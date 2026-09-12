La atención estará puesta este sábado 12 de septiembre en Nueva Jersey, donde se ha emitido una vigilancia por inundaciones para 16 condados debido al avance de tormentas eléctricas y lluvias intensas que podrían afectar al estado durante la noche. Aunque las primeras horas del día tendrán condiciones mayormente tranquilas, el panorama cambiará conforme aumente la humedad y se desarrollen tormentas hacia la tarde y la noche. El riesgo será mayor durante la madrugada del domingo, cuando se espera el periodo de precipitaciones más fuertes y existe la posibilidad de inundaciones repentinas en algunas zonas.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) indicó que las lluvias y tormentas comenzarán a desarrollarse durante la tarde del sábado y se volverán más generalizadas durante la noche y las primeras horas del domingo. Algunas de estas tormentas podrían producir lluvias intensas, con tasas de precipitación de hasta 2 pulgadas por hora, lo que incrementaría el riesgo de inundaciones repentinas localizadas.

¿Qué 16 condados de Nueva Jersey están bajo vigilancia por inundaciones?

La vigilancia por inundaciones incluye los siguientes condados:

Bergen Burlington Camden Gloucester Essex Hudson Hunterdon Mercer Middlesex Monmouth Morris Ocean Passaic Salem Somerset Union

La vigilancia comenzará a medianoche para la mayor parte del estado, mientras que en los condados del noreste comenzará a las 2:00 a. m. del domingo.

Varios condados de Nueva Jersey están bajo vigilancia por inundaciones repentinas. | Crédito: Cedrick Isham CALVADOS / AFP

¿Cuándo se esperan las lluvias más fuertes en Nueva Jersey?

Aunque podrían registrarse algunos chubascos y tormentas durante la tarde y noche del sábado, los pronósticos apuntan a que las precipitaciones se intensificarán durante la madrugada del domingo.

El periodo de mayor preocupación se extenderá durante aproximadamente seis a ocho horas en las primeras horas del domingo, cuando podrían concentrarse las lluvias más fuertes. Posteriormente, las precipitaciones comenzarán a disminuir durante la mañana conforme el sistema abandone la zona.

El NWS señaló que pueden registrarse tasas de lluvia de hasta 2 pulgadas por hora, suficientes para generar acumulaciones rápidas y provocar inundaciones repentinas en determinados puntos.

¿Qué zonas de Nueva Jersey tienen mayor riesgo de inundaciones?

La mayor preocupación se concentra en el corredor de la I-95 y las zonas urbanas cercanas, además de áreas con pequeños arroyos y cursos de agua.

El motivo es que las superficies urbanas pueden dificultar la absorción del agua y favorecer una escorrentía rápida. Por ello, incluso lluvias de corta duración pero de gran intensidad podrían ocasionar acumulaciones de agua e inundaciones localizadas.

En términos generales, la mayor parte de Nueva Jersey se encuentra bajo un riesgo leve, nivel 2 de 4, de lluvias excesivas e inundaciones repentinas.

¿Cómo estará el tiempo en Nueva Jersey este sábado 12 de septiembre?

Durante las horas diurnas del sábado se espera un panorama mucho más estable, con cielos mayormente soleados y temperaturas máximas entre los 70 superiores y los 80 bajos en grados Fahrenheit.

Sin embargo, la humedad aumentará antes de la llegada de las tormentas de la tarde y la noche. Los chubascos y las tormentas se harán más frecuentes conforme avance el sábado.

Para el domingo, la lluvia comenzará a disminuir durante la mañana. El resto del día permanecerá mayormente nublado, con temperaturas alrededor de los 80 grados Fahrenheit.

Las tormentas y lluvias más fuertes en Nueva Jersey llegarán durante la noche y madrugada del domingo. | Crédito: Brandon Bell/Getty Images/AFP

¿Cómo estará el tiempo en Nueva Jersey la próxima semana?

Después del paso del sistema, las condiciones meteorológicas mejorarán. Entre el lunes y el miércoles se esperan días soleados y secos, acompañados por una disminución de la humedad.

Las temperaturas máximas durante esos días estarán entre los 70 bajos y los 80 bajos.

Sin embargo, los meteorólogos también están siguiendo la posibilidad de una nueva ronda de chubascos y tormentas eléctricas entre el jueves y el viernes.

¿Qué recomienda tener en cuenta ante el riesgo de inundaciones?

Durante los periodos de lluvias intensas, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a las alertas meteorológicas y evitar desplazarse por zonas donde el agua pueda acumularse rápidamente.

El riesgo es especialmente importante cerca de pequeños arroyos, zonas urbanas y carreteras con drenaje limitado. Si una vía comienza a inundarse, es recomendable evitar cruzarla y buscar una ruta alternativa.