Al acercarse San Valentín, muchos en Estados Unidos piensan más en reservar mesa en su restaurante favorito, mandar flores por delivery o aprovechar el fin de semana para una escapada corta, que en revisar el radar meteorológico. Pero este año, quienes viven en estados desde Texas hasta las Carolinas tendrán que combinar el plan romántico con el pronóstico del tiempo: un sistema de tormentas de gran extensión se organizará sobre el centro-sur del país y se moverá hacia el este justo entre el viernes 13 y el domingo 15 de febrero, dejando lluvias intensas, tormentas eléctricas y, en su borde norte, nieve y hielo en varias zonas del medio oeste y la región de los Apalaches. No se trata de un evento aislado, sino de un sistema bien estructurado que podría alterar vuelos, traslados por carretera y actividades al aire libre en pleno fin de semana para millones de personas.

Meteorólogos de AccuWeather y del National Weather Service advierten que la tormenta combinará lluvias abundantes, tormentas eléctricas fuertes y, más al norte, episodios de nieve y hielo capaces de complicar la movilidad y generar interrupciones en servicios básicos en algunas comunidades. El escenario recuerda a otros eventos recientes de tiempo severo invernal en el país, en un contexto en el que casi la mitad del territorio continental estadounidense atraviesa algún grado de sequía, lo que influye directamente en la respuesta de los suelos ante las precipitaciones intensas.

¿CÓMO SE FORMA LA TORMENTA Y POR QUÉ IMPORTA?

Todo comienza a mitad de semana con el paso de un sistema tipo clipper cerca de la frontera con Canadá, que dejará un episodio de lluvias breves en partes del sureste. Detrás de ese frente llegará aire más frío, y será ese contraste térmico con el aire cálido y húmedo que sube desde el Golfo de México el que permitirá el desarrollo de una nueva tormenta sobre los estados del centro-sur hacia el final de la semana.

A partir del viernes, el sistema empezará a fortalecerse sobre las Planicies y se desplazará hacia el este, cruzando el valle bajo del río Mississippi y alcanzando el sureste de Estados Unidos durante el fin de semana de San Valentín. Para quienes viven en ciudades con fuerte presencia latina, como Houston, Dallas, San Antonio, Atlanta o Charlotte, esto significa que el típico plan de cenar fuera, ir a un concierto o llevar a la familia a un parque podría verse afectado por lluvias persistentes, relámpagos y fuertes ráfagas de viento.

Este es el pronósticos de la tormenta invernal para Estados Unidos para este fin de semana (Foto: Accuweather)

ESTADOS CON LLUVIAS INTENSAS Y PERSISTENTES

El mayor impacto de la tormenta se sentirá en el sur y sureste del país, donde las precipitaciones caerán principalmente en forma de lluvia debido a temperaturas más altas de lo habitual para esta etapa del invierno. Entre el viernes y el domingo se esperan acumulados generales de entre 25 y 100 milímetros (1 a 4 pulgadas) en una franja amplia que va de las Planicies del sur al sureste.

Estados con lluvias abundantes previstas:

Texas

Oklahoma

Luisiana

Arkansas

Mississippi

Alabama

Georgia

Carolina del Norte

Carolina del Sur

Tennessee (especialmente en su porción central y meridional)

En zonas donde las tormentas eléctricas se repitan sobre el mismo sector, los acumulados podrían acercarse a los 150 milímetros (6 pulgadas), sobre todo cerca de la costa del Golfo de México y en partes del interior del sureste. Para comunidades hispanas que viven en áreas bajas o barrios con drenaje deficiente —algo común en sectores urbanos de Houston, Nueva Orleans o la periferia de Atlanta—, esta combinación puede traducirse en encharcamientos, calles anegadas y dificultades para manejar en cuestión de minutos.

RIESGO DE INUNDACIONES: ZONAS EN ALERTA

En términos generales, la cantidad de lluvia prevista en 24 a 48 horas no debería provocar crecidas mayores en los grandes ríos, pero sí puede causar problemas puntuales de inundaciones urbanas y desbordes de arroyos pequeños. Las ciudades, los barrios con drenaje deficiente y las zonas bajas de estados como Texas, Luisiana, Mississippi, Alabama y Georgia deberán prestar especial atención a las alertas locales y a posibles cierres de vías.

El comportamiento del agua variará según la condición del suelo. De acuerdo con el U.S. Drought Monitor, amplias áreas del sur atraviesan desde sequía moderada hasta extrema, con franjas de Arkansas, Texas, Luisiana, Mississippi y Tennessee mostrando suelos muy secos que pueden favorecer escorrentías rápidas cuando la lluvia llega de golpe. En otras regiones donde el suelo está más húmedo, la capacidad de absorción será mayor, pero si las tormentas se estacionan sobre la misma zona, el riesgo de inundaciones repentinas seguirá presente.

Esta área de Estados Unidos es la que podría terminar afectada por las posibles inundaciones (Foto: Accuweather)

TORMENTAS ELÉCTRICAS FUERTES EN PLENO INVIERNO

Aunque el invierno suele ser más tranquilo en cuanto a tiempo severo, el sur de Estados Unidos es una excepción cuando hay aire cálido del Golfo, humedad alta y sistemas frontales activos. Este combo se repetirá en el fin de semana de San Valentín y abrirá la puerta a tormentas eléctricas fuertes, con ráfagas de viento intensas y, en algunos casos aislados, potencial de tiempo severo.

Según Dan DePodwin, director sénior de operaciones de pronóstico de AccuWeather, el sábado sería el día con mayor actividad, con tormentas eléctricas fuertes y vientos intensos en el este de Texas, Luisiana, Arkansas y Mississippi, con posibilidad de extensión hacia Alabama y Tennessee. Algunas de estas tormentas podrían formarse antes, más al oeste, y mantenerse activas más tiempo al este, afectando a quienes viajen por carretera o tengan reservaciones nocturnas en ciudades del sur donde la comunidad latina suele aprovechar el fin de semana para salir en familia.

¿DÓNDE PODRÍA CAER NIEVE Y HIELO?

En el borde norte del sistema, el panorama será distinto. Allí, las precipitaciones podrían comenzar como una mezcla invernal antes de transformarse en lluvia a medida que el aire templado gane terreno. Esto implicará condiciones resbaladizas en carreteras y posibles problemas de visibilidad durante el inicio del evento.

Estados con mayor probabilidad de nieve o hielo al comienzo:

Misuri

Kentucky

Virginia (principalmente el sur del estado)

Virginia Occidental

Si la tormenta se intensifica con rapidez o adopta una trayectoria más hacia el norte, la franja de nieve y hielo podría extenderse hacia Ohio, Pensilvania, Michigan y el noreste de Estados Unidos, especialmente en áreas cercanas a los Grandes Lagos. Para quienes viven en ciudades con presencia hispana en estas zonas —como Chicago, Detroit o Cleveland—, esto podría traducirse en un fin de semana con más complicaciones de viaje que cenas románticas, con riesgo de cancelaciones de vuelos y retrasos en aeropuertos clave.

Este invierno ha sido muy duro respecto a la cantidad de nieve que ha caído, principalmente en el este del país (Foto: AP) / Seth Wenig

INCERTIDUMBRE EN LA TRAYECTORIA

Como en muchos sistemas invernales, aún hay margen para cambios importantes de aquí al fin de semana. Chad Merrill, meteorólogo sénior de AccuWeather, planteó la posibilidad de que la tormenta se reorganice y avance más hacia el norte, hacia la región de los Grandes Lagos, en lugar de seguir una trayectoria estrictamente oeste-este. Un escenario de trayectoria más norteña implicaría menos lluvia para parte del sureste y un aumento del riesgo de nieve, hielo y tiempo severo en estados del medio oeste y el noreste.

Para la audiencia hispana en Estados Unidos, esto se traduce en un mensaje claro: revisar el pronóstico local actualizado, tanto en español como en inglés, es clave en los días previos, ya sea que se viva en el “Deep South” o en ciudades más al norte donde el invierno suele pegar con fuerza. Pequeños cambios en la ruta de la tormenta pueden definir si la noche del 14 de febrero transcurre entre paraguas y charcos o entre nieve, hielo y temperaturas cercanas al punto de congelación.

