El sur de la Florida enfrenta este miércoles 05 de agosto una nueva jornada de clima extremo, con una combinación de tormentas, alta humedad y una sensación térmica que podría alcanzar los 110 °F en varias zonas metropolitanas. Los condados de Miami-Dade, Broward y Palm Beach se mantienen bajo vigilancia ante la posibilidad de fuertes lluvias e impactos asociados al mal tiempo. A continuación, las zonas que sufrirán el mayor impacto de este episodio meteorológico.

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) informó que se esperan aguaceros y tormentas entre dispersas y numerosas, con mayor presencia durante la tarde, especialmente sobre áreas del interior y el oeste de la región.

Aunque no se prevé un riesgo generalizado de inundaciones repentinas, los expertos advierten que las lluvias más intensas podrían generar acumulaciones rápidas de agua e inundaciones localizadas, sobre todo en calles con drenaje deficiente o sectores que ya recibieron abundantes precipitaciones en los últimos días.

Zona Probabilidad de lluvia Temperatura máxima aproximada Miami 60% 90 °F Opa-locka 60% 91 °F Fort Lauderdale 60% 89 °F Pembroke Pines 60% — West Palm Beach 70% 90 °F Boca Raton 70% 89 °F West Kendall 50% 91 °F Homestead 50% —

El clima en Florida podría generar lluvias intensas y una sensación térmica de hasta 110 °F. | Crédito: CHANDAN KHANNA / AFP / CHANDAN KHANNA

Tormentas avanzarán hacia el oeste de Florida

Según el NWS, algunas zonas metropolitanas podrían comenzar a registrar lluvias desde finales de la mañana y cerca del mediodía. Durante la tarde, la mayor concentración de tormentas se desplazaría hacia el oeste del sur de Florida.

Entre los principales riesgos asociados al sistema se encuentran:

Descargas eléctricas.

Ráfagas de viento.

Reducción de la visibilidad al conducir.

Acumulaciones rápidas de agua en carreteras.

Los especialistas estiman que los aguaceros más fuertes podrían dejar entre 1 y 2 pulgadas de lluvia, aunque tormentas de movimiento lento podrían generar cantidades superiores en puntos específicos.

Las autoridades recuerdan a los conductores evitar circular por calles inundadas, ya que resulta difícil determinar la profundidad del agua o identificar posibles daños en la vía.

Sensación térmica llegará hasta 110 °F

Aunque las temperaturas máximas estarán entre los 88 y 92 °F, la elevada humedad hará que el calor se sienta mucho más intenso durante las horas centrales del día.

El NWS prevé una sensación térmica de entre 105 y 110 °F, un nivel considerado de riesgo moderado para gran parte de las áreas metropolitanas del sur de Florida.

Estas condiciones pueden representar un mayor peligro para:

Adultos mayores.

Niños pequeños.

Personas con enfermedades crónicas.

Trabajadores que realizan actividades al aire libre.

Los expertos recomiendan mantenerse hidratado, reducir la actividad física durante las horas de mayor calor, utilizar ropa ligera y permanecer en lugares con aire acondicionado cuando sea posible.

También recuerdan la importancia de no dejar niños ni mascotas dentro de vehículos estacionados, ya que las temperaturas dentro de un automóvil pueden aumentar rápidamente.

El clima en Florida seguirá inestable durante los próximos días con riesgo de tormentas y corrientes de resaca. | Crédito: Magnific

El patrón de tormentas continuará durante la semana

El clima inestable continuará durante el jueves y viernes, con probabilidades de lluvia cercanas al 60% en buena parte del litoral atlántico del sur de Florida.

Para el viernes, la sensación térmica podría ubicarse nuevamente entre 103 y 108 °F, mientras que el aumento del viento del este incrementará el riesgo de corrientes de resaca en las playas de Miami-Dade, Broward y Palm Beach.

Las autoridades recomiendan a los bañistas respetar las banderas de advertencia, seguir las indicaciones de los salvavidas y permanecer cerca de las zonas vigiladas para evitar accidentes en el mar.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!