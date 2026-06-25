Millones de personas en Estados Unidos siguen bajo alertas por calor extremo en pleno inicio del verano, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) y la plataforma oficial Heat.gov. Las condiciones se intensificarán hacia el fin de semana, cuando se estima que cerca de 75 millones de habitantes estarán en riesgo mayor o extremo por temperaturas peligrosamente altas. De ese total, unos 65.5 millones enfrentarán riesgo elevado y alrededor de 9.4 millones se ubicarán en el nivel más crítico, mientras que otros millones adicionales permanecerán bajo alertas moderadas o de menor intensidad en distintas regiones del país.

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Las zonas más afectadas se concentran en el oeste y suroeste de EE.UU., donde el calor ya alcanza niveles peligrosos y persistentes.

En Arizona, especialmente en el área de Phoenix y el sur del estado, el NWS mantiene alertas por temperaturas que podrían oscilar entre 110 y 117 grados Fahrenheit (43 a 47 °C).

En California, el Valle Central y áreas desérticas del sur enfrentan máximas de entre 104 y 113 °F (40 a 45 °C), mientras que en Nevada los termómetros podrían superar los 110 °F (43 °C).

El calor extremo se sentirá principalmente en el oeste, suroeste y las llanuras del sur de Estados Unidos. | Crédito: heat.gov

Texas también figura entre los estados más golpeados, con registros previstos de entre 105 y 115 °F (40 a 46 °C) en zonas del sur y centro, especialmente cercanas al Río Bravo.

En Florida tampoco habrá tregua, con temperaturas previstas entre 99 °F y 101 °F. Ir a la playa será difícil en Miami, donde para el sábado 27 de junio se espera una máxima de 105 °F, mientras que en Orlando los termómetros podrían alcanzar los 103 °F.

A esto se suman Nuevo México, Utah y Colorado, donde se esperan valores de entre 100 y 108 °F (38 a 42 °C), manteniendo a amplias regiones bajo advertencias activas.

Calor también en las noches

El NWS advierte que el calor extremo no solo será intenso durante el día, sino también persistente durante la noche, lo que impide que el cuerpo se recupere adecuadamente.

Esta combinación de altas temperaturas y elevada humedad incrementa el riesgo de enfermedades relacionadas con el calor, como agotamiento, deshidratación y golpes de calor, especialmente en adultos mayores, niños y personas que trabajan al aire libre.

Las temperaturas más intensas afectarán al oeste y suroeste de EE.UU., con expansión hacia las llanuras del sur y Florida. | Crédito: Magnific

“El problema no radica en la temperatura, sino en cómo se siente. Hay tanta humedad que el cuerpo percibe valores mucho más elevados. Aunque no lo creas, la alta humedad puede afectar el proceso de sudoración. Recuerda que sudar es el mecanismo que ayuda a enfriar el cuerpo y, cuando esto no ocurre de forma adecuada, la sensación de calor aumenta”, explicó Carlos Robles, meteorólogo de Noticias Telemundo.

Las autoridades recomiendan limitar la exposición al sol, buscar espacios con aire acondicionado, mantenerse hidratado y evitar actividades físicas intensas en las horas de mayor radiación.

Estados con temperaturas más extremas este fin de semana

Estado Condición prevista Temperaturas estimadas Arizona Calor extremo 110–117 °F (43–47 °C) California (Valle Central y sur) Calor muy alto 104–113 °F (40–45 °C) Nevada Calor extremo >110 °F (≈43 °C) Texas Calor extremo 105–115 °F (40–46 °C) Nuevo México Calor alto 100–108 °F (38–42 °C) Utah Calor alto 100–108 °F (38–42 °C) Colorado Calor moderado a alto 100–108 °F (38–42 °C) Florida Calor alto 100–105 °F (38–40 °C)

Las previsiones indican que el calor intenso se extenderá principalmente por el oeste, el suroeste, las llanuras del sur y también Florida durante el fin de semana. Los pronosticadores explican que, mientras una masa de aire más fría avanza hacia el noreste del país, estas regiones permanecerán bajo una burbuja de calor persistente, con temperaturas por encima de lo habitual. Esto, sumado a noches más cálidas de lo normal, eleva el riesgo sanitario en amplias zonas del territorio estadounidense.

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