El estado de Hawái entra en un periodo de máxima vigilancia ante la rápida evolución de la tormenta tropical Lala que amenaza con intensificar su potencia en las próximas horas. Los meteorólogos han advertido sobre las severas consecuencias que este evento podría ocasionar en las islas, poniendo en riesgo la seguridad de los habitantes este fin de semana. ¿Qué señala el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés)? Los detalles completos en este artículo informativo.

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Según los reportes del NHC, la tormenta tropical Lala se está fortaleciendo antes de acercarse a la Isla Grande de Hawái. Como consecuencia, emitió un “Aviso de Huracán” en esta área; sin embargo, la trayectoria y la intensidad pueden variar con el pasar de las horas.

Los primeros efectos de este fenómeno podrán sentirse desde este viernes 14 de agosto; se esperan lluvias que se extenderán hacia el oeste del estado mencionado durante el fin de semana. Posiblemente se registren entre 8 y 12 pulgadas, aunque las cantidades pueden aumentar.

Una imagen distribuida por la NOAA donde se evidencia la tormenta tropical Lala sobre el océano Pacífico mientras se traslada hacia la isla principal de Hawái. (Crédito: Handout / NOAA / AFP) / HANDOUT

Ante ello, existe un alto riesgo de inundaciones peligrosas y deslizamientos de lodo, especialmente en áreas montañosas y de terreno inclinado. Además, se prevé mar peligroso y oleaje fuerte en las costas sur de la Isla Grande Hawái.

Lo preocupante comenzará a registrarse desde el sábado 15 de agosto. Si bien se mantiene el riesgo de inundaciones costeras, erosión de playas y posible marejada ciclónica de hasta 1 a 3 pies, el NHC alertó sobre vientos sostenidos de 55 a 77 mph, con la posibilidad de que las ráfagas alcancen los 85 mph.

Qué daños puede ocasionar la tormenta Lala en Hawái

Las autoridades meteorológicas señalan que la llegada de la tormenta tropical Lala hacia la Isla Grande de Hawái puede ocasionar daños graves, especialmente en estructuras sólidas, tales como viviendas, edificios, árboles, tendido eléctrico, entre otros.

Con la posibilidad de fuertes vientos, las carreteras, puentes o cualquier vía de acceso puede quedar bloqueada. En ese sentido, es recomendable evitar transitar en áreas afectadas.

Hay mucha probabilidad de que las carreteras queden bloqueadas por los efectos de la tormenta tropical Lala. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Por esa razón, se aconseja a los habitantes de esta área específica que estén preparados ante las actualizaciones meteorológicas y seguir las indicaciones oficiales ante la llegada de la potente tormenta Lala.

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