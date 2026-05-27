La mala calidad del aire volvió a encender las alarmas en varias regiones de Estados Unidos. Millones de personas recibieron recomendaciones para limitar actividades al aire libre y evitar conducir innecesariamente debido a niveles de contaminación considerados peligrosos para la salud. Las advertencias emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) permanecerán activas hasta este miércoles y afectan especialmente a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias o cardíacas. Las autoridades advirtieron que las condiciones climáticas actuales están favoreciendo la acumulación de contaminantes en la atmósfera.

Estados bajo alerta por mala calidad del aire

Los estados bajo alerta son California, Illinois e Indiana, según informó Newsweek. En el Medio Oeste, la advertencia cubre gran parte del área metropolitana de Chicago, incluyendo condados como Cook, DuPage, Kane y Will, además de ciudades como Chicago, Aurora, Naperville y Joliet.

En Indiana, la alerta afecta el noroeste del estado, incluyendo ciudades como Gary, Hammond y Valparaiso, además del condado de LaPorte. Mientras tanto, en California, las advertencias se concentran en el sur del estado, especialmente en Coachella Valley y Imperial Valley, donde se encuentran ciudades como Palm Springs, Indio, La Quinta, El Centro, Brawley y Calexico.

Autoridades de EE.UU. recomiendan evitar conducir por la mala calidad del aire. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Perplexity

Las causas de la contaminación cambian según la región. En Illinois e Indiana, el principal problema es el ozono a nivel del suelo, uno de los componentes más dañinos del smog. Este contaminante se forma cuando las emisiones de vehículos, plantas eléctricas e industrias reaccionan con la luz solar durante jornadas calurosas y con poco viento.

En California, la situación es diferente. Allí, los fuertes vientos levantan grandes cantidades de polvo y arena desde zonas desérticas secas, generando una nube de partículas finas que puede permanecer suspendida en el aire durante horas y desplazarse por amplias áreas.

Expertos en salud advierten que tanto el ozono como la contaminación por partículas pueden provocar problemas serios. Entre los efectos más comunes están la irritación de las vías respiratorias, dificultad para respirar, ataques de asma y un mayor riesgo de infecciones pulmonares. En el caso de las partículas más pequeñas, estas incluso pueden ingresar al torrente sanguíneo y aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas.

Las autoridades recomendaron a la población tomar medidas simples para reducir riesgos. Entre ellas destacan evitar actividades físicas intensas al aire libre, mantener las ventanas cerradas, utilizar aire acondicionado o purificadores de aire y monitorear la calidad del aire mediante plataformas como AirNow.

La mala calidad del aire en EE.UU. preocupa por sus efectos en la salud pública. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Piden reducir el uso de vehículo por mala calidad del aire

Además, los organismos locales pidieron reducir el uso de vehículos para ayudar a disminuir las emisiones contaminantes. También aconsejaron compartir automóvil, utilizar transporte público, apagar los motores cuando el vehículo esté detenido y posponer el uso de equipos a gasolina como cortadoras de césped.

La situación vuelve a poner el foco sobre los problemas de contaminación en EE.UU. California figura constantemente entre los estados con peor calidad del aire debido a factores como incendios forestales, tráfico vehicular y actividad industrial. Indiana e Illinois también suelen aparecer en rankings con altos niveles de contaminación urbana e industrial.

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