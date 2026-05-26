Con la llegada del verano y el inicio de la temporada de playas en Estados Unidos, científicos y organizaciones marinas ya comenzaron a rastrear tiburones cerca de la costa este del país. Algunas de estas especies fueron detectadas recientemente en zonas cercanas a Nueva York y Nueva Jersey, generando atención entre los visitantes de las playas.

“Quint” y “Nori”, los tiburones blancos identificados en Long Island y Los Hamptons

Uno de los ejemplares monitoreados es “Quint”, un tiburón blanco de casi 3 metros de largo que fue localizado frente a la costa sur de Long Island, cerca de Fire Island. El seguimiento fue realizado por OCEARCH, entidad dedicada a recopilar información científica sobre los océanos y la vida marina.

Otro tiburón blanco identificado recientemente es “Nori”, de aproximadamente 2.7 metros de largo. Según NBC New York, este ejemplar fue visto muy cerca de la costa de los Hamptons el pasado 8 de mayo, aunque posteriormente volvió a ser rastreado en aguas cercanas a Maine y frente a la costa de Canada.

Mientras tanto, expertos de Atlantic White Shark Conservancy también investigan el comportamiento de otras especies de tiburones durante el verano. Utilizando cámaras especiales colocadas en los animales, los científicos pueden observar cómo cazan, se desplazan y se comportan cerca de las playas.

Algunos ejemplares fueron detectados en zonas próximas a Long Island y los Hamptons durante las últimas semanas. (Foto referencial: wirestock / Freepik)

El inquietante descubrimiento del tiburón ‘dusky’ cazando cerca de las playas

Los investigadores están especialmente atentos al tiburón dusky, una especie que recientemente fue observada cazando focas cerca de Nantucket, algo que nunca antes había sido grabado.

Sobre este descubrimiento, la científica senior Megan Winton explicó a NBC Boston: “Estudiar ese comportamiento depredador del tiburón dusky, esa interacción depredador-presa con las focas en profundidad, es algo completamente nuevo”.

“Sé que no todo el mundo estará encantado de saber que ahora hay una segunda especie de tiburón cazando focas en las aguas cercanas a nuestras playas”, agregó la especialista.

Aunque el tiburón dusky no alcanza el tamaño del tiburón blanco, puede identificarse por su cola en forma de media luna, hocico redondeado y movimientos similares a los de una serpiente.

¿Qué tan peligroso es el tiburón ‘dusky’ y cómo identificarlo?

Los expertos señalaron que tanto los tiburones blancos como los dusky suelen nadar en aguas poco profundas mientras buscan alimento; sin embargo, aclararon que los ataques no provocados de tiburones dusky son extremadamente raros y, de hecho, han disminuido en los últimos cinco años.

Aun así, recomiendan a los bañistas mantenerse atentos y evitar colocarse entre los tiburones y sus presas naturales.

Aunque los ataques siguen siendo raros, recomiendan a los bañistas mantenerse atentos durante la temporada de playas. (Foto referencial: pixabay)

Consejos de seguridad de los expertos para entrar al mar este verano

El Departamento de Conservación Ambiental del Estado de Nueva York (DEC) emitió una serie de recomendaciones para reducir el riesgo de encuentros peligrosos con tiburones. Aunque los expertos aclaran que las interacciones humanas son raras y suelen ocurrir por “mordeduras de prueba” cuando el animal confunde a un nadador con su presa, las autoridades instan a los bañistas a recordar que las playas son ecosistemas salvajes y a mantenerse alerta.

Para evitar interacciones negativas con tiburones, el DEC sugiere tomar las siguientes medidas de seguridad:

Evitar áreas con presencia de focas.

Alejarse de zonas con bancos de peces, peces saltando o aves marinas sumergiéndose.

Evitar nadar durante el atardecer, la noche y el amanecer.

No ingresar a aguas turbias o con poca visibilidad.

Nadar, remar y surfear siempre en grupos.

Permanecer cerca de la orilla, en zonas donde los pies puedan tocar el fondo.

Seguir siempre las instrucciones de los salvavidas y del personal del parque.

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