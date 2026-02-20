La amenaza de incendios forestales se intensifica en Florida en medio de la peor sequía en décadas. Esta semana, los fuegos han “explotado” en distintas zonas del estado, impulsados por vegetación extremadamente seca y condiciones de viento que favorecen su rápida propagación. Según datos oficiales, más de 900 incendios han arrasado cerca de 40,000 acres desde el 1 de enero, mientras el mapa más reciente del Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida confirma que al menos 19 incendios permanecen activos. La mayoría se concentra en el centro y norte del estado, en un escenario que mantiene en alerta a comunidades, agricultores y autoridades.

Incendios activos y zonas más afectadas

De acuerdo con el mapa oficial, la mayor actividad se registra en el centro y norte de Florida. Aunque muchos incendios son pequeños —varios de menos de un acre y otros por debajo de 10 acres— existen focos de mayor magnitud.

El incendio más grande actualmente se ubica en el condado de Putnam, donde las llamas han alcanzado 318 acres y presentan un 75% de contención. En el condado de Clay, un incendio de 10 acres apenas ha sido contenido en un 50%, lo que evidencia que no todos los focos están bajo control total.

En total, el estado enfrenta al menos 19 incendios activos.

Un mapa muestra los incendios forestales, representados en rojo, que actualmente arden en Florida. | Crédito: Florida Forest Service

Evacuaciones y cierres de carreteras

La situación obligó a realizar evacuaciones en varios condados del centro del estado. En Osceola, un incendio avanzó sobre parte de un vivero, generando una densa columna de humo y obligando a residentes y negocios cercanos a desalojar la zona.

En Volusia, el avance del fuego provocó el cierre de tramos de la Interestatal 95 cerca de un campamento, donde unas 20 unidades almacenadas fueron destruidas. También se reportó actividad en Sumter, Flagler y el área de Clermont, reflejando la amplitud de la amenaza.

Florida is in its worst drought in decades, and now fast-moving brush fires are exploding across the state. pic.twitter.com/Tvuy71HwjQ — AccuWeather (@accuweather) February 20, 2026

La peor sequía en décadas agrava el panorama

El más reciente informe del U.S. Drought Monitor confirma que ninguna zona de Florida está libre de sequía. Casi el 100% del estado enfrenta sequía moderada, el 87% se encuentra bajo sequía severa y el 67% sufre sequía extrema.

Además, los pronósticos del Centro de Predicción Climática del Servicio Meteorológico Nacional anticipan probabilidades de precipitaciones por debajo del promedio en las próximas tres a cuatro semanas, lo que podría prolongar el periodo seco.

El meteorólogo de AccuWeather, Brandon Buckingham, advirtió que ya no existe una “temporada real” de incendios en Estados Unidos. Si la vegetación está seca y los vientos son fuertes, los incendios pueden iniciar y expandirse rápidamente en cualquier mes del año.

Impacto agrícola y medidas de emergencia

Ante el deterioro acelerado de las condiciones, el gobernador Ron DeSantis firmó una orden ejecutiva para facilitar cosechas de emergencia y brindar apoyo a agricultores afectados. La situación se agravó tras varios días de temperaturas bajo cero en regiones agrícolas que no están preparadas para ese tipo de frío.

Condados con prohibición de quemas

Decenas de condados han implementado prohibiciones totales de quema (burn bans), lo que implica que está prohibido encender cualquier tipo de fuego al aire libre. Entre ellos se encuentran: Alachua, Baker, Bradford, Brevard, Charlotte, Citrus, Collier, Columbia, Desoto, Flagler, Gilchrist, Glades, Hardee, Hendry, Hernando, Highlands, Hillsborough, Indian River, Lafayette, Lee, Levy, Manatee, Marion, Martin, Okeechobee, Osceola, Palm Beach, Pasco, Polk, Putnam, Sarasota, St. Lucie, Sumter, Union y Washington.

Un mapa muestra los condados de Florida con prohibiciones de quema vigentes, representados en rojo. | Crédito: Florida Forest Service

