Al menos dos sistemas de agua potable de Nueva Jersey fueron blanco de un ciberataque que también alcanzó instalaciones similares en otros estados de Estados Unidos. Aunque el incidente logró comprometer algunos sistemas de control remoto, las autoridades aseguraron que el servicio de agua para la población nunca estuvo en riesgo.

Un informe de NBC 4 New York señala que, el 30 de julio, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Agencia de Protección Ambiental (EPA) publicaron una alerta para advertir que grupos de hackers están atacando dispositivos industriales conectados a internet utilizados por plantas de agua potable y aguas residuales.

Según las agencias federales, los atacantes lograron acceder de forma remota a sistemas vulnerables, lo que afectó temporalmente algunas operaciones relacionadas con la supervisión y administración de las instalaciones.

Nueva Jersey confirmó dos casos

El New Jersey Cybersecurity and Communications Integration Cell (NJCCIC) respondió a dos incidentes ocurridos dentro del estado; sin embargo, hasta el momento las autoridades no han revelado cuáles fueron los sistemas de agua afectados.

El director del NJCCIC, Christopher Thoresen, explicó que las investigaciones se desarrollan junto con el FBI y la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA).

“El NJCCIC está trabajando directamente con las empresas de servicios afectadas junto con nuestros socios federales del FBI y la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA). Las investigaciones determinaron que los incidentes involucraron sistemas de control vulnerables expuestos a internet, lo que limitó temporalmente la capacidad de los operadores para supervisarlos o administrarlos de forma remota”, indicaron.

“En ambos casos, el personal cambió rápidamente a operaciones manuales y no hubo interrupción del servicio. Los clientes tuvieron acceso ininterrumpido a agua potable segura en todo momento”, agregaron.

Al menos dos sistemas de agua de Nueva Jersey fueron afectados por un ciberataque dirigido a infraestructuras críticas. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Otros estados también fueron atacados

Las investigaciones indican que los ciberataques no se limitaron a Nueva Jersey. NBC Chicago también reportó incidentes en sistemas de agua de Michigan, Minnesota, Georgia y Wisconsin, lo que llevó a las autoridades federales a reforzar la vigilancia sobre la infraestructura crítica del país.

Mientras tanto, varias agencias de agua de Delaware, Nueva Jersey y Pensilvania informaron que no fueron afectadas. Estas entidades explicaron que sus sistemas de control no están conectados a internet, una medida que reduce significativamente el riesgo de accesos remotos por parte de ciberdelincuentes.

Las autoridades federales y estatales mantienen abiertas las investigaciones para determinar el alcance de los ataques y reforzar la protección de los sistemas vulnerables.

Aunque el suministro de agua potable permaneció estable durante los incidentes, el caso volvió a poner sobre la mesa la importancia de fortalecer la ciberseguridad en los servicios esenciales de Estados Unidos.

¿Irán está detrás de los ciberataques?

Según el medio citado, expertos en ciberterrorismo y funcionarios del FBI coinciden en que Teherán está detrás de los ataques informáticos dirigidos a sistemas de agua y aguas residuales en comunidades del Medio Oeste y otros estados de Estados Unidos.

De acuerdo con los especialistas, estas acciones forman parte de una estrategia de Teherán para demostrar que, aunque sus misiles no alcanzan el territorio estadounidense, cuentan con la capacidad de vulnerar infraestructura crítica a distancia como represalia por la presión y los ataques estadounidenses previos.

El objetivo principal de estas acciones es enviar un mensaje directo a la administración y a los ciudadanos sobre su vulnerabilidad, evidenciando que pueden interrumpir servicios básicos en áreas civiles que respaldan instalaciones militares.