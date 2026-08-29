El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitió alertas por fuertes tormentas eléctricas en distintas zonas del suroeste y centro de Florida, con riesgo de vientos dañinos y granizo durante la tarde. Las advertencias afectan principalmente sectores de Charlotte, Lee y Highlands, donde algunas tormentas avanzan con ráfagas capaces de provocar daños en árboles, techos y revestimientos de viviendas. Las autoridades meteorológicas pidieron a los residentes y personas que se encuentren en las áreas señaladas mantenerse atentos a la evolución de las condiciones y tomar precauciones ante el paso de las tormentas.

¿Qué zonas de Florida están bajo alerta por tormentas?

El NWS de Ruskin emitió una alerta por tormenta eléctrica severa para el sureste del condado de Charlotte y el noreste del condado de Lee. La advertencia está vigente hasta las 3 p. m. EDT.

A las 2:23 p. m. EDT, el radar detectó una tormenta eléctrica severa cerca de Muse, en las proximidades de LaBelle, que avanzaba hacia el noroeste a unas 15 mph.

La principal amenaza son ráfagas de viento de hasta 60 mph, capaces de ocasionar daños en techos, revestimientos exteriores de viviendas y árboles.

Entre las zonas afectadas se encuentra North Fort Myers.

Zona de Florida Tipo de alerta Amenaza principal Vigencia Sureste de Charlotte County Severe Thunderstorm Warning Ráfagas de hasta 60 mph Hasta las 3 p. m. EDT Noreste de Lee County Severe Thunderstorm Warning Ráfagas de hasta 60 mph Hasta las 3 p. m. EDT North Fort Myers Zona afectada Vientos fuertes Durante el paso de la tormenta Centro de Highlands County Special Weather Statement Vientos de 50 a 55 mph y granizo pequeño Hasta las 3:15 p. m. EDT

Florida tiene sectores de Charlotte y Lee County bajo amenaza por fuertes ráfagas de viento. | Crédito: CHANDAN KHANNA / AFP / CHANDAN KHANNA

¿Qué ocurre en Highlands County?

El NWS también emitió un aviso meteorológico especial para el área de Highlands County debido a una tormenta eléctrica fuerte que afecta la zona central del condado.

A las 2:30 p. m. EDT, el radar Doppler seguía una tormenta localizada aproximadamente 10 millas al norte de Brighton Seminole Reservation y 12 millas al sur de Basinger. El sistema se desplazaba hacia el oeste a unas 10 mph.

La tormenta podría producir ráfagas de viento de entre 50 y 55 mph y granizo del tamaño de guisantes.

Entre las zonas que podrían verse afectadas figuran Sebring Regional Airport, Lake Istokpoga, Brighton, Cornwell y Lorida.

Las ráfagas podrían derribar ramas de árboles y desplazar objetos que no estén asegurados. Además, el granizo pequeño podría causar daños menores a la vegetación.

En Florida, Highlands County también enfrenta una tormenta con vientos de hasta 55 mph y posible granizo. | Crédito: AFP

¿Qué riesgos representan estas tormentas?

Las condiciones descritas por el NWS pueden generar diferentes riesgos dependiendo de la zona. Las ráfagas de hasta 60 mph asociadas con la tormenta severa en Charlotte y Lee County tienen potencial para provocar daños en techos, revestimientos de viviendas y árboles.

En Highlands County, los vientos de 50 a 55 mph podrían derribar ramas y mover objetos sueltos, mientras que el granizo podría afectar principalmente a la vegetación.

Por ello, las personas que se encuentren en las áreas mencionadas deben permanecer atentas a nuevas actualizaciones meteorológicas y evitar permanecer al aire libre durante el paso de las tormentas.

Florida permanece atenta al tiempo severo este fin de semana

Las alertas emitidas durante la tarde muestran que varias zonas de Florida pueden experimentar tormentas eléctricas fuertes, vientos intensos y granizo.

Aunque las condiciones y las áreas afectadas pueden cambiar rápidamente, Charlotte, Lee y Highlands County se encuentran entre las zonas señaladas por las autoridades meteorológicas, por lo que los residentes deben consultar las actualizaciones del NWS y seguir las indicaciones de seguridad locales.