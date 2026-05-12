Una semana de clima inestable se perfila en Estados Unidos con la llegada de varias rondas de tormentas eléctricas que afectarán distintas regiones del país. Desde el este hasta el medio oeste y las Montañas Rocosas, se esperan fenómenos que podrían volverse peligrosos en cuestión de minutos, con relámpagos frecuentes, fuertes ráfagas de viento e incluso la posibilidad de tornados breves en algunos puntos. Para muchas comunidades, esto significa cambios repentinos en el clima y la necesidad de estar atentos a las alertas, ya que una sola tormenta severa puede generar impactos importantes en la vida diaria, interrumpiendo actividades al aire libre, provocando daños materiales y complicaciones en la movilidad. El riesgo no será uniforme, sino que irá avanzando por diferentes zonas a lo largo de la semana, con condiciones que variarán día a día.

Tormentas que avanzan por distintas regiones de EE.UU.

Según el pronóstico de AccuWeather, estas son las zonas más afectadas con relámpagos y fuertes ráfagas:

Florida (martes): tormentas en el centro y este del estado con riesgo de vientos fuertes, lluvias intensas y mucha actividad eléctrica.

tormentas en el centro y este del estado con riesgo de vientos fuertes, lluvias intensas y mucha actividad eléctrica. Medio Oeste (martes): ciudades como Chicago, Milwaukee y St. Louis bajo amenaza de granizo y ráfagas dañinas.

ciudades como Chicago, Milwaukee y St. Louis bajo amenaza de granizo y ráfagas dañinas. Noreste y valle de Ohio (miércoles): tormentas severas con vientos fuertes desde Ohio hasta Nueva York y Pennsylvania.

En EE.UU., varias regiones estarán bajo alerta por posibles condiciones meteorológicas severas. | Crédito: Cécile Clocheret / AFP / CECILE CLOCHERET

Montañas Rocosas (miércoles): Montana, Idaho, Wyoming y Utah con vientos muy intensos, incluso sin tormentas activas en algunas zonas.

Montana, Idaho, Wyoming y Utah con vientos muy intensos, incluso sin tormentas activas en algunas zonas. Grandes Llanuras y Medio Oeste (jueves a viernes): nuevos sistemas de tormentas con riesgo de granizo y viento fuerte.

nuevos sistemas de tormentas con riesgo de granizo y viento fuerte. Centro-sur de EE.UU. (fin de semana): Kansas, Oklahoma, Texas y Missouri entre las áreas más expuestas a tormentas severas.

Vientos peligrosos, granizo y riesgo de tornados aislados

Durante el desarrollo de estos sistemas, el principal peligro será la combinación de ráfagas de viento fuertes y descargas eléctricas constantes.

En algunas zonas, especialmente en el Medio Oeste y las Grandes Llanuras, también existe la posibilidad de granizo de distintos tamaños.

Las autoridades en EE.UU. recomiendan precaución ante el avance de sistemas de tormentas intensas. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Aunque menos probable, no se descarta la formación de tornados breves en tormentas más intensas.

La situación será dinámica y cambiante, con periodos de calma seguidos por actividad severa en poco tiempo, lo que mantiene en alerta a gran parte del país.

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