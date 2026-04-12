Aunque un sistema de tormentas severas afectaron a las Grandes Llanuras durante el fin de semana, los meteorólogos advierten que lo más intenso aún está por llegar. A inicios de semana se espera un nuevo episodio de clima extremo que podría impactar a millones de personas en distintas regiones de Estados Unidos.

Esta segunda ola de tormentas abarcará más de 1.000 millas y se extenderá por más de una docena de estados. El riesgo incluye granizo de gran tamaño, vientos dañinos y posibles tornados, desde el Medio Oeste hasta las Llanuras del sur.

Por ahora, se emitió una alerta de nivel 2 de 5 para los días lunes, martes y miércoles. Este nivel indica una amenaza moderada de tormentas severas, con condiciones favorables para fenómenos peligrosos.

El lunes, un nuevo sistema proveniente del oeste avanzará hacia las Llanuras, ampliando la zona de riesgo desde el sur hasta el Alto Medio Oeste. El aire cálido y húmedo proveniente del Golfo, junto con una alta energía en la atmósfera, favorecerá el desarrollo de tormentas en dos áreas principales.

El fenómeno traerá riesgos de granizo, vientos y tornados en varias regiones. (Foto: ANGELA WEISS / AFP) / ANGELA WEISS

La primera zona incluye ciudades como Minneapolis, Milwaukee y Madison. Allí podrían formarse tormentas durante la tarde, con ráfagas de viento intensas y granizo significativo.

La segunda área se ubica más al sur, en partes de Texas y Oklahoma, donde las tormentas se desarrollarían a lo largo de una línea seca. Las altas temperaturas y la humedad podrían favorecer la formación de supercélulas, un tipo de tormenta especialmente peligrosa.

“Si estas tormentas maduran, todas las amenazas severas serán posibles, incluidos un par de tornados”, señaló el FOX Forecast Center.

El martes, un nuevo sistema de baja presión se moverá hacia las Llanuras Centrales y los Grandes Lagos, intensificando el riesgo.

Las autoridades mantienen alertas activas mientras el sistema avanza desde las Llanuras hacia el Medio Oeste. (Foto: KAMIL KRZACZYNSKI / AFP) / KAMIL KRZACZYNSKI

La combinación de fuertes vientos en altura y abundante humedad podría provocar tormentas aún más intensas, desplazando el peligro hacia el sur.

Ciudades como Chicago, St. Louis, Detroit y Kansas City podrían verse afectadas. Se espera que durante la tarde y noche del martes aumente el riesgo de granizo, vientos fuertes y tornados.

Finalmente, el miércoles un frente frío atravesará el Medio Oeste hacia el valle del Mississippi, manteniendo la inestabilidad en la atmósfera.

Aunque aún hay incertidumbre sobre dónde comenzarán exactamente las tormentas, las condiciones seguirán siendo favorables para nuevos episodios de clima severo.

Por qué es tan inestable el clima y cuándo empieza el calor en EE. UU.

La inestabilidad del clima en EE. UU. no depende de un año específico, sino de patrones que se repiten cada primavera. Ocurre porque el aire frío del norte choca con el aire cálido y húmedo del Golfo de México y además la corriente en chorro (jet stream) se vuelve más variable en esta época.

Esa combinación genera tormentas fuertes, cambios bruscos de temperatura y fenómenos como tornados.

En cuanto al calor, el patrón esperado es el mismo: empieza a consolidarse entre mayo y junio en gran parte del país, aunque puede adelantarse en el sur; sin embargo, abril y parte de mayo suelen seguir siendo inestables, con días cálidos seguidos de frentes fríos.

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