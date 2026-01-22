La alerta se extiende por gran parte de Estados Unidos ante una megatormenta invernal que mantiene en máxima vigilancia a los meteorólogos y a las autoridades. No es una tormenta común ni un episodio aislado de frío: su evolución ha generado tal nivel de preocupación que organismos especializados han activado herramientas que normalmente se usan para seguir huracanes. La magnitud del fenómeno, su alcance y la combinación de aire polar, hielo y nieve anticipan un escenario complejo que podría afectar a millones de personas, lo que lleva a una pregunta clave: ¿por qué los expertos la consideran altamente peligrosa?

Por qué esta megatormenta invernal es tan peligrosa

“Quiero que entiendan el enorme impacto que va a tener esta tormenta”, explicó Carlos Robles, jefe de meteorología de Noticias Telemundo, al revelar que incluso el Centro Nacional de Huracanes envió un avión de reconocimiento hacia la costa suroeste, cerca de Los Ángeles, para obtener datos precisos de lo que ocurre dentro del sistema.

Según Robles, uno de los factores clave es la masa de aire polar que se ha escapado directamente del Polo Norte. Esa masa, impulsada por una potente zona de baja presión, está empujando el aire gélido hacia el centro y el sur del país.

Expertos advierten que esta megatormenta invernal podría paralizar zonas clave de EE.UU. por la acumulación de hielo. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

El resultado es alarmante: 89 millones de personas ya se encuentran bajo vigilancias, advertencias y avisos por frío extremo. A esto se suma otro ingrediente crítico: la humedad que avanzará sobre ese aire helado, creando el escenario perfecto para una tormenta invernal de gran escala.

La situación se agrava porque 133 millones de personas, desde Texas hasta el noreste de EE.UU., están bajo alertas por tiempo invernal. “La cobertura territorial será inmensa”, insistió Robles, al detallar cómo el sistema comenzará a intensificarse a partir del viernes.

Viernes, sábado y domingo: días claves

Para la tarde del viernes, se espera hielo en el norte de Texas y Oklahoma, mientras que la nieve avanzará hacia Kansas. Es en ese punto cuando la tormenta, al encontrarse con mayor humedad, “explota” y comienza a generar grandes acumulaciones de hielo y nieve.

El sábado marcará un punto crítico. La tormenta no solo se propagará, sino que se intensificará, expandiendo la caída de hielo y nieve a más de 35 estados. El impacto irá desde Nuevo México y Texas hasta Washington, en el noreste.

Millones de personas en EE.UU. están bajo alerta ante una megatormenta invernal de gran alcance. | Crédito: CHARLY TRIBALLEAU / AFP / CHARLY TRIBALLEAU

Habrá nieve en amplias zonas del centro y norte, mientras que en el extremo sur se registrarán lluvias, afectando desde Florida hasta el sur de Texas, incluyendo ciudades como Houston. Entre las áreas más comprometidas están Dallas, con hielo y aguanieve; San Luis, con nieve moderada; Indianápolis, con nieve y fuertes vientos; y Atlanta, donde entre las 9 y 10 de la mañana podría registrarse hielo.

Para el domingo, el sistema alcanzará de lleno el noreste de Estados Unidos. Nueva Inglaterra, Washington, las Carolinas y amplias zonas del Atlántico medio quedarán bajo nieve y hielo. Muchas de estas localidades podrían verse prácticamente paralizadas, no solo por la nieve, sino por lo que los expertos consideran el mayor peligro de esta megatormenta: el hielo.

Hielo y el riesgo de apagones

“El mayor impacto será el hielo”, subrayó Carlos Robles, explicando que en el sur del país podría acumularse más de media pulgada. Ese peso adicional sobre cables y postes eléctricos aumenta de forma considerable el riesgo de apagones masivos, ya que la infraestructura no está diseñada para soportar cargas tan pesadas de hielo. La caída del tendido eléctrico y de postes podría dejar a millones de personas sin energía en medio de temperaturas extremas.

Por todo esto, los expertos coinciden en que no es una tormenta común, sino una situación de emergencia que combina frío polar, hielo, nieve y una extensión territorial poco habitual. Una mezcla peligrosa que explica por qué las autoridades insisten en mantenerse informados y tomar precauciones ante una megatormenta invernal que podría marcar un antes y un después en este invierno en EE.UU.

