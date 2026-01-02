La propagación de un hongo mortal en Estados Unidos ha llevado a las autoridades y ciudadanía en general mantenerse en alerta, ya que se trata de una especie que presenta un alto nivel de resistencia a tratamientos convencionales. Se trata de Candida Auris, un hongo que fue detectado por primera vez en Japón en 2009, pero que ahora ha generado alarma en el país norteamericano. ¿Qué es exactamente? ¿Cuáles son sus síntomas? Las respuestas a estas y otras interrogantes te las damos a conocer en los siguientes párrafos.

¿QUÉ ES CANDIDA AURIS?

Candida Auris (C. auris) es una infección fúngica que puede causar enfermedades graves. Fue identificada por primera vez en Japón en 2009 y actualmente se encuentra en Estados Unidos, donde amenaza a la ciudadanía, ya que se han detectado miles de casos en 27 estados, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Los investigadores del Centro para el Descubrimiento y la Innovación (CDI) de Hackensack Meridian la consideran una amenaza creciente. Esto se debe a que su pared celular es única porque su estructura densa lo ayuda a resistir los medicamentos y las interacciones con el huésped, menciona un estudio publicado en Microbiology and Molecular Biology Reviews.

No solo ello, este hongo ha desarrollado formas de sobrevivir, “cambiando el crecimiento de la levadura por una propagación impulsada por filamentos. También puede adherirse a la piel humana y cambiar su expresión genética fenotípica cuando cambia su entorno, todo lo cual aumenta su habilidad para evadir los métodos de tratamiento”, publica Newsweek.

Es considerada por especialistas e investigadores como una amenaza creciente (Foto referencial: Freepik)

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS DE CANDIDA AURIS?

Los síntomas de una infección por C. auris dependen de la zona del cuerpo infectada por el hongo, publica el sitio web de Cleveland Clinic. Estos son:

Fiebre.

Escalofríos.

Letargo (cansancio extremo).

Presión arterial baja.

Frecuencia cardíaca alta (taquicardia).

Baja temperatura corporal (hipotermia).

Dolor, presión o sensación de plenitud en el oído.

IMPORTANTE: se detectaron casos que los infectados por C. auris no saben que tienen el hongo, por lo que sus síntomas pasan imperceptibles, pero al ser portadores pueden transmitirlo a otra persona.

Si tienes Candida Auris, puedes llegar a tener infecciones de oído, infecciones de heridas, infecciones del tracto urinario (ITU) e infecciones en la sangre que se propagan al resto del cuerpo.

¿CÓMO SE TRANSMITE LA CANDIDA AURIS?

La Candida auris se transmite al tener contacto con una persona infectada o una superficie u objetos contaminados. Es decir, generalmente se transmite por la piel.

¿SE PUEDEN DIAGNOSTICAR LAS INFECCIONES POR CANDIDA AURIS?

La infección por C. auris puede ser difícil de diagnosticar, ya que requiere pruebas especiales, ya que en varias ocasiones es confundida con otras enfermedades infecciosas. Para detectarla dben hacerle diversos exámenes: de sangre, de orina, de heces, de fluido o tejido de una herida, mediante un hisopo de la ingle, las axilas, las orejas, la vagina o el recto, precisa Cleveland Clinic.

El hongo genera preocupación porque ha desarrollado formas de sobrevivir (Foto referencial: Freepik)

¿UNA INFECCIÓN POR CANDIDA AURIS TIENE CURA?

Hay cuatro clases de fármacos antimicóticos con distintos grados de eficacia y tres nuevos fármacos que están en fase de ensayo. “En conjunto, estos datos subrayan la necesidad de desarrollar nuevos agentes antimicóticos con actividad de amplio espectro contra patógenos fúngicos humanos, para mejorar las pruebas de diagnóstico y desarrollar modalidades complementarias basadas en vacunas e inmunidad para el tratamiento de pacientes de alto riesgo”, señalaron los investigadores en una declaración conjunta.

¿SE PUEDE PREVENIR LA C. AURIS?

Sí existen formas de prevenir la C. auris. Estas son: lavarse las manos, desinfectar superficies, garantizar que las personas sólo tomen antibióticos cuando tengan infecciones bacterianas, esterilizar dispositivos médicos, realizar pruebas a pacientes y visitantes de centros de salud cuando existe sospecha de un brote y poner en cuarentena a las personas contagiadas.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!