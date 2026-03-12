Las playas de Los Ángeles enfrentan una situación preocupante que ha encendido las alarmas. Las autoridades locales han advertido que existe un peligro invisible en el agua que transformaría un día de recreación en un serio problema médico. En esta nota, te explicaré el fenómeno que está afectando la calidad del agua del mar; además, te ofreceré la lista detallada de las zonas donde el contacto está estrictamente prohibido. En caso de residir en esta ciudad de California, no pongas en riesgo tu bienestar y descubre todo lo que necesitas saber antes de acercarte a la orilla.

Gran parte del país está presentando un incremento en los valores térmicos; la situación representa una gran ocasión para que decenas de familias puedan disfrutar de actividades al aire libre y es así que visitar una playa se perfila como una buena opción.

Los Ángeles no es la excepción, ya que la ciudad está experimentando agradables climas en estos últimos días a causa de la ola de calor regional; sin embargo, no todo parece positivo y ahora te brindaré la explicación.

Ante la ola de calor regional, los habitantes toman como opción refrescarse en las playas de Los Ángeles. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Por qué está prohibido que los habitantes de Los Ángeles estén en contacto con las playas

De acuerdo a la información compartida por Telemundo 52 , el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles emitió una alerta a la población, indicando que no deben ingresar al mar en diversas playas debido a que se han detectado niveles excesivos de bacterias en el agua.

La prohibición se debe a los últimos análisis de agua que realizaron las autoridades sanitarias. En la muestras se revelaron una concentración de bacterias superior a los límites permitidos por el estado, lo cual incremento el riesgo de contraer enfermedades.

De acuerdo a las autoridades sanitarias locales, ciertas playas cuentan con un alto nivel de bacterias en sus aguas. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Lista de las playas de Los Ángeles que resultaron afectadas

Santa Monica Canyon Creek, en Will Rogers State Beach.

Muelle de Santa Monica.

Desagüe pluvial Pico-Kenter, en Santa Monica Beach.

Mothers Beach, en Marina del Rey.

Leo Carrillo State Beach, en Malibu.

Desagüe pluvial Pulga, en Will Rogers State Beach.

Desagüe pluvial Castlerock, en Topanga County Beach.

Escondido Creek, en Escondido State Beach.

Desagüe pluvial Marie Canyon, en Puerco Beach.

Aunque todavía no se ha determinado la fecha oficial para la reapertura de las playas, es recomendable que te mantengas informado a través de las actualizaciones de las autoridades locales. Es clave que priorices tu bienestar personal y optes por otras actividades recreativas al aire libre mientras persistan las restricciones de acceso.

