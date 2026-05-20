Una nueva amenaza de clima severo mantiene en alerta a gran parte de Estados Unidos durante esta semana, específicamente entre el miércoles 20 y el viernes 22 de mayo. De acuerdo con el pronóstico, una extensa franja del país, desde el sur y las Grandes Llanuras hasta regiones del noreste y la costa este, enfrentará tormentas intensas capaces de generar ráfagas de viento dañinas, granizo y lluvias torrenciales. Según los meteorólogos, este episodio podría provocar cortes de energía, daños materiales y complicaciones en las carreteras del país.

Clima hoy en Estados Unidos, miércoles 20 de mayo 2026

Para esta noche del miércoles, los especialistas esperan dos grandes zonas de tormentas severas. Una de ellas se desarrollará a lo largo del corredor de la Interestatal 95, una de las rutas más transitadas de EE.UU.

Según AccuWeather, las tormentas podrían afectar ciudades como Boston, New York City, Philadelphia, Washington y Richmond.

Además, el sistema podría extenderse hacia sectores del corredor Interestatal 81 en Virginia y hasta partes centrales y orientales de Tennessee. Las principales amenazas serán ráfagas de viento dañinas y caída de granizo, aunque también existe riesgo de inundaciones repentinas localizadas debido a los intensos aguaceros.

Más al suroeste, otro foco de tormentas severas se desarrollará en sectores de Texas y Nuevo México. Las condiciones más peligrosas podrían incluir granizo del tamaño de pelotas de golf e incluso de béisbol, además de ráfagas de viento de entre 60 y 70 millas por hora.

Las ciudades con mayor riesgo en esta zona incluyen Amarillo, Lubbock, Odessa, Tucumcari y Roswell. AccuWeather advirtió que algunas ráfagas aisladas podrían alcanzar hasta 85 millas por hora.

Varias regiones de EE.UU. enfrentarán lluvias intensas, granizo y ráfagas peligrosas entre el 20 y 22 de mayo. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Clima en Estados Unidos, jueves 21 de mayo 2026

Para el jueves, la amenaza principal se desplazará hacia el centro-sur del país. El mayor riesgo de clima severo abarcará zonas de Texas, Oklahoma, Arkansas, Louisiana y Mississippi.

En esta jornada, el principal peligro será el de inundaciones repentinas debido a lluvias persistentes y fuertes acumulaciones de agua en pocas horas. Algunas tormentas también podrían generar vientos de entre 50 y 60 millas por hora.

Los expertos indican que varias áreas urbanas y pequeños arroyos podrían desbordarse rápidamente si se acumulan entre una y cuatro pulgadas de lluvia durante cortos periodos.

Clima en Estados Unidos, viernes 22 de mayo 2026

El viernes, las tormentas severas volverán a intensificarse en partes de las Grandes Llanuras. El área de mayor preocupación se extenderá desde el sureste de Colorado y el noreste de Nuevo México hasta el oeste de Oklahoma.

En estas regiones, las tormentas podrían traer nuevamente granizo, lluvias intensas y ráfagas de viento de hasta 70 millas por hora. AccuWeather estima que algunos vientos aislados podrían alcanzar las 85 millas por hora.

Meteorólogos advierten que las tormentas en EE.UU. podrían afectar carreteras, vuelos y actividades al aire libre esta semana. | Crédito: AFP

El riesgo continuará hacia el fin de semana

De cara al fin de semana del Memorial Day, los meteorólogos también vigilan nuevas tormentas que podrían extenderse desde Alabama y Georgia hasta las Carolinas.

Aunque estas lluvias podrían aliviar parcialmente las condiciones de sequía severa que afectan algunas zonas del sureste de EE.UU., también existe preocupación por posibles interrupciones de actividades al aire libre y nuevos episodios de inundaciones repentinas.

El corredor con lluvias más persistentes desde mitad de semana hasta el fin de semana se mantendría entre Texas, Louisiana y Kentucky, donde las precipitaciones podrían acumularse rápidamente y generar nuevas emergencias locales.

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