Una ‘nube amarilla’ se ha apoderado del sur y oeste de Estados Unidos, donde la primavera no solo trae flores, sino también una batalla diaria contra el polen, producido por las anteras de las flores y que permanece suspendido. En Florida, la situación ha llegado a un punto crítico y se ha activado una alerta para los residentes, en especial aquellos que son alérgicos y asmáticos. A pocos días de terminar el mes de marzo, se está viviendo una de las etapas más difíciles del año por la presencia del polen de roble, pino y malezas que dominan el ambiente; sin embargo, se espera que la alta concentración no disminuya, sino que se intensifique aún más hacia el mes de mayo por lo que resulta importante entender qué está pasando y tomar precauciones, más aún si trabajas al aire libre en áreas como Miami-Dade, Broward y Palm Beach o debes volver a casa donde convives con personas que se la pasan estornudando, congestionadas o son muy sensibles, ya que esto podrían traducirse en más visitas a salas de emergencia y ausencias en el trabajo, la escuela y hasta vacaciones que se verán afectadas por temas de salud. Aquí la información que necesitas conocer si resides en el norte o centro del ‘Estado del Sol’.

Qué está pasando en Florida con el polen

Este es uno de los momentos más difíciles del año para quienes padecen alergias y asma, pues se está frente a un fenómeno que responde a una combinación de temperaturas más cálidas y temporadas de crecimiento prolongadas que hacen que la concentración de partículas en el aire se mantenga alta y visible incluso en la acumulación de polvillo sobre vehículos y mobiliario urbano. Los árboles, los pastos y algunas malezas liberan grandes cantidades de polen que permanecen suspendidas en el aire y entran fácilmente por la nariz y los ojos. Actualmente, el estado enfrenta un pico de polen de árboles, con tres protagonistas principales:

Robles (Quercus): El principal responsable de la capa amarillenta sobre autos y calles.

Enebros y Olmos: Complementan una saturación ambiental que se mantendrá alta durante marzo y abril.

Según expertos de AccuWeather, nos encontramos en la primera de tres “olas” de polen que afectarán la región casi sin interrupciones durante todo el 2026, con un pronóstico de empeoramiento hacia el mes de mayo, cuando aumente el polen de gramíneas.

Los niveles de polen en Florida varían según la zona, con altos índices de polen de árboles a finales de invierno y primavera, y polen de gramíneas en mayo-julio. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Ciudades más afectadas y cuáles son los días y horas más peligrosas por el polen en Florida

Las ciudades de Florida que suelen figurar con niveles más altos de polen son principalmente Orlando, Fort Pierce y West Palm Beach, que se ubican en la categoría de “muy altos” o con ‘alerta roja’ dentro de la escala usada por servicios de pronóstico de alergias.

En niveles altos figuran Pensacola, Jacksonville, Gainesville, Daytona Beach, Tampa, North Port, Miami, Key West. En niveles moderados está Tallahassee.

El peligro en Florida aumenta en días secos, soleados y con viento, condiciones que facilitan que este polvo fino producido por las anteras de las flores permanezca suspendido. Las horas de mayor concentración ocurren desde la mañana hasta el mediodía. Por el contrario, las lluvias dispersas pueden ofrecer un alivio temporal al “lavar” la atmósfera.

Esto resulta peligroso no solo para quienes ya tienen diagnóstico de alergia, sino para cualquier residente o turista ya que la exposición continua a concentraciones muy altas puede desencadenar rinitis, conjuntivitis y crisis de asma incluso en personas que antes solo tenían síntomas leves o esporádicos. En ciudades como Orlando, Fort Pierce y West Palm Beach, los reportes de meteorólogos locales y portales especializados como Pollen.com muestran rangos “muy altos” de polen, capaces de provocar tos, dificultad para respirar, presión en el pecho y picazón intensa en ojos y garganta en los grupos sensibles.

Este fenómeno es claramente visible por la acumulación de polvillo amarillento sobre los vehículos y el mobiliario urbano en todo el condado de Florida. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Cómo cuidar tu salud durante la alerta por polen en Florida

Si trabajas al aire libre (especialmente en sectores como jardinería, construcción o entregas) o eres propenso a problemas respiratorios, sigue estas recomendaciones esenciales para no terminar en emergencias o con mayores complicaciones en tu salud:

Higiene al llegar a casa: El polen se adhiere al cabello y la ropa. Dúchate y cámbiate de prendas inmediatamente al entrar para no contaminar tu hogar.

Barreras físicas: Usa gafas de sol y mascarillas (tipo KN95) si debes permanecer mucho tiempo en exteriores.

Control de ambiente: Mantén ventanas cerradas y utiliza aire acondicionado con filtros limpios. El uso de aspiradoras con filtro HEPA es altamente recomendado.

Atención médica: Si presentas dificultad severa para respirar u opresión en el pecho, busca ayuda de emergencia de inmediato. No dejes pasar tampoco si tienes los labios o rostro morados o silbidos en el pecho. Lo más recomendable es llamar al 911, ya que una crisis mal controlada puede ser potencialmente mortal.

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