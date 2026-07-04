Mientras comienzan las celebraciones por el 4 de julio en Estados Unidos, las autoridades sanitarias han emitido una advertencia preventiva ante el aumento de casos de una infección intestinal vinculada a un parásito presente en productos frescos. El llamado se centra especialmente en dos alimentos muy consumidos durante las reuniones y barbacoas veraniegas: las ensaladas y las bayas, que suelen estar presentes en la mayoría de mesas durante estas celebraciones al aire libre y que ahora están bajo especial vigilancia por su posible relación con este riesgo sanitario.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), al menos 145 casos de una enfermedad llamada ciclosporiasis han sido reportados desde el 1 de mayo en más de una docena de estados. Sin embargo, la agencia advierte que la cifra real podría ser mayor. Hasta el momento, al menos 20 personas han requerido hospitalización.

Los CDC de EE.UU. están trabajando para encontrar el origen de una enfermedad parasitaria que se está propagando por todo el país. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

La ciclosporiasis es causada por un parásito microscópico de una sola célula que puede contaminar alimentos frescos cuando entra en contacto con agua contaminada. En condiciones de humedad, este organismo puede multiplicarse si el agua contaminada es utilizada en sistemas de riego agrícola y entra en contacto directo con cultivos.

Aunque los investigadores no han identificado un alimento específico relacionado con los casos recientes, los CDC señalan que en brotes anteriores se han asociado productos como albahaca, cilantro y distintas variedades de bayas.

Cómo se transmite la infección

El parásito puede llegar a los alimentos frescos a través del agua contaminada utilizada en la agricultura. Una vez en el organismo humano, provoca principalmente síntomas gastrointestinales, lo que ha encendido las alertas en plena temporada de consumo de ensaladas y frutas durante las celebraciones veraniegas.

Elemento Información clave Enfermedad Ciclosporiasis Causa Parásito unicelular (Cyclospora) Casos en EE.UU. Al menos 145 desde el 1 de mayo Hospitalizaciones Al menos 20 Alimentos asociados en brotes previos Albahaca, cilantro, bayas Vía de contagio Agua contaminada en cultivos Riesgo en barbacoas Consumo de ensaladas y frutas sin lavar Prevención Lavar bien los productos frescos con agua limpia

Autoridades de EE.UU. recomiendan lavar cuidadosamente frutas y verduras para reducir el riesgo de contagio por el parásito Cyclospora. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

Recomendaciones de las autoridades

Los CDC recomiendan a la población tomar precauciones básicas antes de consumir frutas y verduras, especialmente durante reuniones al aire libre como las del 4 de julio. Entre las principales medidas destacan:

Lavar cuidadosamente todos los productos frescos con abundante agua limpia.

todos los productos frescos con abundante agua limpia. Mantener una correcta higiene al manipular alimentos.

al manipular alimentos. Evitar el consumo de productos sin lavar adecuadamente.

Recordar que la cocción destruye el parásito.

Aunque no se ha identificado un alimento específico como origen del brote actual, las autoridades insisten en reforzar las medidas de prevención para reducir el riesgo de infección durante las celebraciones.

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