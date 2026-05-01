Si estás residiendo en Florida , debes tener en cuenta las recientes alertas emitidas por los expertos en meteorología: el estado podría registrar el día más caluroso del año para este fin de semana. Sucede que la sensación térmica en la región se elevará a niveles preocupantes. Ante este panorama, es necesario que sepas los detalles completos sobre este pronóstico para que tomes medidas y así estés precavido ante esta advertencia climática.

Según Jessica Delgado, meteoróloga de N+ Univision , considera que este incremento de los termómetros en el estado será “histórico”, ya que alcanzará dígitos que no son usuales en la presente temporada.

“Pudiéramos estar hablando de la temperatura más caliente de todo el año (2026) y cuando le sumamos la humedad, estamos hablando de valores térmicos peligrosos”, señaló la experta citada.

Desde el comienzo del presente día ya se está registrando una tendencia al alza en las temperaturas, alcanzando los 90 °F; esto se trata del comienzo de una ola de calor que seguirá elevando los valores térmicos en las próximas horas.

Es posible que Florida experimentará una sensación térmica que alcanzaría los tres dígitos. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Para la climatóloga Delgado, el sábado 2 de mayo será la fecha más calurosa en el estado de Florida en lo que va del 2026, pues la temperatura alcanzará máximas de 92 °F, aunque lo alarmante será la sensación térmica que podría situarse en tres dígitos.

Por ejemplo, la ciudad de Miami está expuesta a este riesgo de calor intenso, pues registraría una sensación térmica de 100 °F en la fecha señalada. También las áreas de Port St. Lucie, Fort Myers, Key West, Tampa y Orlando están bajo advertencia.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) de Florida ya emitió la advertencia, señalando que estos registros son capaces de “aumentar el riesgo de enfermedades por calor”.

¿Seguirá este calor intenso para este domingo 3 de mayo?

La experta citada explicó que el panorama climático cambiará completamente para este cierre de semana, pues se esperan lluvias generalizadas y tormentas desde horas de la tarde del domingo 3 de mayo .

El mal tiempo podría afectar a la ciudades que se sitúan específicamente en el sur del estado. Entonces, de residir en los condados de Miami-Dade, Broward o Palm Beach, estás expuesto a experimentar estas condiciones climáticas.

Se prevé que el sur de Florida registre tormentas y lluvias generalizadas este domingo 3 de mayo. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Recomendaciones ante la alerta de calor extremo en Florida este fin de semana, según el NWS

Mantente hidratado y toma descansos en la sombra tan seguido como sea posible.

Limita las actividades extenuantes al aire libre.

Si conduces, no dejes a los niños o mascotas solos en el auto.

Si cuidas ancianos o personas en situación vulnerable, tendrás que estar pendientes; son más propensos a padecer ante el calor extremo.

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