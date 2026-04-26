Una peligrosa racha de clima severo y tornados mantiene en alerta a gran parte del centro de los Estados Unidos. Según los expertos en meteorología, se trata de uno de los brotes de tormentas más extensos y violentos de la temporada, con condiciones que seguirán empeorando hasta inicios de la semana.

“Será un periodo peligroso de clima severo en el centro del país”, advirtió el meteorólogo de AccuWeather Dan Pydynowski. La atmósfera está cargada para generar múltiples rondas de tormentas, con un pico de intensidad previsto para este lunes 27 de abril.

¿Qué estados están en mayor riesgo este 27 de abril?

El sistema de tormentas se desplazará desde las Llanuras hacia el Valle del Mississippi y el Medio Oeste, ampliando su alcance. Entre las zonas más expuestas destacan:

Oklahoma

Texas

Kansas

Arkansas

Missouri

Mississippi

Wisconsin

Ciudades como Oklahoma City, Kansas City y Wichita podrían enfrentar tormentas con vientos destructivos, granizo de gran tamaño e incluso tornados, especialmente durante la tarde y la noche.

Fuertes tormentas podrían generar tornados peligrosos durante la noche. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Tornados y granizo gigante en EE.UU.: el mayor peligro

El brote de tormentas no es un evento menor. Desde mediados de la semana pasada ya se han reportado cientos de incidentes severos, incluidos al menos 22 tornados confirmados. Uno de los más intensos impactó Enid con vientos de hasta 175 mph, convirtiéndose en el más fuerte registrado en el mundo en lo que va del año.

Además de los tornados, otro de los grandes riesgos es el granizo extremo. En estados como Texas y Oklahoma ya se han reportado piedras de entre 2 y 3 pulgadas de diámetro, y podrían alcanzar el tamaño de pelotas de béisbol. Este tipo de fenómeno puede causar daños millonarios en viviendas, vehículos y cultivos.

El momento más crítico en EE.UU. será el lunes 27 de abril

Aunque las tormentas continuarán durante el fin de semana, todo apunta a que el punto más peligroso llegará este lunes 27 de abril. Ese día, la zona de riesgo se extenderá por casi mil millas, desde Mississippi hasta Wisconsin.

Uno de los focos principales será St. Louis, una ciudad que hasta ahora había evitado el impacto directo, pero que podría enfrentar fuertes tormentas debido a la combinación de calor, humedad y sistemas atmosféricos intensos.

Expertos advierten que los tornados podrían intensificarse en las próximas horas. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

¿Por qué este fenómeno es tan peligroso?

La combinación de masas de aire cálido y húmedo con sistemas de tormentas activos está creando las condiciones perfectas para eventos extremos. Además, los tornados nocturnos representan una amenaza aún mayor, ya que son más difíciles de detectar y reaccionar a tiempo.

Por eso, los expertos insisten en que las personas en zonas de riesgo deben mantenerse informadas y contar con alertas activas, especialmente durante la noche.

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