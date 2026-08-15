El calor intenso volverá a ser protagonista en el sur de Estados Unidos durante los próximos días debido a un extenso domo de calor que se fortalecerá sobre la región de la costa del Golfo. El fenómeno estará acompañado de temperaturas elevadas, humedad intensa y poco alivio durante las noches, condiciones que podrían incrementar el riesgo de enfermedades relacionadas con el calor. El episodio se mantendrá durante el fin de semana y podría prolongarse hasta la la semana del 17 al 23 de agosto en algunas zonas. A continuación, te cuento cuáles serían los estados del sur más afectados por este peligroso fenómeno.

¿Qué estados del sur de EE.UU. serían los más afectados por el domo de calor?

Según el pronóstico de AccuWeather, el domo de calor se concentrará especialmente en la costa del Golfo y el tercio sur del país, donde las temperaturas y la humedad podrían mantenerse peligrosamente altas durante varios días.

Estado o zona Qué se espera Arkansas Little Rock podría superar los 100 °F hasta el lunes, cerca de 10 °F por encima del promedio histórico. Texas Persistirá el calor intenso y la elevada humedad, especialmente en zonas cercanas a la costa del Golfo. Luisiana El calor y la humedad se mantendrán elevados por la influencia del domo. Mississippi Se esperan condiciones calurosas y húmedas durante el fin de semana. Alabama El calor intenso formará parte de las condiciones previstas en el sur. Georgia Podría registrar temperaturas elevadas, con lluvias aisladas que ofrecerían un alivio limitado. Florida La humedad y las altas temperaturas continuarán representando un riesgo de calor excesivo.

El citado medio asegura que el calor y la humedad peligrosos persistirán el domingo en gran parte del tercio sur de EE.UU. Aunque podrían producirse algunas lluvias en sectores del sureste durante la tarde del sábado, el alivio sería temporal debido a que la humedad permanecerá elevada.

El domo de calor elevará el riesgo de enfermedades relacionadas con el calor en varias zonas de EE.UU. | Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

La ciudad de EE.UU. que podría superar los 100 °F

Uno de los puntos destacados del pronóstico se encuentra en Little Rock, Arkansas, donde AccuWeather prevé temperaturas máximas superiores a los 100 °F (37.8 °C) hasta el lunes.

La temperatura prevista estaría aproximadamente 10 °F por encima del promedio histórico para esta época. El problema no se limitará a las horas de la tarde, ya que las temperaturas nocturnas también podrían permanecer excepcionalmente altas.

Según el medio, algunas ciudades, especialmente las zonas urbanas, podrían tener dificultades para bajar de 85 °F (29.4 °C) durante la noche. Esta falta de recuperación nocturna puede aumentar el estrés térmico después de varios días consecutivos de calor.

Poco alivio durante el fin de semana

El domo de calor permanecerá sobre la región durante el fin de semana, por lo que las condiciones peligrosas continuarán tanto el sábado como el domingo.

Aunque algunas áreas del sureste podrían recibir lluvias durante la tarde del sábado, los expertos advierten que cualquier descenso de temperatura será breve. La humedad elevada continuará haciendo que el ambiente se sienta más caluroso y aumentará el riesgo para quienes permanezcan al aire libre durante períodos prolongados.

El meteorólogo Brett Anderson recomendó a las personas que pasen tiempo al aire libre mantenerse hidratadas, hacer pausas frecuentes y utilizar sombreros y ropa de colores claros. La combinación de calor y humedad puede favorecer rápidamente la aparición de agotamiento por calor y otros problemas relacionados con las altas temperaturas.

El calor también representa un riesgo para las mascotas

La ola de calor no solo afectará a las personas. El medio especializado en clima también advierte sobre los riesgos para las mascotas, especialmente cuando permanecen dentro de vehículos o caminan sobre superficies expuestas directamente al sol.

Los automóviles pueden alcanzar temperaturas peligrosas en poco tiempo, incluso durante períodos relativamente cortos. Asimismo, el pavimento puede calentarse considerablemente más que el aire y provocar lesiones en las patas de los animales.

El domo de calor en EE.UU. provocará temperaturas récord en varias ciudades del sur durante los próximos días. | Crédito: Magnific

¿Habrá alivio la próxima semana?

El panorama podría comenzar a cambiar en algunas zonas del centro del país durante la próxima semana. El pronóstico prevé que el domo de calor se debilite parcialmente sobre sectores centrales, permitiendo un descenso de las temperaturas desde Missouri hasta Virginia.

Sin embargo, el alivio no será generalizado. La costa del Golfo continuará enfrentando calor peligroso, mientras que un aumento de las tormentas durante las tardes hacia mediados de la próxima semana podría generar algo de enfriamiento.

Aun así, muchas áreas permanecerían secas, calurosas y húmedas, por lo que el riesgo asociado a las altas temperaturas no desaparecería de inmediato.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!