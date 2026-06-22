Las autoridades del estado de Florida han emitido una alerta para que presten total atención los habitantes que cuenten con una mascota. Sucede que se ha reportado el avistamiento de sapos de caña que, a simple vista, parece un anfibio inofensivo, pero puede ser letal para los canes. ¿Por qué? Conoce los detalles completos en esta nota; también te revelaré una serie de consejos clave.

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Qué es un sapo de caña en Florida

De acuerdo al portal City of Naples Florida , son anfibios robustos que presentan una piel seca y verrugosa. Aunque son provenientes de Sudamérica, México y el extremo sur de Texas, lograron establecerse en Florida con la finalidad de controlar las plagas de la caña de azúcar.

Debido a su tolerancia ambiental y su afinidad por los entornos modificados por el hombre —tales como los jardines—, los sapos de caña registran una mayor densidad poblacional y una gran facilidad para colonizar diversos lugares.

El sapo de caña acostumbra a situarse en jardines y otros espacios modificados por el hombre. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Por qué es un riesgo para las mascotas

Los especialistas indican que los sapos de caña segregan una sustancia conocida como bufotoxina, un compuesto considerado como letal que representa un riesgo para cualquier tipo de ser vivo que intente lamerlo, morderlo o ingerirlo ; entonces, la mayoría de mascotas suelen realizar esta práctica, en particular los canes.

Para City of Naples Florida, la mascota que ingiera esta toxina blanquecina podría perder la vida en tan solo 15 minutos.

Los perros son los mayores expuestos a la toxina que segregan los sapos de caña. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Cuáles son los síntomas de que un perro está infectado con bufotoxina

El portal citado explica que si un perro se infecta con la toxina producida por el sapo de caña, presentará los siguientes síntomas:

Se comporta de manera extraña, como si estuviera frenético o desorientado.

Cuenta con encías de color rojo ladrillo.

Convulsiones.

Espuma por la boca.

Vómitos.

Colapsar.

Como medida rápida, es necesario que laves el hocico de tu mascota con agua a presión; también debes limpiar sus encías y la lengua que ayudará en cierta parte a eliminar dicha toxina. Posterior a ello, deberás contactar con tu veterinario para que se realiza una intervención inmediata.

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