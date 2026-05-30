La peligrosa bacteria conocida como Vibrio vulnificus, popularmente llamada “bacteria carnívora”, ya provocó cinco casos confirmados en el estado de Florida durante lo que va de 2026, según los últimos datos del Departamento de Salud estatal. Las infecciones se produjeron en los condados de Miami-Dade, Hillsborough, Lee, Palm Beach y St. Johns.

Las autoridades sanitarias advierten que los contagios suelen aumentar durante los meses más cálidos del año, cuando las temperaturas del agua favorecen la presencia de la bacteria. De hecho, la cifra de casos ya supera la reportada en el mismo período del año pasado.

Un caso que terminó con una amputación

Uno de los episodios más graves involucró a un residente de 74 años del condado de St. Johns. Según un informe publicado en The New England Journal of Medicine, el hombre, que gozaba de buena salud, tenía una herida en la pierna derecha y nadó brevemente en aguas de la costa del Golfo de Florida.

Poco después, la lesión comenzó a empeorar rápidamente. Dos días más tarde aparecieron hematomas, dolor intenso y cambios de color en la piel. Asimismo, desarrolló hinchazón y decoloración en uno de sus brazos. Al tercer día acudió a una sala de emergencias, donde fue sometido de urgencia a una cirugía para retirar tejido muerto e infectado.

Los médicos confirmaron durante la intervención que había contraído Vibrio vulnificus. Aunque logró sobrevivir, fue necesario amputarle la pierna por encima de la rodilla para salvarle la vida. Además, tuvo que someterse a extensos injertos de piel en el brazo afectado.

Uno de los pacientes, un hombre de 74 años, necesitó la amputación de una pierna después de contraer la infección tras nadar con una herida abierta. (Foto referencial: Magnific)

Cómo se contrae la bacteria

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la bacteria vive de forma natural en aguas costeras y salobres.

Muchas infecciones ocurren después de consumir mariscos crudos o poco cocidos, especialmente ostras, aunque también puede ingresar al organismo a través de heridas abiertas, tatuajes recientes o perforaciones expuestas al agua contaminada.

Síntomas y riesgo de muerte

Los síntomas varían según la forma de contagio. Las infecciones en heridas pueden provocar fiebre, inflamación, dolor y secreciones alrededor de la lesión.

Cuando la bacteria entra al torrente sanguíneo, puede causar fiebre, escalofríos, presión arterial peligrosamente baja y lesiones cutáneas con ampollas.

En otros casos, los síntomas se parecen a una intoxicación alimentaria, con diarrea, náuseas, vómitos y cólicos estomacales.

Vibrio vulnificus, conocida coloquialmente como "bacteria carnívora", ingresa al cuerpo a través del consumo de mariscos crudos (especialmente ostras) o por la exposición de heridas abiertas al agua salada. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Aunque las infecciones pueden tratarse con antibióticos, los CDC advierten que los casos más graves requieren cirugías agresivas e incluso amputaciones para eliminar el tejido afectado.

La agencia señala que aproximadamente una de cada cinco personas infectadas muere y que algunas víctimas fallecen apenas uno o dos días después de que aparecen los primeros síntomas.

¿Peligro en el agua? Así puedes consultar las alertas de bacterias en playas de Florida

Para verificar si existen alertas por la bacteria llamada “come carne” (Vibrio vulnificus) o contaminación en el agua, debes recurrir al programa oficial Florida Healthy Beaches. Este sistema, gestionado por el Departamento de Salud del estado, monitorea constantemente la calidad del agua costera para garantizar la seguridad de los bañistas.

Las autoridades realizan muestreos periódicos para medir la presencia de bacterias indicadoras. Si los niveles representan un riesgo para la salud, la playa se clasifica bajo una advertencia de calidad “Pobre”, lo que significa que no se recomienda nadar en esa zona hasta que los niveles vuelvan a la normalidad.

Para consultar el estado en tiempo real y tomar precauciones, utiliza los siguientes recursos oficiales:

Mapa de Calidad del Agua: Revisa el estado por condado en FloridaHealthyBeaches.com.

Información de Vibrio: Conoce más sobre la bacteria y sus reportes en FloridaHealth.gov - Vibrio vulnificus.

Prevención: Evita entrar al mar o aguas salobres si tienes heridas abiertas, cortes o rasguños, ya que son la principal vía de infección.

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