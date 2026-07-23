Una nueva cúpula de calor se extenderá este fin de semana del 25 y 26 de julio por el suroeste y las Grandes Llanuras de Estados Unidos, provocando temperaturas de tres dígitos desde Texas hasta Dakota del Norte. El fenómeno elevará los termómetros hasta los 100 °F (37.7 °C) o más en varios estados, mientras que la sensación térmica podría superar ampliamente ese nivel en gran parte de la región, generando condiciones peligrosas para millones de residentes durante las horas de mayor calor.

Las cúpulas de calor se han convertido en un patrón dominante durante este verano en EE.UU., generando periodos prolongados de calor extremo desde las Grandes Llanuras y el Medio Oeste hasta la costa este y zonas del interior del oeste del país.

Estados afectados por la cúpula de calor

Estado o zona Pronóstico de temperatura Impacto esperado Texas Más de 100 °F durante el fin de semana y hasta inicios de la próxima semana Dallas alcanzó 100 °F el lunes y 106 °F martes y miércoles; el calor seguirá siendo intenso pese a lluvias aisladas Arizona Entre 110 °F y cerca de 120 °F en Phoenix El suroeste enfrentará calor extremo acompañado de tormentas aisladas por el monzón norteamericano Oklahoma y Kansas Cerca o por encima de 100 °F El aire cálido y húmedo avanzará hacia el norte durante el fin de semana Missouri Temperaturas que podrían superar los 100 °F a inicios de la próxima semana Kansas City pasará de máximas en los 70 °F a registros cercanos al calor extremo Dakota del Norte y Dakota del Sur Cerca o por encima de 100 °F El calor intenso será frecuente hasta comienzos de la próxima semana Minnesota Cerca de 100 °F el lunes Minneapolis podría acercarse a temperaturas récord para la temporada Illinois Máximas en los 90 °F Chicago volverá al calor después de una racha cálida registrada a mediados de julio

Texas y el suroeste ya sienten el impacto del calor

La nueva cúpula de calor ya se instaló sobre Texas y partes del suroeste interior. En Dallas, las temperaturas llegaron a 100 °F el lunes y subieron hasta 106 °F durante martes y miércoles. Los pronósticos indican que las máximas permanecerán en ese rango hasta comienzos de la próxima semana.

Aunque algunas zonas costeras y del centro de Texas podrían recibir lluvias y nubosidad asociadas a la tormenta tropical Bertha, los meteorólogos anticipan que el área metropolitana de Dallas continuará bajo condiciones de calor excepcional.

En Arizona, la situación será aún más extrema. Phoenix podría alcanzar temperaturas en los 110 °F este fin de semana e incluso acercarse a los 120 °F el sábado, mientras la humedad del monzón norteamericano genera tormentas fuertes pero aisladas.

La nueva cúpula de calor en EE.UU. afectará desde Texas hasta Dakota del Norte con calor extremo y alta sensación térmica. | Crédito: Freepik

Sensación térmica podría superar los 110 °F

Además de las altas temperaturas, el aumento de la humedad hará que la sensación térmica sea todavía más peligrosa. Según el pronóstico, las temperaturas RealFeel® de AccuWeather podrían ubicarse entre 105 °F y 110 °F en gran parte de las Grandes Llanuras y sectores del valle del Mississippi desde este fin de semana hasta la próxima semana.

Los expertos advierten que incluso actividades comunes al aire libre pueden volverse riesgosas durante las horas de mayor calor. Se recomienda reducir esfuerzos físicos al mediodía y la tarde, buscar lugares con sombra o aire acondicionado y mantenerse hidratado para disminuir el riesgo de problemas relacionados con el calor.

La nueva cúpula de calor en EE.UU. podría generar condiciones peligrosas para actividades al aire libre por el aumento de las temperaturas. | Crédito: AFP

Tormentas aisladas y riesgo para cultivos

El mismo patrón meteorológico que impulsa la cúpula de calor también favorecerá tormentas desde el oeste y centro de Canadá hacia zonas de las Grandes Llanuras y el Medio Oeste durante los próximos días.

Sin embargo, las lluvias serán irregulares y algunas comunidades podrían no recibir precipitaciones importantes. En áreas donde las tormentas no lleguen y las lluvias recientes hayan sido escasas, el calor podría acelerar la pérdida de humedad del suelo y aumentar el estrés en los cultivos.

Los meteorólogos prevén que hacia mediados o finales de la próxima semana ingrese aire más fresco desde los Grandes Lagos y el noreste, lo que ayudaría a reducir gradualmente las temperaturas más extremas en parte de las Grandes Llanuras.

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