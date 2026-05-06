El final del año escolar 2025-2026 está a la vuelta de la esquina en Florida y con la llegada de las vacaciones de verano, muchos padres hispanos o que llevan poco tiempo de vivir en Estados Unidos se preguntan si sus hijos tienen la edad apropiada para quedarse solos en casa mientras trabajan. La respuesta no es tan sencilla como parece, ya que ‘El Estado del Sol’ no tiene una ley específica que establezca una edad mínima legal para dejar a un niño solo en el hogar, pero sí normas claras sobre lo que se puede o no hacer mientras se buscan opciones de mantenerlos ocupados hasta que regresen a la escuela, ya que enviarlos a campamentos o guarderías no siempre es económico. Aquí te explico lo que debes conocer antes de tomar una decisión y tener en cuenta que siempre es más importante garantizar su seguridad y bienestar.

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¿A qué edad pueden los niños quedarse solos en casa en Florida?

Si bien no hay una ley exacta dentro de los Estatutos del Estado de Florida que marque la edad mínima, los padres deben decidir cuándo sus hijos están preparados en realidad para asumir esa responsabilidad sin correr riesgos y esto no significa que los progenitores tengan total libertad sin consecuencias.

Según el Departamento de Niños y Familias de Florida, que mueve la Campaña Nacional SAFE KIDS, se recomienda que los niños no se queden solos antes de los 12 años. También señala que los hermanos mayores no deben supervisar a los niños más pequeños hasta que tengan 15 años.

Aunque no existe una edad específica en la ley, los padres deben ser conscientes de que pueden enfrentar consecuencias legales por negligencia infantil si dejan a un niño solo y este no tiene la madurez suficiente para manejar emergencias o situaciones de peligro.

Qué hacer si su hijo se debe quedar solo en casa

La Administración para Niños y Familias del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos compartió algunos consejos para ayudar a los cuidadores a preparar a los niños para estar solos en casa. Desde Florida Today destacan estos puntos:

Establece un periodo de prueba y empieza poco a poco . Cuando tu hijo esté listo, déjalo solo en casa un rato mientras permaneces cerca. Esta es una buena manera de ver cómo se desenvuelve.

Hablen de ello con anticipación . Anime a su hijo a compartir con usted cómo se siente al quedarse solo en casa y aborde cualquier inquietud o preocupación que pueda tener antes de salir.

Enséñales sobre seguridad. Antes de dejar a tu hijo solo en casa, asegúrate de que tenga la madurez suficiente para asumir la responsabilidad y comprender las normas de seguridad. Elabora un plan de emergencia familiar para ayudarle a afrontar situaciones como un incendio, un apagón o la presencia de un desconocido. Practica primeros auxilios básicos y enséñale qué hacer si necesita contactar con los servicios de emergencia, quizás mediante juegos de rol.

Establezca reglas familiares y límites . Defina pautas claras sobre lo que su hijo puede y no puede hacer cuando está solo en casa. Establezca reglas para el tiempo frente a las pantallas, el uso de internet y el uso de electrodomésticos y otros objetos potencialmente peligrosos.

No te excedas . Evita dejar a tu hijo solo en casa durante la noche o por periodos prolongados. Considera otras opciones o recursos, como familiares o amigos, o programas ofrecidos por la escuela de tu hijo, centros comunitarios, organizaciones juveniles o grupos religiosos, para que te ayuden a supervisarlo.

Seguimiento . Después de que su hijo/a se quede solo/a en casa (incluso durante cualquier período de prueba), hable con él/ella sobre la experiencia. ¿Cómo se sintió? ¿Estaba nervioso/a? ¿Surgió algo inesperado? Si estaba cuidando a otro niño/a, pregúntele cómo se sintió al hacerlo.

La ley sí establece que no es apropiado que los menores de 12 años queden al cuidado de un hermano mayor de menos de 15 años. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Guía por edades para padres con hijos en Florida

Los expertos, incluyendo la Academia Estadounidense de Pediatría, ofrecen las siguientes orientaciones para ayudar a los padres a tomar decisiones informadas:

7 años o menos: Nunca se debe dejar solos por tiempo prolongado.

8 a 10 años: No más de una o dos horas, solo durante el día.

11 a 12 años: Pueden quedarse solos hasta 3 horas, pero no durante la noche o en situaciones que requieran responsabilidades para las que no están preparados.

13 a 15 años: Pueden quedarse solos durante el día, pero no durante la noche.

16 a 17 años: Pueden quedarse solos, incluso hasta por dos noches consecutivas en algunos casos.

Se recomienda que no se deje solo a los niños en Florida antes de los 12 años. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

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