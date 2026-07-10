Si estás planeando ir a la playa en Nueva York este fin de semana, es importante que revises bien a qué balneario te diriges. Las autoridades han emitido una alerta en 12 playas específicas donde, por ahora, está prohibido ingresar al mar. Aunque a simple vista el agua pueda parecer normal, estas restricciones no son opcionales y se basan en evaluaciones oficiales recientes. En esta nota te contamos cuáles son esas playas, por qué fueron cerradas y cuál es la recomendación del Departamento de Salud que no se debe ignorar.

LAS 12 PLAYAS DE NUEVA YORK DONDE ESTÁ PROHIBIDO INGRESAR AL MAR

Las 12 playas donde está prohibido entrar al mar son balnearios del estado de Nueva York que han sido puestos bajo advertencia sanitaria por los altos niveles de bacterias tras recientes lluvias intensas. En el listado se encuentran:

Trinity Danish White Cross Fishing Club Whitestone Booster Civi Association Douglaston Manor Sea Gate 42nd South Beach Midland Beach Cedar Grove Wolfe’s Pond Beach Coney Island Manhattan Beach Kingsborough Community College

En algunos puntos de la costa, la concentración de bacterias llegó a ser más de diez veces superior a lo normal tras las tormentas (Foto: abc7ny / Captura de Youtube)

¿POR QUÉ ESTÁ PROHIBIDO INGRESAR AL AGUA?

Las fuertes precipitaciones de esta semana provocaron escurrimientos que arrastraron aguas residuales y contaminantes al mar, elevando de forma significativa la concentración de bacterias en la zona de baño.

Las muestras de agua recolectadas mostraron niveles que superan los parámetros de seguridad establecidos por el estado para uso recreativo, por lo que las autoridades ordenaron restricciones temporales al baño para proteger la salud pública.

Por lo general, la cantidad de bacterias en el agua ronda las 20 por cada 100 mililitros. Pero tras las fuertes lluvias de esta semana, en Coney Island se encontró una concentración cercana a 227 bacterias por cada 100 mililitros, es decir, más de diez veces lo habitual, publicó abc7NY.

Consecuencias en la salud y el ambiente

El aumento de patógenos en el agua incrementa el riesgo de infecciones gastrointestinales, de piel, oído y ojos en quienes se meten al mar poco después de lluvias fuertes.

Más sedimentos y contaminantes reducen la visibilidad y la cantidad de oxígeno disuelto, afectando peces, corales y otros organismos marinos, y obligando a veces a cerrar temporalmente playas.

RECOMENDACIÓN CLAVE DEL DEPARTAMENTO DE SALUD

El Departamento de Salud de la ciudad y de los condados afectados pide evitar completamente el contacto con el agua en las playas bajo advertencia. Esto incluye: no nadar, no caminar dentro del mar y no permanecer sumergido, hasta que se levante la alerta.

La recomendación es no ignorar estos avisos y consultar siempre las actualizaciones oficiales antes de ir a la playa, ya que las restricciones suelen mantenerse al menos entre 24 y 48 horas después de que cesan las lluvias, o más tiempo si los análisis siguen mostrando niveles altos de bacterias. No se ponga en riesgo.

¿Cómo saber si la playa a la que voy tiene advertencia vigente?

Para saber si la playa a la que vas tiene una advertencia vigente debes revisar fuentes oficiales justo antes de salir y al llegar al balneario.

Paso 1: Consulta información oficial en línea

Busca la página web del Departamento de Salud o del gobierno local (por ejemplo, la ciudad de Nueva York o el condado donde está la playa) y revisa la sección de calidad del agua o “beach advisories”. Muchos gobiernos publican mapas o listados actualizados de playas con restricciones temporales por bacterias, algas, oleaje u otros riesgos, así que verifica el nombre específico del balneario antes de ir.

Paso 2: Fíjate en los avisos y banderas en la playa

Al llegar, observa los carteles en la entrada y en la zona de salvavidas: si hay bandera roja, negra o avisos que digan “No swimming” o “Beach closed”, significa que no debes entrar al agua. En playas vigiladas, los guardavidas suelen colocar banderas y dar instrucciones cuando hay advertencias por contaminación, corrientes fuertes u oleaje anómalo; sigue siempre sus indicaciones.

Paso 3: No ignores las recomendaciones

Si ves que tu playa aparece en la lista de advertencias o hay bandera de prohibición, evita meterte al mar, aunque veas a otras personas dentro; el riesgo puede no ser visible, pero sí afectar tu salud. Revisa las actualizaciones con frecuencia porque las restricciones pueden levantarse o ampliarse según los resultados de las pruebas de agua y las condiciones del mar.

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