Millones de turistas que se encuentran en Florida están siendo alertados para que sigan de cerca el estado del tiempo. Un sistema de lluvias que avanza lentamente afectará gran parte del estado durante varios días, generando preocupación por posibles inundaciones, condiciones peligrosas en las playas y problemas en los viajes. Los meteorólogos indican que este fenómeno se desplazará de forma gradual a lo largo de la península desde inicios de la semana hasta, al menos, el jueves. Se espera que deje acumulaciones de lluvia de entre 1 y 2 pulgadas en muchas zonas, aunque en algunos lugares podrían registrarse cantidades mayores, de hasta 4 o 6 pulgadas, especialmente si las tormentas se repiten sobre las mismas áreas.

Este clima inestable llega justo al final de la temporada alta de turismo en Florida, que suele extenderse de diciembre a abril. Por eso, tanto visitantes como residentes podrían verse afectados por los cambios en las condiciones meteorológicas.

El meteorólogo Brett Anderson advirtió sobre los riesgos en la costa en conversación con Newsweek: “Este evento prolongado de vientos desde el mar traerá oleaje fuerte y corrientes de resaca peligrosas mientras muchas personas vacacionan en el estado y los locales regresan a las playas”.

El fuerte oleaje en este tramo de playas se presenciará entre las 8:00 y 10:00 a.m. (hora local). (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

“Es posible que haya erosión en las playas y pequeñas inundaciones en calles, especialmente durante la marea alta, incluso en Miami. Afortunadamente, las mareas rey, las más altas del año, no ocurren hasta la tercera semana del mes”, agregó.

A pesar de los inconvenientes que puede causar la tormenta, también podría tener un efecto positivo. Las lluvias ayudarían a aliviar la fuerte sequía que afecta actualmente a Florida, considerada una de las más intensas en aproximadamente 25 años.

Gran parte del estado viene recibiendo mucha menos lluvia de lo habitual en lo que va del año, lo que incrementó el riesgo de incendios forestales. Aunque este sistema podría mejorar la situación, también aumenta la probabilidad de inundaciones localizadas debido a la intensidad de las precipitaciones.

Organizaciones de vida silvestre enviaron muestras a analizar, mientras monitorean de cerca a las aves migratorias. (Foto referencial: Freepik)

Las condiciones en las playas también empeorarán. Se esperan vientos constantes de entre 15 y 30 millas por hora, con ráfagas más fuertes, lo que provocará oleaje peligroso y un mayor riesgo de corrientes de resaca a lo largo de la semana.

Según el medio citado, las autoridades emitieron advertencias tanto para embarcaciones pequeñas como para quienes visitan la playa.

“Las corrientes de resaca son canales de agua potentes que se alejan rápidamente de la orilla, y suelen formarse en zonas bajas o cerca de estructuras como muelles”, señalaron. “Preste atención a las indicaciones de los salvavidas, banderas y señales. Se recomienda evitar ingresar al agua. Si queda atrapado en una corriente, mantenga la calma y flote. No nade contra la corriente. Si puede, muévase paralelo a la orilla. Si no logra salir, mire hacia la costa y pida ayuda”.

Ante este panorama, se recomienda a turistas y residentes mantenerse informados y atentos a los avisos meteorológicos. Las condiciones podrían cambiar rápidamente, por lo que estar preparados será clave durante uno de los periodos más concurridos del año en el estado.

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