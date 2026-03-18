La segunda mitad de marzo llega con un giro brusco del clima en Estados Unidos, justo cuando muchos ya estaban guardando las chamarras gruesas, pensando en los días de picnic, los “cookouts” del fin de semana y las primeras escapadas de primavera. Mientras en algunas zonas del país se empieza a sentir ese cambio típico de temporada —más horas de luz, temperaturas un poco más suaves, parques llenándose otra vez—, en otras, el invierno regresa con fuerza, casi como si se negara a irse, obligando a miles de personas a replantear sus planes diarios, cancelar viajes por carretera, ajustar horarios de trabajo y hasta reorganizar quién recoge a los niños de la escuela. Para quienes viven en zonas acostumbradas a la nieve, esto puede sonar a “un frente frío más”, pero para muchas familias hispanas que manejan largas distancias para ir al trabajo, hacer deliveries o visitar a sus seres queridos, estos cambios no son solo un tema de conversación: afectan directamente el bolsillo, la seguridad y la rutina de cada día.

Las autoridades meteorológicas han activado alertas importantes por nevadas intensas y vientos peligrosos que podrían complicar seriamente la movilidad y los desplazamientos cotidianos, además de la integridad de los habitantes de dichas zonas. El foco está en varios estados donde el impacto no solo será visual —calles blancas y techos cubiertos—, sino también en carreteras, servicios y seguridad.

ESTADOS BAJO ALERTA POR FUERTES NEVADAS

De acuerdo con el National Weather Service (NWS), hay tres estados que concentran las advertencias más relevantes desde este 18 de marzo:

En algunos puntos, las acumulaciones podrían alcanzar hasta 40 centímetros de nieve (16 pulgadas), acompañadas de ráfagas de viento que reducen drásticamente la visibilidad y la temperatura.

Para quienes manejan en la madrugada, hacen turnos nocturnos o trabajan en construcción, limpieza, bodegas o entregas a domicilio, estas condiciones pueden marcar la diferencia entre un trayecto normal y una situación de alto riesgo.

ALASKA: EL EPICENTRO DEL TEMPORAL

Si hay un lugar donde el impacto será más fuerte, ese es Alaska. Aquí el panorama es bastante serio, sobre todo en zonas costeras y montañosas, donde el clima extremo forma parte de la vida diaria, pero igual obliga a tomar precauciones adicionales.

Acumulaciones previstas

Zona Nieve estimada Cape Fairweather – Lisianski Strait Hasta 16 pulgadas (≈40 cm) Prince of Wales Island Hasta 6 pulgadas Yakutat, Juneau, Sitka y otras localidades Entre 6 y 10 pulgadas

Lo que resulta clave mencionar es que no solo se trata de la nieve acumulada: los vientos podrían alcanzar hasta 72 km/h (45 mph), especialmente en zonas elevadas. Esto genera nieve en suspensión, lo que puede reducir la visibilidad a menos de 800 metros y provocar ese efecto de “pared blanca” que hace casi imposible ver la carretera.

En términos simples: manejar en estas condiciones puede volverse extremadamente peligroso, incluso para personas con experiencia en conducir sobre hielo y nieve.

Viento y visibilidad: el otro gran problema

No todo es la cantidad de nieve que cae. El NWS advierte que el verdadero riesgo está en la combinación de varios factores:

Fuertes ráfagas de viento

Nieve constante

Baja visibilidad

Formación de hielo en carreteras

Especialmente en regiones como el estrecho de Bering y la península de Seward, aunque caiga poca nieve, el viento puede generar condiciones similares a una tormenta blanca. Es ese tipo de escenario en el que, aunque el mapa no muestre grandes acumulaciones, el manejo se vuelve muy complicado, sobre todo en tramos abiertos, puentes y zonas elevadas.

Para las comunidades hispanas que viven o trabajan en estas áreas, esto significa ajustar los tiempos de viaje, revisar rutas alternativas y estar muy atentos a los avisos locales antes de salir.

Alaska es uno de los estados que presentan temperaturas extremadamente bajas. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

PENSILVANIA: CARRETERAS RESBALADIZAS

En Pensilvania, el impacto será más moderado en cantidad de nieve, pero no por eso menos importante en términos de riesgos en la carretera. Y es que se espera hasta 1 pulgada adicional de nieve y habría mayor peligro en puentes, pasos elevados y carreteras secundarias.

Incluso pequeñas cantidades de nieve pueden compactarse y convertirse en hielo, y eso es lo que realmente provoca muchos accidentes. Quienes manejan por zonas como el corredor entre Filadelfia y sus suburbios, áreas rurales o tramos cercanos a montañas saben que basta una delgada capa de hielo para perder el control del vehículo.

Para muchos hispanos que dependen del auto para ir al trabajo, hacer “rides” compartidos o llevar a los niños a la escuela, estos detalles son clave. No es solo “va a nevar un poco”, sino qué pasa cuando esa nieve se convierte en una superficie resbaladiza justo a la hora de entrada o salida laboral.

¿Qué están diciendo los expertos?

Steve Knight, meteorólogo de CBS 21: “Comenzamos el día con una mezcla invernal de nieve, aguanieve e incluso algo de lluvia helada. La precipitación cambiará a lluvia hacia el mediodía, pero la mañana será especialmente traicionera en las carreteras, con tramos resbaladizos y zonas con hielo. Esta tormenta invernal puede causar una interrupción considerable del transporte y de la rutina diaria el domingo, con efectos que podrían extenderse hasta el lunes”.​

US National Weather Service State College, PA: “Hoy son posibles ráfagas de nieve intensa, especialmente por la tarde en la mitad occidental de Pensilvania. Las condiciones de la carretera y la visibilidad pueden cambiar en un instante durante una ráfaga de nieve. Prepárate para salir de la autopista y dejar que la banda de nieve pase. No hay un lugar seguro en una autopista durante una ráfaga de nieve. Hemos recibido reportes de nieve intensa con ráfagas de viento de más de 50 mph y congelamiento rápido en las carreteras, creando zonas de hielo en muy poco tiempo.”​

Un trabajador despeja nieve de una acera en Filadelfia, Pensilvania (Foto: Matthew Hatcher / AFP)

NUEVA YORK: NIEVE INTENSA POR EFECTO LAGO

En Nueva York, la situación es más variable, pero con episodios de nieve bastante intensos, sobre todo por el llamado efecto lago, muy conocido por quienes viven cerca del lago Ontario y otras áreas del norte del estado.

Zonas más afectadas

Condado de Wayne: entre 4 y 7 pulgadas

Condados de Oneida: hasta 10 pulgadas en algunas áreas

Madison y Onondaga: hasta 7 pulgadas

Cayuga y Oswego: entre 4 y 9 pulgadas

Intensidad de la nevada

Región Intensidad Valle de Mohawk Hasta 2 pulgadas por hora Corredor I-90 5 a 10 pulgadas acumuladas

Esto, como te imaginarás, impacta directamente en los desplazamientos, especialmente durante la mañana, cuando muchas personas salen a trabajar, llevar a los niños a la escuela o tomar transporte público. El corredor de la I-90 es clave para el movimiento de carga, viajes interurbanos y desplazamientos diarios, así que cualquier reducción de visibilidad o acumulación rápida de nieve puede generar retrasos y choques en cadena.

Para las familias hispanas que viven en el norte del estado, lejos del clima relativamente más suave de la ciudad de Nueva York, estos episodios de efecto lago son parte del invierno, pero eso no significa que deban tomarse a la ligera.

¿Qué dicen los expertos?

Matt Benz, meteorólogo de AccuWeather: “Estas nevadas por efecto lago pueden ser históricas, con acumulaciones de nieve de varios pies que podrían paralizar por completo el transporte y la vida diaria en algunas comunidades. Estos episodios tempranos de nieve por efecto lago pueden ser especialmente intensos porque la temperatura del agua de los lagos sigue siendo relativamente alta, y eso alimenta la formación de bandas muy fuertes de nieve” ​.​

​.​ Meteorólogos del NWS (oficina de Cleveland): “Las bandas estrechas pero intensas de nieve por efecto lago pueden cambiar rápidamente de posición, pasando de condiciones casi despejadas a una nevada cegadora en cuestión de minutos”.​

El clima invernal seguirá un poco más en el estado de Nueva York, por más que ya estemos a puertas de iniciar la primavera (Foto: EFE)

RECOMENDACIONES CLAVE DEL NWS

El National Weather Service ha sido bastante claro con sus recomendaciones para las próximas horas y días:

Evitar viajes innecesarios, especialmente de madrugada o durante los picos de nevada.

Conducir con extrema precaución si es indispensable salir: reducir la velocidad, aumentar la distancia de seguridad y revisar el estado de las llantas.

Estar atentos a actualizaciones locales a través de aplicaciones del clima, radio, TV y cuentas oficiales del NWS.

Prepararse para posibles retrasos o interrupciones en vuelos, transporte público y entregas.

Un consejo práctico: si trabajas en delivery, construcción o cualquier empleo que dependa del clima, conviene hablar con tu supervisor o empleador para saber si habrá cambios de horario, cierres temporales o ajustes en las rutas.

EN RESUMEN

Estamos ante un episodio invernal que, aunque no es del todo inusual para estas fechas, sí tiene el potencial de generar complicaciones importantes en distintas regiones del país. Alaska se lleva la peor parte en acumulación de nieve y viento, Nueva York enfrenta nevadas intensas por zonas —sobre todo por efecto lago— y Pensilvania lidia con condiciones resbaladizas que pueden sorprender a más de un conductor.

Si estás siguiendo este tema, tienes familiares en estas áreas o tú mismo vives en alguna de estas regiones, vale la pena estar pendiente de los avisos oficiales. En este tipo de eventos, la diferencia entre un día normal y uno complicado suele estar en los detalles: revisar el pronóstico antes de salir, ajustar un poco la hora del viaje, llevar ropa adecuada y, sobre todo, tomar precauciones a tiempo. En un país tan grande y diverso como Estados Unidos, donde muchas comunidades hispanas dependen del auto para casi todo, estar informado del clima no es solo una costumbre: es una herramienta de seguridad diaria.

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