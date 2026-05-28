Florida se prepara para recibir uno de los fenómenos atmosféricos más llamativos del verano: la llegada del polvo del Sahara. Grandes nubes de aire seco y partículas de polvo provenientes del desierto africano ya avanzan sobre el Caribe y están muy cerca de alcanzar la costa oeste del estado, según reportes meteorológicos. Aunque este fenómeno ocurre cada año entre finales de primavera y comienzos de otoño, su presencia puede influir tanto en el clima como en la salud de millones de personas, especialmente aquellas con problemas respiratorios o alergias. Además de generar cielos brumosos y atardeceres intensos, también puede empeorar la calidad del aire en varias zonas.

¿Dónde se encuentra ahora el polvo del Sahara?

De acuerdo con My Fox Hurricane, las nubes de polvo sahariano ya fueron detectadas frente a las costas del noreste de Sudamérica y actualmente atraviesan varias islas del Caribe. Los expertos señalan que el sistema está prácticamente a las puertas de Florida y podría sentirse en el estado en los próximos días.

Este fenómeno ocurre cuando enormes cantidades de polvo son levantadas desde el desierto del Sahara por ondas tropicales en la atmósfera. Luego, estas partículas cruzan el océano Atlántico impulsadas por fuertes corrientes de aire.

El polvo del Sahara en Florida también puede provocar cielos brumosos y atardeceres más intensos. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

¿Cuándo llegará a Florida el polvo del Sahara y cuánto tiempo durará?

La temporada más activa del llamado “Saharan Air Layer” (SAL) suele comenzar a mediados de junio y extenderse hasta mediados de agosto. Sin embargo, los efectos del aire seco asociado al fenómeno pueden sentirse durante buena parte de la temporada de huracanes en el Atlántico, que se prolonga hasta noviembre.

Los brotes de polvo pueden repetirse cada tres o cinco días y, en los períodos más intensos, llegan no solo a Florida, sino también a Centroamérica y estados como Texas.

¿Se puede ver el polvo del Sahara en Florida?

Sí, aunque no siempre de manera evidente. Debido a que el polvo viaja a gran altura, suele provocar amaneceres y atardeceres más rojizos o anaranjados al dispersar la luz solar. Durante el día, el cielo puede verse más blanquecino o brumoso de lo habitual.

En algunos casos, la capa de aire seco puede extenderse por más de dos millas de espesor en la atmósfera, según explica la NOAA.

¿Cómo afecta el polvo del Sahara al clima de Florida?

El polvo del Sahara no solo modifica la apariencia del cielo. También puede influir directamente en las condiciones meteorológicas del Atlántico tropical.

El Servicio Meteorológico Nacional explica que este fenómeno trae consigo aire extremadamente seco, temperaturas cálidas y fuertes vientos en niveles medios de la atmósfera. Todo esto puede dificultar la formación de nubes y tormentas tropicales.

Entre sus principales efectos se encuentran:

Reducción de humedad en el ambiente

Menor formación de tormentas eléctricas

Incremento de la cizalladura del viento

Supresión del desarrollo de ciclones tropicales

Los expertos indican que el aire del SAL contiene hasta un 50% menos humedad que una atmósfera tropical normal.

Autoridades monitorean el avance del polvo del Sahara en Florida ante posibles efectos respiratorios. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

¿El polvo del Sahara en Florida puede afectar la salud?

Sí. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) advierten que el polvo sahariano puede deteriorar la calidad del aire y aumentar los niveles de partículas contaminantes.

Estas partículas pueden ingresar a los pulmones e incluso al torrente sanguíneo, provocando problemas respiratorios, especialmente en personas con asma, EPOC o alergias estacionales.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran:

Tos o irritación de garganta

Congestión nasal

Ojos irritados o llorosos

Dificultad para respirar

Empeoramiento de ataques de asma

Además, estudios han vinculado este fenómeno con un aumento en visitas a salas de emergencia por infecciones respiratorias y enfermedades pulmonares.

Las autoridades recomiendan que las personas sensibles permanezcan atentas a los reportes de calidad del aire y limiten actividades al aire libre si las condiciones empeoran.

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