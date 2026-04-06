En esta semana estarán cambiando las condiciones del tiempo y la peor sequía en más de una década pareciera llegar a su fin, pero el alivio podría ser aún peor. Un episodio de lluvias continuas con probabilidades de hasta el 75% llega a Miami-Dade entre el lunes 06 y el martes 07 de abril, con acumulados proyectados de entre dos y cuatro pulgadas de precipitación. Si bien esto ayudará a acabar con el periodo prolongado de déficit hídrico provocado por la falta de precipitaciones, también es cierto que hay un alto riesgo de posibles inundaciones en el sur de Florida. Aquí te dejo la información que necesitas conocer para estar preparado y evitar complicaciones mientras te trasladas al trabajo, a realizar las compras o cumples con tus labores diarias.

¿Qué está pasando en Florida con la sequía?

El estado de Florida atraviesa un periodo de sequía intenso, con amenazas crecientes de incendios forestales y descenso sostenido de los niveles de aguas subterráneas.

Para el 26 de marzo, los reportes indicaban que más del 70% de Florida estaba bajo los efectos de la sequía extrema. El Southwest Florida Water Management District (SWFWMD) declaró una orden de “Escasez Extrema de Agua – Fase III Modificada” debido a la falta de lluvias y la caída de los niveles en ríos, lagos y reservorios. Para muchas familias hispanas en ciudades como Miami, Orlando, Tampa o Jacksonville, esto ya se traducía en cambios en su rutina diaria y preocupación por el futuro inmediato.

La sequía también ha elevado el riesgo de incendios forestales y agrícolas, ya que la vegetación seca es más susceptible a prenderse con temperaturas altas y vientos frecuentes. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

La alerta de lluvias en Florida

Un sistema de lluvias persistentes afectará al sur de Florida entre este lunes y martes, con probabilidades de precipitación de hasta 75% y acumulados estimados de entre 2 y 4 pulgadas, según reportes meteorológicos. El fenómeno impactará especialmente a Miami-Dade, en medio de la sequía más prolongada en más de una década en el estado.

La inestabilidad responde a un frente frío que avanzó desde el norte durante el Domingo de Pascua y quedó estacionado sobre el sur de la península, favoreciendo la formación de tormentas durante los primeros días de la semana.

Osmany Lorenzo Amaro, meteorólogo de Telemundo, explicó en su cuenta en Facebook que existe una “peligrosa situación meteorológica en Florida por las lluvias intensas durante esta semana entre el 6 y el 10 de abril. Para Cuba también se incrementarán las lluvias por la cercanía de este sistema frontal, lluvias que podrían estar entre 30 y 50 milímetros, puntualmente acercándose a los 100 milímetros”.

Pronóstico día por día para Florida

Lunes: Aguaceros y tormentas. Prob. Lluvia: 50% Min: 70-73°F Máx: 82-83°F

Aguaceros y tormentas. Prob. Lluvia: 50% Min: 70-73°F Máx: 82-83°F Martes: Aguaceros y tormentas. Prob. Lluvia: 60% Min: 70°F Máx: 80°F

Aguaceros y tormentas. Prob. Lluvia: 60% Min: 70°F Máx: 80°F Miércoles: Lluvia: 60%. TMínima: 71°F, Máxima: 81°F

Las temperaturas se quedarán en los altos 70s entre miércoles y jueves, en respuesta a los nublados y la lluvia. Para terminar la semana mejoran paulatinamente las condiciones del tiempo.

La ventana de mayor actividad sería de martes a jueves, con periodos de lluvias fuertes y tormentas que pudieran dejar acumulados de entre 2 y hasta 4 pulgadas. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Qué día caerá más lluvia en Florida y dónde hay riesgo de inundaciones

De acuerdo con el pronóstico, el lunes se esperan temperaturas máximas de 25,3 °C (77,6 °F) con 70% de probabilidad de lluvia. El martes 07 de abril sería la jornada más intensa, con 75% de probabilidad y máximas de 23,4 °C (74,6 °F). Para el miércoles, se prevé una disminución de la inestabilidad, con 40% de probabilidad y temperaturas cercanas a 24,2 °C (75,6 °F).

Los acumulados podrían alcanzar hasta 4 pulgadas en zonas de Broward, mientras que en Miami-Dade se estiman entre 2 y 4 pulgadas. Aunque estas lluvias podrían contribuir a mitigar la sequía, las autoridades advierten sobre posibles inundaciones localizadas en áreas vulnerables, así como calles y zonas bajas, además de ráfagas de viento que podrían superar las 20 mph.

Ante este panorama, es importante que los residentes y turistas estén atentos a las actualizaciones del Servicio Nacional de Meteorología y tomar precauciones ante la visibilidad reducida en las carreteras.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!