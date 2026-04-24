Los tornados en EE.UU. amenazan a varios estados durante los próximos días. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Los tornados en EE.UU. amenazan a varios estados durante los próximos días. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Oscar Guerrero Tello
Oscar Guerrero Tello

El clima en Estados Unidos entra en una fase crítica en la recta final de abril. Meteorólogos advierten que una seguidilla de tormentas severas, con potencial de tornados, granizo y fuertes vientos, se mantendrá activa durante varios días, afectando a gran parte del centro del país.

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Según , este episodio se siente como “una maratón de clima severo”, ya que muchas comunidades podrían enfrentar tormentas prácticamente a diario, al menos hasta inicios de la próxima semana. Las condiciones más intensas se esperan entre domingo y lunes, cuando la atmósfera será más favorable para fenómenos extremos.

¿Hasta cuándo durará la alerta meteorológica en EE.UU.?

El riesgo de tormentas severas se mantendrá al menos hasta el próximo martes 28 de abril, con un patrón que irá desplazándose gradualmente hacia el este.

  • Viernes 24 de abril: pausa relativa en algunas zonas, pero tormentas activas en el valle del Mississippi y el sur.
  • del 24 al 26 de abril: el sistema se reorganiza y gana fuerza.
  • Domingo 26 y lunes 27 de abril: punto más peligroso, con alto riesgo de tornados y tormentas intensas.
  • Martes 28 de abril: el riesgo continúa, pero desplazándose hacia el este, dando un respiro al centro del país.
El riesgo de tornados en EE.UU. aumentará especialmente entre domingo y lunes. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
El riesgo de tornados en EE.UU. aumentará especialmente entre domingo y lunes. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

¿Qué estados de EE.UU. están en mayor peligro de tornados?

El área bajo amenaza es extensa: abarca desde las Grandes Llanuras hasta el noreste, incluyendo casi dos docenas de estados.

Estados en riesgo:

  • Texas
  • Oklahoma
  • Kansas
  • Arkansas
  • Missouri
  • Illinois
  • Minnesota
  • Iowa
  • Nebraska
  • Dakota del Norte
  • Dakota del Sur
  • Montana
  • Wisconsin
  • Indiana
  • Ohio
  • Michigan
  • Tennessee
  • Kentucky
  • Mississippi
  • Louisiana
  • Pensilvania

Estas regiones podrían experimentar:

  • Vientos dañinos
  • Granizo de gran tamaño
  • Lluvias intensas con riesgo de inundaciones
  • Tornados

Ciudades de EE.UU. que deben estar atentas con los tornados

Algunas ciudades podrían estar en la trayectoria directa de las tormentas más fuertes, especialmente hacia el cierre del fin de semana:

  • Oklahoma City
  • Tulsa
  • Fayetteville
  • Springfield
  • St. Louis (posible punto crítico el lunes por la noche)
  • Memphis
  • Little Rock
Autoridades advierten que los tornados en EE.UU. podrían causar daños en amplias zonas del país. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Autoridades advierten que los tornados en EE.UU. podrían causar daños en amplias zonas del país. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Los días más peligrosos: domingo 26 y lunes 27 de abril

El sistema climático alcanzará su punto máximo entre domingo y lunes, cuando se combinarán humedad, energía atmosférica e inestabilidad. Esto podría derivar en brotes de tornados y tormentas generalizadas, similares a eventos recientes en los que se reportaron decenas de tornados en un solo día.

Incluso existe la posibilidad de que se eleve el nivel de alerta a riesgo alto, una categoría reservada para situaciones especialmente peligrosas.

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SOBRE EL AUTOR

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

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