentos y al elevado número de personas afectadas.

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