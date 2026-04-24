El clima en Estados Unidos entra en una fase crítica en la recta final de abril. Meteorólogos advierten que una seguidilla de tormentas severas, con potencial de tornados, granizo y fuertes vientos, se mantendrá activa durante varios días, afectando a gran parte del centro del país.

Según AccuWeather, este episodio se siente como “una maratón de clima severo”, ya que muchas comunidades podrían enfrentar tormentas prácticamente a diario, al menos hasta inicios de la próxima semana. Las condiciones más intensas se esperan entre domingo y lunes, cuando la atmósfera será más favorable para fenómenos extremos.

¿Hasta cuándo durará la alerta meteorológica en EE.UU.?

El riesgo de tormentas severas se mantendrá al menos hasta el próximo martes 28 de abril, con un patrón que irá desplazándose gradualmente hacia el este.

Viernes 24 de abril: pausa relativa en algunas zonas, pero tormentas activas en el valle del Mississippi y el sur.

pausa relativa en algunas zonas, pero tormentas activas en el valle del Mississippi y el sur. del 24 al 26 de abril: el sistema se reorganiza y gana fuerza.

el sistema se reorganiza y gana fuerza. Domingo 26 y lunes 27 de abril: punto más peligroso, con alto riesgo de tornados y tormentas intensas.

punto más peligroso, con alto riesgo de tornados y tormentas intensas. Martes 28 de abril: el riesgo continúa, pero desplazándose hacia el este, dando un respiro al centro del país.

El riesgo de tornados en EE.UU. aumentará especialmente entre domingo y lunes. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

¿Qué estados de EE.UU. están en mayor peligro de tornados?

El área bajo amenaza es extensa: abarca desde las Grandes Llanuras hasta el noreste, incluyendo casi dos docenas de estados.

Estados en riesgo:

Texas

Oklahoma

Kansas

Arkansas

Missouri

Illinois

Minnesota

Iowa

Nebraska

Dakota del Norte

Dakota del Sur

Montana

Wisconsin

Indiana

Ohio

Michigan

Tennessee

Kentucky

Mississippi

Louisiana

Pensilvania

Estas regiones podrían experimentar:

Vientos dañinos

Granizo de gran tamaño

Lluvias intensas con riesgo de inundaciones

Tornados

Ciudades de EE.UU. que deben estar atentas con los tornados

Algunas ciudades podrían estar en la trayectoria directa de las tormentas más fuertes, especialmente hacia el cierre del fin de semana:

Oklahoma City

Tulsa

Fayetteville

Springfield

St. Louis (posible punto crítico el lunes por la noche)

Memphis

Little Rock

Autoridades advierten que los tornados en EE.UU. podrían causar daños en amplias zonas del país. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Los días más peligrosos: domingo 26 y lunes 27 de abril

El sistema climático alcanzará su punto máximo entre domingo y lunes, cuando se combinarán humedad, energía atmosférica e inestabilidad. Esto podría derivar en brotes de tornados y tormentas generalizadas, similares a eventos recientes en los que se reportaron decenas de tornados en un solo día.

Incluso existe la posibilidad de que se eleve el nivel de alerta a riesgo alto, una categoría reservada para situaciones especialmente peligrosas.

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