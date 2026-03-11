En Estados Unidos hay preocupación por una temporada de alergias que muchos especialistas ya describen como una de las más intensas de los últimos años, y que ya se siente con fuerza en comunidades latinas desde California hasta Nueva York. Si hablas con médicos de clínica comunitaria, con pacientes que van a urgencias o incluso con personas que normalmente solo tienen síntomas leves en primavera, la sensación es bastante parecida: el polen parece estar en todas partes, por más tiempo y con más intensidad. En barrios con alta población hispana, como el Bronx, Jackson Heights, Houston, Miami o ciertas zonas de Los Ángeles, muchos comentan lo mismo en casa, en la escuela, en la iglesia o camino al trabajo: ojos rojos, congestión constante, mascarilla que vuelve a ser aliada y más visitas a la farmacia en busca de antihistamínicos. Para quienes tienen que trabajar al aire libre, llevar a los niños al parque o usar el transporte público a diario, la temporada de alergias de este año no se siente como una simple molestia pasajera, sino como un problema que condiciona la rutina de toda la familia.

No es una percepción aislada. De acuerdo con datos de la Asthma and Allergy Foundation of America (AAFA), más de 106 millones de personas en el país viven con algún tipo de alergia o asma. Y cuando llega la primavera, millones experimentan molestias provocadas específicamente por el polen de árboles, pasto y maleza. Lo que está cambiando ahora —y preocupa a los especialistas— es que la temporada está empezando antes, dura más y los niveles de polen son más altos que en años anteriores.

UNA TEMPORADA DE ALERGIAS MÁS LARGA E INTENSA

Cuando uno revisa los informes más recientes de la Asthma and Allergy Foundation of America, el diagnóstico es claro: las temporadas de alergias se están extendiendo. Las plantas comienzan a florecer antes, producen más polen y ese polen se mantiene en el aire durante más tiempo, algo que ya se nota en muchas ciudades donde la comunidad latina ha crecido en las últimas décadas.

Gran parte de esta tendencia está vinculada al aumento de las temperaturas. En términos simples, los inviernos más cortos y primaveras más cálidas permiten que los árboles y las plantas liberen polen durante periodos más prolongados.

Los investigadores también señalan el papel del cambio climático. Temperaturas más altas, lluvias irregulares y eventos climáticos extremos pueden estimular la producción de polen o extender la temporada de liberación de estas partículas microscópicas que desencadenan reacciones alérgicas. Para muchas familias hispanas que ya lidian con otros problemas respiratorios, como el asma en niños, esto significa más consultas médicas, más gastos en medicamentos y más días difíciles para ir a la escuela o al trabajo.

LAS CIUDADES MÁS DIFÍCILES PARA QUIENES SUFREN ALERGIAS

Cada año, la Asthma and Allergy Foundation of America elabora un ranking de las llamadas “capitales de las alergias” en Estados Unidos. Este análisis toma en cuenta varios factores:

Niveles de polen de árboles, pasto y maleza

Uso de medicamentos para alergias de venta libre

Cantidad de especialistas en alergias disponibles en la zona

Con base en esos criterios, estas son algunas de las ciudades donde vivir con alergias estacionales puede resultar más complicado, tanto para quienes nacieron aquí como para quienes llegaron de países latinoamericanos y no estaban acostumbrados a este tipo de polen.

Posición Ciudad Estado 1 Boise Idaho 2 San Diego California 3 Tulsa Oklahoma 4 Provo Utah 5 Rochester Nueva York 6 Wichita Kansas 7 Raleigh Carolina del Norte 8 Ogden Utah 9 Spokane Washington 10 Greenville Carolina del Sur

En muchas de estas ciudades se repite el mismo patrón: el polen aparece antes de lo habitual, alcanza niveles altos rápidamente y permanece en el ambiente durante más semanas. En lugares como San Diego, Raleigh o Rochester —donde hay presencia creciente de comunidades hispanas— ya es común escuchar en español, en la fila del supermercado o en la parada del bus, comentarios sobre “la alergia que no se va” o “el polen que este año está peor que nunca”.

SÍNTOMAS MÁS COMUNES DE LAS ALERGIAS ESTACIONALES

Para quienes no están familiarizados con las alergias al polen, los síntomas pueden parecer similares a los de un resfriado común. Sin embargo, suelen persistir mientras los niveles de polen se mantengan elevados, y muchas personas los notan especialmente después de pasar tiempo al aire libre, ir al parque con los niños o hacer deporte en espacios abiertos.

Los especialistas y medicamentos antihistamínicos como Zyrtec identifican algunos síntomas frecuentes.

Principales señales de alergia estacional:

Congestión nasal

Estornudos frecuentes

Picazón o lagrimeo en los ojos

Secreción nasal

Presión en los senos paranasales

Picazón en la garganta

Muchas personas descubren que tienen alergia precisamente al salir al exterior durante días con alto nivel de polen y notar que estos síntomas aparecen de inmediato. En comunidades hispanas, no es raro que al inicio se confunda con un “resfriado que no pasa” o con gripe, y que solo después de varias semanas se consulte a un especialista o se busquen medicamentos específicos.

¿QUÉ SE PUEDE HACER PARA REDUCIR LOS SÍNTOMAS?

Aunque el polen es prácticamente inevitable en primavera, sí existen estrategias para disminuir su impacto. Los especialistas recomiendan combinar prevención con tratamiento médico cuando sea necesario, algo especialmente importante para quienes viven en zonas con altos niveles de polen y trabajan o estudian la mayor parte del día fuera de casa.

Consejos básicos para controlar las alergias:

Revisar diariamente el pronóstico de polen.

Permanecer en interiores cuando los niveles sean muy altos.

Cambiarse de ropa después de estar al aire libre.

Ducharse para eliminar restos de polen del cabello y la piel.

Usar medicamentos como antihistamínicos o aerosoles nasales si el médico lo recomienda.

Además, algunas personas recurren a tratamientos más prolongados, como la inmunoterapia —conocida comúnmente como vacunas contra la alergia— para reducir la sensibilidad del sistema inmunológico. En varias ciudades de Estados Unidos, estas terapias ya forman parte de la rutina de muchas familias latinas que buscan evitar que la alergia afecte el rendimiento escolar de los hijos o la asistencia al trabajo.

UN PROBLEMA QUE SEGUIRÁ CRECIENDO

Si uno revisa las tendencias de los últimos años, todo apunta a que las alergias estacionales seguirán intensificándose en varias regiones de Estados Unidos. El aumento de las temperaturas y los cambios en los patrones climáticos están modificando la forma en que florecen muchas plantas, y eso se traduce en temporadas de polen más largas y agresivas.

Para millones de personas, eso significa prepararse para primaveras más largas… y también para temporadas de alergias que, cada año, parecen más difíciles de evitar. Para la comunidad hispana, que suele combinar largas jornadas laborales, responsabilidades familiares y menos tiempo para descansar, adelantarse a la temporada —consultar al médico, tener medicamentos a la mano y revisar a diario los niveles de polen— puede marcar la diferencia entre una primavera relativamente llevadera y varios meses de malestar constante.

